Si les candidats à la présidentielle sont nombreux à critiquer la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup, l'équation n'est pas si simple.

Parcoursup sera sans doute l'un des débats de la campagne présidentielle. La plateforme d'attribution des places dans l'enseignement supérieur est décriée par de nombreux candidats. Valérie Pécresse qui soutenait Parcoursup à son lancement en 2018, dénonce maintenant "l'opacité d'un algorithme". "Une boîte noire", selon Yannick Jadot. "Un brise-vocation" pour le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon. Pour Fabien Roussel Parcoursup est le "Koh Lanta de l'orientation mais sans totem d'immunité". Quant à Anne Hidalgo, elle a promis d'abroger "cet algorithme qui décide de votre vie".

Alors faut-il supprimer ce système d'affectation ? Si oui, par quoi le remplacer ? Ce n'est pas tant Parcoursup en lui-même qui pose problème que le principe sur lequel il repose, à savoir la sélection des candidats.

Travail d'accompagnement

Car l'ancien système, Admission post-bac (APB) était déjà critiqué. C'est désormais au tour de Parcoursup d'essuyer des critiques. Pourtant, sur certains aspects, cette plateforme est plus satisfaisant : par exemple, il n'y a désormais plus de tirage au sort arbitraire et de proposition unique. Avec Parcoursup, comme le rappelle Jerôme Teill​ard, son concepteur, le candidat formule ses vœux sans ordre de préférence et donne ses réponses au fil des propositions qu'il reçoit.

"A travers Parcoursup, au-delà de la liberté de choix, d'expression des vœux, c'est aussi le dernier mot qui appartient au candidat, l'accompagnement humain dans les lycées - on insiste pas assez sur le travail des proviseurs, professeurs principaux, psychologues de l'Éducation nationale - ce travail d'accompagnement qui est ce qui fait le cœur de Parcoursup", détaille-t-il. La procédure reste toutefois assez longue et parfois stressante. Et, contrairement à ce qui est affiché, même des licences à l'université sont sélectives puisqu'il y a un nombre de places limitées.

Ouvrir 130.000 places

En réalité, c'est le manque de places dans certaines filières très demandées et les modalités de sélection qui peuvent faire apparaître Parcoursup comme un système inhumain. Mélanie Luce, la présidente du syndicat étudiant Unef, estime qu'il faut "supprimer la sélection" et donc "ouvrir des formations". L'organisation estime à 130.000 le nombre de places nécessaires sur cinq ans, réclame la suppression totale de Parcoursup pour la rentrée 2023 et "réinscrire le libre accès dans la loi". Quel que soit le logiciel, le défi est donc toujours le même : trouver une adéquation entre le nombre de bacheliers qui n'a cessé d'augmenter et le nombre de places dans l'enseignement supérieur.