Une simple goutte de sang, prélevée et analysée en direct dans le camion du Samu ou des pompiers, pourrait révolutionner le pronostic des patients victimes d’AVC et accélérer leur prise en charge.

Un français sur 6 fera un AVC dans sa vie © Getty

À l'occasion de la journée mondiale de l'AVC, ce 29 octobre, un projet de recherche, le projet Booster (Brain clOt persOnalized therapeutic Strategies for sTroke Emergent Reperfusion), parait prometteur. Il est actuellement en phase d'étude clinique sur des patients dans plusieurs hôpitaux français (Hôpital Lariboisiere, Hôpital Fondation Rothschild, CHU de Caen et Hôpital Foch) pour mesurer son efficacité (étude Boost, dont les résultats prendront plusieurs années).

De quoi s'agit-il ? De prélever une goutte de sang chez un patient manifestant des symptômes d'AVC pour mesurer aussitôt la nature et la gravité de son état. Objectif : l'orienter au mieux et au plus vite car on le sait, dans cette prise en charge de l'AVC, chaque minute compte si l'on veut éviter des handicaps à vie.

En France, l'AVC touche 140.000 personnes par an, c'est la première cause de mortalité chez les femmes et la première source de handicap acquis chez l'adulte. Faiblesse d'un coté du corps, déformation de la bouche, difficulté à parler, ce sont les signes qui doivent alerter. Dans ces cas-là, on appelle le Samu ou les pompiers, mais ce n'est pas toujours, loin s'en faut, un AVC dit "ischémique", ou infarctus cérébral. De telles manifestations peuvent être associées à des AVC hémorragiques, mais aussi à des migraines, des épilepsies. Et tous les AVC ne nécessitent pas les mêmes interventions. L'AVC ischémique représente toutefois 80 à 90% des AVC et constitue une cause de décès et de handicaps sévères.

Chaque minute compte

L'AVC ischémique, c'est quand une artère est bouchée par un caillot dans le cerveau. Dans ce cas, il faut très vite déboucher cette artère. Deux traitements sont efficaces : la thrombolyse intraveineuse pour dissoudre le caillot et la thrombectomie mécanique pour bien retirer le caillot, le capturer à l'aide d'un cathéter, et rétablir au plus vite la circulation sanguine.

Problème : les délais médians de prise en charge en France sont corrects mais largement perfectibles, et dans cette course contre la montre, piquer le bout du doigt du patient dès l'intervention de l'équipe de secours pour en extraire une goutte de sang, qui va permettre grâce à des biomarqueurs et un algorithme prédictif de qualifier immédiatement à quoi on a affaire (du grave ou du moins grave) pourrait permettre de gagner de précieuses minutes. Aujourd'hui en France, il faut en effet compter 160 minutes en moyenne avant l'arrivée du patient à l'hôpital, puis 45 minutes jusqu'à la mise en œuvre du traitement. Chaque minute perdue représente la destruction de 2 millions de neurones.

Raccourcir les délais de prise en charge pour sauver des neurones

Le docteur Jean-Philippe Desilles est neurologue a la fondation Rothschild. Il explique : "Grâce à la prise de sang, on pourra orienter plus vite le patient dans le service spécialisé, et dans la structure la plus proche la plus indiquée pour son cas, sans même passer par la case IRM ou scanner, qui prend beaucoup de temps. Et du temps gagné, ce sont des neurones sauvés ! On saura tout de suite s'il faut une thrombolyse, une thrombectomie, et donc à qui l'adresser au plus vite et au mieux."

Faute d'aller assez vite en effet, on estime qu'un patient sur deux pris en charge à l'heure actuelle pour AVC reste lourdement handicapé après trois mois. L'objectif sous-jacent est aussi d'éviter les "embouteillages" dans les services, en évitant l'arrivée de patients qui n'auraient pas besoin d'une intervention ultra technique.

On estime que l'AVC touchera un Français sur six dans sa vie. Il peut survenir à tout âge, mais l'âge moyen est de 74 ans. L'hôpital Fondation Rothschild, l'Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Hôpital Foch et le CHU de Caen sont en train de recruter 5 000 personnes pour leur essai clinique. Leur premier patient a été recruté en avril dernier. Et la publication de résultats prendra sans doute plusieurs années.