C'est un phénomène qu'on commence à voir prendre de l'ampleur : des marques de prêt à porter qui pensent de plus en plus à tous les types de corps, y compris dans leurs campagnes de promotion et leurs publicités. Simple coup commercial ou réelle remise en question des modèles qu'on impose aux femmes ?

Un défilé de mode "body positive" le 27 juin 2021 au Trocadéro à Paris © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT

La semaine de la mode féminine printemps-été 2022 s'achève à Paris, marquée par des défilés atypiques, une palette de couleur très jaune, soleil et fluo, de la décontraction et une volonté d'être plus éco-responsable. Reste que les mannequins à la taille du même nom continuent de défiler sur les podiums de grands créateurs.

Mais quelques marques de prêt à porter tentent quand même ce qu'on appelle le "Body Positive" pour être un peu plus représentatives de nos morphologies.

Vous avez peut-être vu fleurir près de chez vous, par exemple, une campagne de publicité pour des sous-vêtements féminins, où les mannequins vous ressemblent, nous ressemblent... Diverses, de tous âges avec des mensurations hétéroclites.

Une campagne qui enregistre des retours positifs : "Ce qu'on a dans les pubs, c'est souvent pas la réalité", réagit ainsi un passant. "C'est une bonne campagne, qui valorise la femme pour ce qu'elle est", estime une autre. "Avec les qualités de nos corps, les défauts de nos corps, sans être photoshoppée... Parce que même si les mannequins sont très belles, je pense qu'elles ont aussi leurs défauts !"

Aimer son corps et ses changements

La marque Décathlon s'y met aussi... Nike il y a quelques années... Ou encore Camaïeu, qui propose une garantie "Yoyo" pour ses jeans : échange de taille possible pendant un an pour les membres de son programme fidélité si leur poids varie.

"On pense aux grossesses évidemment, mais aussi au stress, à la contrariété, malheureusement aussi la maladie, ou plus simplement le changement d'activité ou de mode de vie", explique Véronique Baquet, directrice de la marque. "On a de multiples occasions pour prendre ou perdre des kilos."

Car la taille mannequin est finalement très rare. Et ces initiatives semblent pour une fois dépasser le coup commercial : c'est plus qu'un coup de canif dans la dictature de l'apparence en tout cas, pour Muriel Gruel. Cette nutritionniste de Montrouge salue des publicités décomplexantes.

"Les tailles normales d'une femme, c'est entre 38 et 44, et pas entre 32 et 36. Donc enfin, d'avoir une image qui ressemble à l'ensemble de la société, tant mieux ! Psychologiquement, pour chaque femme, se dire, 'enfin quelqu'un qui me ressemble', ça allège cette situation où l'on se dit toujours : il faut que je maigrisse, il faut que je maigrisse."

Et Muriel Gruel sait de quoi elle parle, pour avoir elle-même longtemps bataillé avec des régimes.