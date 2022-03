Chaque année, le ministre de l'Éducation publie les indicateurs de valeur ajoutée des lycées (Ival). Cette année, le ministère a aussi classé les lycées professionnels en fonction de l'insertion de leurs élèves sur le marché de l'emploi. À Trappes (Yvelines), le lycée Henri-Matisse est l'un des meilleurs de France.

Un lycée performant est surtout celui qui accompagne le mieux les élèves, parfois en difficulté, scolaire ou sociale, et qui réussissent à décrocher le bac © AFP / MARTIN BUREAU

Un lycée performant n'est pas seulement celui qui affiche le meilleur taux de réussite au baccalauréat. C'est surtout celui qui accompagne le mieux les élèves, parfois en difficulté, scolaire ou sociale, et qui réussissent à décrocher le bac. Ainsi, chaque année, en mars, le ministère de l'Éducation nationale publie sur son site les "Indicateurs de valeur ajoutée des lycées" (Ival).

Pour chaque établissement, on regarde le taux de réussite à l'épreuve, obtenu l'année précédente et on le compare avec le taux de réussite que le l'établissement aurait dû obtenir en fonction de critères socio-économiques (profil des familles des élèves, CSP, quartier...). Si la différence est positive, s'il y a une valeur ajoutée, cela signifie que le lycée est performant, qu'il accompagne bien les élèves et les tire vers le haut.

Cette année, le ministère a aussi classé les lycées professionnels en fonction de l'insertion de leurs élèves sur le marché de l'emploi dans les six mois qui suivent leur formation. Le lycée professionnel Henri-Matisse de Trappes, dans un quartier défavorisé, cumule de bons résultats aussi bien dans les Ival que dans Inser'jeunes. L'établissement affiche une augmentation de cinq points en valeur ajoutée dans le classement des lycées et de dix points pour l'insertion professionnelle.

"Travailler dans de bonnes conditions"

Devant le bâtiment principal très moderne, où près de 500 lycéens sont inscrits en filière professionnelle, la proviseure Christine Schorr précise que "tout a été rénové il y a 4-5 ans" et que "cela permet aux élèves de travailler avec les enseignants dans de très bonnes conditions, avec du matériel de qualité qu'ils vont retrouver en milieu professionnel".

Grâce à ses stages, Julie, en Terminale "Métiers du commerce et de la vente", a déjà été recrutée par une chaîne de réparation automobile. "J'ai fait toutes mes périodes de stage là-bas depuis que je suis au lycée, raconte la jeune fille, et maintenant j'ai été prise là-bas en CDI pour les petites vacances et les samedi. Je pense qu'on a quand même une bonne image surtout qu'on a des bons taux d'insertion et également de réussite au bac", raconte-t-elle.

Professeurs très investis

Le secret ? Des professeurs très investis, explique Mathias qui passe lui aussi un bac pro cette année : "Même si des fois on en a marre, on n'en peut plus, les profs arrivent toujours à trouver les mots pour nous motiver. Ils me disent que je peux y arriver parce que j'ai les capacités. Et forcément quand on nous parle de nos passions, qu'on nous dit pour arriver là, il faut faire ça, c'est sûr que ça motive. Moi j'aime bien le dialogue avec les profs."

Christine Schorr confirme ce lien très fort : "Les professeurs communiquent constamment avec leurs élèves, parfois trop peut-être, tard le soir, le week-end, les vacances. Les profs ici, quand ils voient qu'un élève est absent, ils se renseignent, ils ont le coup de fil facile en disant : mais qu'est ce qui t'arrive ? qu'est-ce qui ne va pas ? Allez viens ! Ils remontent le moral des élèves, leur redonnent confiance." C'est ce qui permet aux élèves de réussir et au lycée Henri Matisse de se classer parmi les meilleurs en France dans la filière professionnelle.