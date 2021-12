L'année 2021 s'achève et a été marquée, en France et dans le monde, par le décès de nombreuses personnalités du cinéma, de la musique, des médias ou encore de la politique. De Jean-Paul Belmondo à Charlie Watts, sans oublier Bernard Tapie ou encore le Prince Philip, voici une liste des principales célébrités décédées.

Parmi les personnalités décédées cette année : Jean-Paul Belmondo, le Prince Philip, Charlie Watts ou encore Bernard Tapie © Maxppp

Chaque année, un nombre important de personnalités françaises et mondiales nous quittent. 2021 n'a pas échappé à la règle, ainsi plusieurs célébrités du cinéma, de la musique, du sport ou encore de la politique sont décédées. Voici une liste, non-exhaustive, des principaux grands noms.

Commençons par les personnalités françaises.

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, photographié en 2017 à Paris © Maxppp / IAN LANGSDON

Bébel est parti. Le 6 septembre, l'acteur et icone du cinéma français Jean-Paul Belmondo est décédé à l'âge de 88 ans. Il était "une légende", "un trésor national", "un monument", vu notamment dans "L'As des as", "Le Magnifique", "A bout de souffle" ou encore "L'homme de Rio". Un hommage national lui a été rendu trois jours plus tard aux Invalides et le public a été invité à se recueillir ensuite devant le cercueil, pour lui dire un dernier au revoir. Avec plus de 80 films au compteur, ce monstre sacré du cinéma français a marqué à jamais le septième art.

Jean-Pierre Bacri

L'acteur Jean-Pierre Bacri est décédé au mois de janvier © Maxppp / FRANCK CASTEL

Le 18 janvier, le comédien et scénariste Jean-Pierre Bacri est mort des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans. Il occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains : "Le Goût des autres", "Comme une image", "Parlez-moi de la pluie", "Au bout du conte", "Didier", "Cuisine et dépendances", "Un air de famille"...

Au cinéma, Bacri a été récompensé à quatre reprises par le César du meilleur scénario original. Il a également remporté une fois celui du meilleur acteur dans un second rôle et a été nommé six fois pour le César du meilleur acteur. Au théâtre, il reçoit le Molière de l'auteur en 1992 pour "Cuisine et Dépendances" et le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé en 2017 pour son rôle dans "Les Femmes savantes".

Bertrand Tavernier

Le réalisateur Bertrand Tavernier, en 2019 à Rome © Maxppp / Rocco Spaziani

Il était un pilier du septième art français, à la fois cinéaste et cinéphile. Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort le 25 mars à 79 ans. Il laisse derrière lui une œuvre éclectique, composée d'une trentaine de films parmi lesquels "Coup de Torchon" ou encore "La Vie et rien d'autre".

"Une perte colossale pour le cinéma français", a notamment déclaré le réalisateur Claude Lelouch. Ses films ont été largement récompensés : prix 74 Louis-Delluc pour "L'horloger de Saint-Paul", prix de la mise en scène à Cannes en 1984 pour "Un dimanche à la campagne", Lion d'Or à Venise pour l'ensemble de sa carrière.

Marthe Mercadier

L'actrice Marthe Mercadier, à la foire du livre de Brive en 2011 © Maxppp / Alain DELPEY

Une figure du théâtre de boulevard populaire s'est éteinte. Rendue célèbre par "Au théâtre ce soir", Marthe Mercadier, comédienne de théâtre mais aussi de cinéma et de télévision est décédée le 15 septembre à l’âge de 92 ans. Elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer. Fantasque et énergique, celle que l'on appelait la "Reine du boulevard" avait notamment joué dans "La présidente", une pièce mise en scène par Pierre Mondy et récompensée en 1989 par le Molière du meilleur spectacle comique.

Yves Rénier

L'acteur Yves Rénier, sur le plateau de l'émission Vivement dimanche, sur France 2 © Maxppp / Frédéric Dugit

Il a accompagné les soirées de nombreux Français sur TF1. Interprète du "Commissaire Moulin", l'acteur Yves Rénier est décédé d'un malaise cardiaque le 24 avril à l'âge de 78 ans. Il laisse une carrière prolifique devant et derrière la caméra, et parfois même caché derrière un micro pour faire parler en français Tommy Lee Jones, Chuck Norris ou le célèbre "Rick Hunter".

Rémy Julienne

Le célèbre cascadeur Rémy Julienne est décédé des suites du Covid-19 © Maxppp / Valerie Le Parc

Le célèbre cascadeur Rémy Julienne est décédé le 21 janvier des suites du Covid-19, à l'âge de 90 ans. L'homme aux 1.400 productions est né à Cepoy, près de Montargis, puis a débuté dans le cinéma en 1964. Alors champion de France de moto-cross, il double Jean Marais sur le tournage de Fantômas. Sa carrière s'étalera sur une cinquantaine d'années et lui permettra de doubler notamment Yves Montand, Alain Delon, Roger Moore ou encore Sean Connery. Il apparaitra au générique de six James Bond, mais aussi des classiques du cinéma français : "Le Mur de l'Atlantique", "Le Solitaire", "Le Cerveau", "La Grande Vadrouille" ou encore "L'Aventure c'est l'aventure".

Patrick Dupond

Patrick Dupond est l'un des plus grands danseur français © Maxppp / Bertrand Béchard

Patrick Dupond était l'une des plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris et de la danse en général en France, connu du grand public au-delà du cercle des amateurs de ballet. Il est décédé le 5 mars à 61 ans, des suites d'une "maladie foudroyante", a annoncé son entourage.

Sacré à 21 ans étoile de l'Opéra, dont il a longtemps été l'enfant chéri, le danseur, Grand prix national de la danse (1982), a dû quitter "la maison" dans des circonstances pénibles après son licenciement en 1997, pour lequel il a été dédommagé en cassation. Ses qualités d'acteur séduisent les plus grands chorégraphes, de Roland Petit à Maurice Béjart qui créent pour lui. En 2000, il est victime d'un grave accident de voiture. Son corps est brisé par 134 fractures et les médecins lui annoncent qu'il ne dansera plus. Après avoir tâté du cinéma dans "Dancing Machine" avec Alain Delon en 1990, dansé avec les chevaux du Cadre noir, il touche à la télé-réalité et devient notamment juré dans l'émission "Danse avec les stars" sur TF1 en 2018.

Sabine Weiss

La photographe franco-suisse Sabine Weiss est décédée à l'âge de 97 ans © Maxppp / XAVIER DE FENOYL

Sabine Weiss aimait capturer les "morveux", les "mendiants" et les "petits narquois" croisés dans la rue : cette photographe, espiègle et rigoureuse, connue également pour ses photos de mode parues dans Vogue était la dernière disciple de l'école française humaniste.

Comme Doisneau, Boubat, Willy Ronis ou encore Izis, Sabine Weiss, décédée le 29 décembre à 97 ans, a immortalisé la vie simple des gens, sans toutefois revendiquer une quelconque influence. "Je n'ai jamais pensé faire de la photo humaniste. Une bonne photo doit toucher, être bien composée et dépouillée. La sensibilité des personnes doit sauter aux yeux", affirmait-elle dans La Croix. Lauréate du Prix Women in Motion in 2020 de la photographie, Sabine Weiss a fait l'objet de quelque 160 expositions à travers le monde. Pionnière de la photo d'après-guerre, cette technicienne hors pair, au parcours éclectique, en couleur comme en noir et blanc, était née en Suisse avant d'être naturalisée française en 1995.

Jean Graton

Le dessinateur et scénariste français de BD, Jean Graton, est mort en janvier 2021 © Maxppp / Daniel Fouray

L'auteur français Jean Graton, qui avait créé à la fin des années 1950 la bande dessinée Michel Vaillant, est décédé le 21 janvier à Bruxelles à l'âge de 97 ans. La série, qui racontait les aventures d'un pilote de course automobile, s'est déclinée en 79 tomes, dont les neuf derniers, signés de son fils Philippe. Depuis 2012, d'autres scénaristes et dessinateurs ont perpétué les aventures du héros. Au total quelque 25 millions d'albums de Michel Vaillant se sont écoulés dans le monde. Jean Graton est présenté comme l'un des monstres sacrés de l'âge d'or de la BD franco-belge.

Jean-Claude Carrière

L'écrivain, metteur en scène et scénariste Jean-Claude Carrière a travaillé notamment aux côtés de Luis Bunuel, Jacques Deray ou encore Milos Forman. © Maxppp / Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres

L'écrivain, metteur en scène et scénariste Jean-Claude Carrière, qui a travaillé notamment aux côtés de Luis Buñuel, Jacques Deray ou Milos Forman, est décédé le 8 février à l'âge de 89 ans. Se définissant comme un "conteur", Jean-Claude Carrière a signé une soixantaine de scénarios ainsi qu'environ 80 ouvrages (récits, essais, comme ses Dictionnaires amoureux de l'Inde et du Mexique, traductions, fictions, scénarios, entretiens). Il a été aussi acteur, dramaturge et parolier pour Juliette Gréco, Brigitte Bardot ou Jeanne Moreau.

Tonton David

Le chanteur Tonton David en plein travail dans la cave de sa maison © Maxppp / Laurent Mami

Son vrai nom était David Grammont mais tout le monde le connait sous le nom de Tonton David. Pionnier du raggamuffin et du reggae en France, le chanteur né à la Réunion est décédé le 16 février à 53 ans. C’est "Peuples du monde", la chanson phare extraite de son 1er album "Le blues des racaille" sorti en 1991, qui l’a révélé.

Son style lui vaudra une nomination aux victoires de la musique avec son deuxième album "Allez leur dire", en 1994, vendu à 350.000 exemplaires.

Georges Pernoud

Georges Pernoud lors d'un tournage de l'émission Thalassa en 2012 à la Seyne sur Mer © Maxppp / Dominique Leriche

Il a tenu la barre du magazine de la mer, l'émission télévisée Thalassa pendant plus de 40 ans. Le journaliste Georges Pernoud est décédé le 10 janvier à l'âge de 73 ans. "Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a indiqué sa fille. Georges Pernoud avait créé ce magazine à la longévité exceptionnelle en 1975 et l'a animé de 1980 à 2017, sur FR3 devenu ensuite France 3. Il laisse le souvenir de ce magazine à la longévité hors-norme dans le paysage audiovisuel français.

Bernard Tapie

L'homme d'affaires Bernard Tapie en juillet 2013 sur le plateau de France 2 © Maxppp / FRED DUFOUR

Homme d'affaires, acteur, chanteur, producteur télé, homme politique, grande gueule de plateaux télés, patron de club de foot plusieurs fois poursuivi (et condamné) par la justice... Bernard Tapie, môme de banlieue, "fils de personne", est décédé le 3 octobre à 78 ans. Il avait annoncé en 2017 être atteint d'un cancer de l'estomac, mais aussi de l'œsophage, et enfin des poumons en 2019. "Imaginez, quand vous partez, vous regardez derrière et vous voyez plein de gens qui pleurent et quelques uns qui rient. Eh bah vous êtes pas mécontent d'avoir vécu", avait-il expliqué amusé au micro de Léa Salamé en 2018, interrogé sur la peur de mourir.

Le bilan de sa vie est immense, il a bâti un parcours à la hauteur de ses ambitions : la célébrité dans de nombreux domaines, à défaut de réussir partout. Les hommages ont été nombreux à Paris et surtout à Marseille.

Grichka Bogdanoff

Grichka Bogdanoff au Festival de Cannes en 2018 © Maxppp / Pierre Teyssot

Un physique atypique, une voix reconnaissable entre mille et un aplomb inégalé pour faire se rencontrer, dans des programmes télévisés cultes, la science et la science-fiction : avec son frère Igor, Grichka Bogdanoff était l'un des spécialistes du genre futuriste à la télévision française. Il est mort mardi 28 décembre à l'âge de 72 ans, a annoncé son agent. "Entouré de l'amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s'est éteint paisiblement, le 28 décembre 2021, pour rejoindre ses étoiles", a-t-il déclaré. L'animateur s'est éteint des suites du Covid-19, et n'était pas vacciné, pas plus que son frère Igor, lui aussi hospitalisé.

Etienne Mougeotte

Etienne Mougeotte en 2013 au Palais de l'Elysée © Maxppp / Christophe Petit Tesson

Le 7 octobre, Etienne Mougeotte est mort à 81 ans. Figure marquante du paysage médiatique français, il a multiplié les expériences au sein de multiples rédactions, parmi lesquelles France Inter, Europe 1, RTL. Il a été le numéro deux du groupe TF1 pendant près de 20 ans, puis notamment à la tête des rédactions du quotidien Le Figaro de 2007 et 2012.

Hubert Germain

Le dernier Compagnon de la Libération, ancien député et ministre, Hubert Germain © Maxppp / LUDOVIC MARIN

Ils étaient 1.038 à avoir obtenu ce titre honorifique. Né le 6 août 1920, le résistant et homme politique Hubert Germain est mort le 12 octobre à l’âge de 101 ans. Sa disparition est une page d'Histoire qui se tourne, car il était le dernier Compagnon de la Libération encore envie, depuis le décès de Daniel Cordier en novembre 2020.

De fait, il était, depuis, chancelier d'honneur de l'ordre. Engagé parmi les premiers dans les Forces françaises libres (FFL) après l'appel du Général de Gaulle, Hubert Germain avait, après la guerre, pris le chemin de la politique. Ces dernières décennies, il entretenait la mémoire de la Résistance durant la Seconde guerre mondiale. Le 11 novembre, il a été inhumé au Mont-Valérien, en présence d'Emmanuel Macron.

Paul Quilès

L'ex-ministre socialiste et figure des années Mitterrand, Paul Quilès, est décédé fin septembre. © Maxppp / MICHEL VIALA

L'ex-ministre socialiste et figure des années Mitterrand, Paul Quilès, est décédé le 24 septembre à Paris à l'âge de 79 ans. Sa mort avait été annoncée par erreur quelques jours plus tôt par le président du Conseil départemental du Tarn, Christophe Ramond, et relayée par plusieurs médias.

Son ascension politique avait pris un véritable essor en 1981, quand il était devenu le directeur de la campagne présidentielle de François Mitterrand qui, en mai, accédait à l'Elysée. Il a notamment été ministre de l'Intérieur et de la Défense dans les années 1980 et 1990. Et il fut élu en 1997 président de la commission de la Défense de l'Assemblée nationale, avant de présider l'année suivante la mission d'information parlementaire sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsi au Rwanda.

Marielle de Sarnez

Marielle de Sarnez en juin 2020 à l'Assemblée nationale © Maxppp / Vincent Isore

Elle était le bras droit de François Bayrou. Députée MoDem depuis 2017, Marielle de Sarnez est morte le 13 janvier à l'âge de 69 ans à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. "Voici le jour en trop. Marielle si talentueuse et si courageuse, Marielle de Sarnez vient de partir. Notre chagrin est immense", a écrit le jour même le maire de Pau, président du Mouvement démocrate sur son compte Twitter. Marielle de Sarnez souffrait d'une leucémie.

En 2007, elle avait cofondé le MoDem et en était depuis la première vice-présidente. En 2007 et 2012, elle avait été la directrice de campagne de François Bayrou. Véritable boussole du leader centriste, européenne convaincue, Marielle de Sarnez a, durant sa vie politique, contribué à l'émergence d'un courant centriste affranchi des clivages droite-gauche.

Olivier Dassault

Le député Olivier Dassault à l'Assemblée nationale © Maxppp / Vincent Isore

Le milliardaire français de 69 ans, fils aîné de Serge et petit-fils de Marcel Dassault, est mort le 7 mars dans le crash d'un hélicoptère. Il était député de l'Oise depuis 2002, et administrateur du Groupe Figaro, propriétaire du journal du même nom.

Né le 1er juin 1951 à Boulogne-Billancourt, fils de Serge et Nicole Dassault, Olivier Dassault était l'un des héritiers du milliardaire français. 361e fortune mondiale selon le magazine Forbes, avec une fortune estimée à 5 milliards d'euros, il a d'abord étudié à l'École de l'air, où il a suivi une formation d'officier, ingénieur et pilote. Il était également commandant de réserve de l'Armée de l'air.

À la mort de son grand-père, l'industriel Marcel Dassault, en 1986, son père Serge le place dans deux de ses groupes, Europe Falcon Service et Dassault Aviation. Il sera par la suite vice-président du groupe de presse Valmonde, propriétaire notamment de "Valeurs actuelles", cédé en 2006 ; administrateur du "Journal des Finances" ; administrateur de la Socpresse, devenue Dassault Media au sein du Groupe Figaro en 2011 ; puis président du Conseil de Surveillance du Groupe Dassault.

Axel Kahn

Le généticien Axel Khan en 2005 © Radio France / MARC SALVET

Axel Kahn, président de la Ligue nationale contre le cancer est décédé le 6 juillet des suites d'un cancer. Le célèbre médecin et généticien avait 76 ans. "Je lutte contre le cancer et il se trouve que la patrouille m'a rattrapé", avait-il déclaré sur France Inter mi-mai.

Il conclut : "Qu’est-ce que le bonheur ? C’est le moment à partir duquel vous vivez ce que vous espériez vivre. Où il y a adéquation entre le ressenti de votre vie et ce que vous espériez. Mort ou pas mort, j’ai été intensément heureux !"

Chercheur de renommée internationale, Axel Kahn est décédé un peu plus d'un an après le diagnostic de sa maladie. Les traitements fonctionnaient bien mais son cancer s'est subitement aggravé et a métastasé. Docteur en médecine et docteur ès sciences, oncohématologue, généticien, directeur de recherche à l'Inserm, directeur de l'institut Cochin, il avait été élu président du Conseil d'administration de la Ligue nationale contre le cancer en juillet 2019. Il avait du quitter son siège le 11 mai dernier en raison de l'aggravation de sa maladie.

Michel Tubiana

Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme © Maxppp / Vincent Isore

Le 2 octobre, Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), est décédé à 69 ans. L'association déplore la disparition d'un "militant infatigable de la défense des droits de l'Homme". Secrétaire général de la LDH entre 1984 et 1995, Michel Tubiana a succédé à Henri Leclerc à la présidence de l'association entre 2000 et 2005, avant de devenir président d'honneur. Avocat, il était par ailleurs président d'honneur d'EuroMed Droits et ancien vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH).

Pierre Rabhi

Pierre Rabhi est décédé début décembre © Maxppp / REY Jérôme

L'écrivain et philosophe Pierre Rabhi, figure de l'agroécologie en France, est décédé le 4 décembre à l'âge de 83 ans. Auteur notamment de "Vers la sobriété heureuse", vendu à plus de 460.000 exemplaires, ce militant de la cause écologiste est mort des suites d'une hémorragie cérébrale. Pionnier du néo-ruralisme, il s'était installé en 1961 dans une ferme en Ardèche. Né en 1938 aux portes du Sahara algérien, Pierre Rabhi restera comme l'un des pionniers de l'agroécologie, pratique agricole visant à régénérer le milieu naturel en excluant pesticides et engrais chimiques. Une méthode appliquée dès les années 1980 en Afrique sub-saharienne, où il effectuera de nombreux séjours.

Après les principales personnalités françaises, voici désormais la liste des personnalités étrangères.

Le prince Philip

L'époux de la reine d'Angleterre, le Prince Philip est mort © Maxppp / KAREL PRINSLOO

L'époux de la reine d'Angleterre est décédé le 9 avril à l'âge de 99 ans, après avoir passé plus de 80 ans aux côtés d'Élisabeth II. Un rôle de prince consort et de soutien précieux, et parfois de poids, pour la couronne britannique.

La reine Elisabeth II lui vouait une confiance absolue. "Il a été ma force durant toutes ces années et le demeure", déclarait-elle en 1997, à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. Philip Moutbatten, né Prince de Grèce et de Danemark à Corfou, en Grèce, le 10 juin 1921, est mort au château de Windsor. Le duc d'Édimbourg, comte de Merioneth et baron Greenwich, avait 99 ans. Il avait été hospitalisé à Londres, le 17 février 2021, à la suite d'un malaise et n'en était sorti qu'un mois plus tard.

Prince consort pendant près de soixante-dix ans, Lord Grand Amiral de la Royale Navy, passionné d'équitation ou encore érigé au rang de divinité Vanuatu... le duc d'Édimbourg a fidèlement accompagné la reine pendant de nombreuses décennies malgré le sacrifice de sa carrière et les lourdeurs du protocole. Réputé pour sa franchise et son caractère impétueux, il s'est construit une réputation de gaffeur, à coups de dérapages racistes et de blagues parfois douteuses

Desmond Tutu

Desmond Tutu est mort dimanche dernier. © Maxppp / Horst Galuschka

L'archevêque anglican sud-africain avait reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Desmond Tutu est mort dimanche dernier à 90 ans. Il est l'un des militants pour les droits de l'Homme les plus connus d'Afrique du Sud. Il a notamment contribuer à mettre fin à l'apartheid. En 1984, Tutu avait reçu le prix Nobel de la paix pour son opposition non violente à l'apartheid. Il avait présidé la Commission de vérité et de réconciliation, créée après l'abolition de l'apartheid afin de faire toute la lumière sur les crimes commis par ce régime. Une semaine de deuil nationale a été décrétée et des cérémonies d'hommages ont eu lieu un peu partout dans le pays.

Frederik de Klerk

Le dernier président blanc sud-africain, Frederik de Klerk est mort le 11 novembre à 85 ans © Maxppp / HERBERT NEUBAUER/EPA

Frederik de Klerk est décédé le 11 novembre d'un cancer. Le dernier président blanc sud-africain, qui a libéré l'icône de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela et partagé avec lui le prix Nobel de la paix, est mort à 85 ans, a annoncé sa fondation. Artisan avec Mandela de la réconciliation du pays après 43 ans d'apartheid, il avait déclenché une vive polémique en 2020 en refusant de considérer ce régime comme un crime contre l'humanité, avant de présenter ses excuses.

Abdelaziz Bouteflika

L'ancien président de l'Algérie, Abdelaziz BOUTEFLIKA, 84 ans, est mort le 17 septembre © Maxppp / MOHAMED MESSARA

L'Algérie perd celui qui l'a dirigée pendant 20 ans. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, né le 2 mars 1937, chassé du pouvoir en 2019, est décédé le 17 septembre à l'âge de 84 ans "à son lieu de résidence". L'annonce a été faite par la télévision nationale, via un bandeau déroulant citant un communiqué de la présidence de la République, mais sans bouleverser les programmes télévisés. Elle n'a pas non plus donné lieu à un commentaire des autorités.

Le départ de Bouteflika du pouvoir était devenue inéluctable, en 2019, après des semaines de manifestations massives contre sa volonté de briguer un cinquième quinquennat, malgré sa maladie. Depuis sa chute sous la pression de l'armée et de la rue, celui que les Algériens appelaient familièrement "Boutef" était resté retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Zeralda, à l'ouest d'Alger, alors que ses proches étaient poursuivis en justice pour des accusations de corruption.

Idriss Déby

Le président du Tchad, Idriss Déby a été tué dans des combats en avril © Maxppp / SOLAN KOLLI

Idriss Déby tenait le Tchad d'une main de fer depuis trente ans. Le président venait d'être réélu pour un sixième mandat avec 79% des suffrages, une réélection largement anticipée par les Tchadiens, le pouvoir ayant écarté les ténors de l'opposition.

L'armée a annoncé le 20 avril son décès suite à de graves blessures subies alors qu'il menait une opération militaire contre des forces rebelles dans le nord du pays. Son fils a été désigné pour lui succéder par intérim.

Charlie Watts

Les Rolling Stones ont perdu cette année leur batteur, Charlie Watts © Maxppp / Ursula Düren

Charlie Watts, le batteur du groupe mythique Rolling Stones, est décédé le 24 août à l'âge de 80 ans. Son agent a précisé qu'il était "décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, entouré de sa famille".

Né le 2 juin 1941 dans la banlieue nord de Londres, à Wembley, Charlie Watts rejoint les Stones en janvier 1963, remplaçant Mick Avory qui deviendra par la suite membre des Kinks. Plutôt passionné par le jazz que par le rock, Charlie Watts apprendra la batterie en autodidacte, en regardant ses musiciens préférés performer dans des clubs londoniens. Il sera le seul membre, avec Mick Jagger et Keith Richards, à figurer sur l'ensemble des albums studio produits par le groupe.

Patrick Juvet

Le chanteur Suisse, Patrick Juvet, en 2008 à Lorient © Maxppp / Patrick Guigueno

"Où sont les femmes" ou encore "I love America" font parties de ses titres les plus célèbres. Né en Suisse, le chanteur Patrick Juvet est mort le 1er avril à l'âge de 70 ans. Le corps de l'artiste suisse a été retrouvé sans vie à son domicile barcelonais.

Au début de sa carrière, ce n'est pas comme chanteur, mais comme mannequin, que Patrick Juvet avait commencé à travailler, en Allemagne. Mais en 1971, il quitte Düsseldorf pour pour Paris, où il signe avec Eddy Barclay pour la production de ses premiers disques. Après un coup d'essai avec Romantiques pas morts en 1971, c'est La Musica, en 1971, qui est son premier succès, vendu à plus de 300 000 exemplaires.

Christopher Plummer

L'acteur canadien Christopher Plummer, révélé par "La mélodie du bonheur", est décédé à l'âge de 91 ans © Maxppp / Phil McCarten

L'acteur canadien Christopher Plummer, révélé par "La mélodie du bonheur", est décédé à l'âge de 91 ans le 5 février. "Chris était un homme extraordinaire qui aimait et respectait profondément son métier", a déclaré Lou Pitt, son ami et agent depuis des décennies. Christopher Plummer comptait 75 ans de carrière mais avait dû attendre l'âge vénérable de 82 ans pour décrocher son premier Oscar, en 2012, pour un second rôle aux côtés d'Ewan McGregor et de la Française Mélanie Laurent dans "Beginners". L'acteur aura joué dans plus d'une centaine de films aussi variés que "L'armée des 12 singes" de Terry Gilliam, "Malcom X" de Spike Lee ou encore "Star Trek 6 : Terre inconnue".

Larry King

Le célèbre journaliste et animateur de télévision américain Larry King est mort à 87 ans © Maxppp / JOSE SENA GOULAO

L'animateur de télévision aux milliers d'interviews à son actif, de Marlon Brando à Donald Trump en passant par Vladimir Poutine, Frank Sinatra, Mouammar Kadhafi ou Barbra Streisand, est mort le 10 février à 87 ans après avoir été hospitalisé suite à une infection au Covid-19.

Il disait n'avoir jamais voulu être considéré comme journaliste : son truc à lui, c'était de dialoguer avec ses invités, de la manière la plus spontanée possible (quitte à être accusé de ne pas préparer ses interviews). Et il a construit toute une carrière sur ce talent, pendant 63 ans à la radio, à la télé, et même sur Internet, puisqu'il officiait depuis 2012 dans une émission, "Larry King Now" sur la chaîne en ligne Ora Media.

C'est une autre émission qui a fait sa gloire : "Larry King Live". Manches de chemise retroussées, cravates multicolores et bretelles intemporelles : Larry King avait fait de lui-même l'un des personnages principaux de son interview, rivalisant même avec son invité. Au total, selon CNN, Larry King a ainsi mené 30.000 interviews dans sa carrière.

Virgil Abloh

Virgil Abloh, en 2019 durant la Fashion Week à Paris © Maxppp / IAN LANGSDON

L'Américain Virgil Abloh, styliste et directeur artistique des collections homme de la maison Louis Vuitton, est décédé le 28 novembre d'un cancer à l'âge de 41 ans, a annoncé le groupe LVMH, maison mère de Vuitton. "Le groupe LVMH, la Maison Louis Vuitton et Off-White ont l'immense douleur d'annoncer la disparition de Virgil Abloh, terrassé ce dimanche 28 novembre par un cancer qu'il combattait depuis plusieurs années", a déclaré LVMH sur son compte Twitter.

La maladie de Virgil Abloh n'avait pas été rendue publique. Premier grand créateur noir, engagé pour l'affirmation des cultures afro-américaines, le styliste avait décroché en 2018 l'un des postes les plus enviés de la mode, dans la griffe fleuron de LVMH. Roi du streetwear de luxe, il s'était imposé en quelques années comme l'un des créateurs les plus "cools" auprès d'un public de millennials connectés.

Sa marque de fabrique ? Un style reflétant la culture "street", avec ses baskets et ses sweats, mais aussi un logo aisément reconnaissable, fait de bandes obliques noires et blanches, des collaborations à succès, avec Nike, Jimmy Choo, ou encore Moncler. Virgil Abloh avait crée en 2012 un premier label, Pyrex Vision. Un an plus tard naît Off-White, marque de streetwear de luxe, qui s'impose par la force de son graphisme avant d'évoluer vers des créations plus "couture". En 2015, la marque faisait partie des finalistes du prestigieux prix LVMH. LVMH avait conclu un accord en juillet avec Virgil Abloh afin de devenir actionnaire majoritaire de sa marque Off-White.

Anne Rice

Anne Rice a notamment écrit "Entretien avec un vampire" © Maxppp / ARMANDO ARORIZO

L'écrivaine américaine Anne Rice, auteure de romans fantastiques et de vampires, dont "Entretien avec un vampire", qui a renouvelé le genre, est morte le 12 décembre à l'âge de 80 ans, a annoncé sa famille. Selon ses proches, elle est décédée des complications d'un accident vasculaire cérébral. "Interview with a Vampire", publié en 1976 et qui renouvelait le genre du roman de vampires, a été adapté au cinéma par Neil Jordan, avec en vedettes Tom Cruise et Brad Pitt en 1994.

Anna Rice a écrit des dizaines de livres, parfois érotiques, parfois teinté de religieux, beaucoup dans la série "Vampire", vendus à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde. Une autre de ses œuvres, "Queen of the Damned" ("La reine des damnés") a été adaptée au cinéma en 2002 par Michael Rymer.

Henri Vernes

Le Belge Henri Vernes, en 2013 au 30ème Festival International du Film Fantastique de Bruxelles © Maxppp / GAEL DUPRET

L'écrivain belge Henri Vernes, créateur de l'aventurier Bob Morane, un grand succès de littérature pour la jeunesse et de BD, est décédé le 26 juillet à l'âge de 102 ans. Près de 40 millions d'exemplaires de livres de Bob Morane ont été vendus dans le monde. Sa série de plus de 200 romans a également été adaptée en bande dessinée. "Il est mort d'un affaiblissement généralisé", a annoncé Jacky Legge, conservateur du Musée de Folklore de Tournai, qui a consacré à l'auteur un espace permanent d'exposition après son centenaire fin 2018.

Gerd Müller

Le légendaire attaquant de l'équipe d'Allemagne et du Bayern Munich, Gerd Müller, est mort cet été © Maxppp / firo

Gerd Müller, légendaire attaquant de l'équipe d'Allemagne et du Bayern Munich dans les années 1960 et 1970, est décédé le 15 août à l'âge de 75 ans. "Aujourd'hui est un jour triste, noir, pour le FC Bayern et ses supporters", a déclaré dans un communiqué le président du club, Herbert Hainer.

Champion du monde 1974, champion d'Europe 1972, en marquant à chaque fois en finale, Müller détenait quelques-uns des principaux records du football allemand. Auteur de 365 buts en Bundesliga tout au long de sa carrière avec le Bayern, il avait surtout marqué 68 fois en 62 matches sous le maillot de la RFA, dont le dernier pour offrir le sacre à l'Allemagne en Coupe du monde en 1974 en finale contre les Pays-Bas (2-1) à l'Olympiastadion de Munich.

Frank Williams

Le Britannique Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie de Formule 1 qui porte son nom, est mort à l'âge de 79 ans © Maxppp / FELIX HEYDER

Le Britannique Frank Williams, fondateur de la célèbre écurie de Formule 1 qui porte son nom, est mort à l'âge de 79 ans, a annoncé l'équipe le 28 novembre sur Twitter. L'écurie créée par Frank Williams dans les années 1970 a remporté seize titres mondiaux entre 1980 et 1997, neuf chez les constructeurs et sept chez les pilotes avec notamment Nelson Piquet, Alain Prost et Nigel Mansell. Sir Frank était tétraplégique depuis un accident de voiture en mars 1986 et avait passé les dernières décennies de sa vie dans un fauteuil-roulant.