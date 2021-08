L'homme de 43 ans avait été condamné à 16 ans et 8 mois de prison par la justice turque après avoir acheté du GBL. Gay et de confession juive, Fabien Azoulay était victime de nombreux sévices psychologiques et physiques. Ses avocats ont confirmé son transfert en France ce mardi sur Twitter.

Fabien Azoulay, emprisonné en Turquie depuis 2017, est sur le point d'être transféré en France. © AFP / Famille de Fabien Azoulay

L'issue d'une longue bataille judiciaire. Les avocats de Fabien Azoulay, un homme de 43 ans détenu en Turquie depuis quatre ans pour avoir acheté du GBL, un solvant proche du GHB classé comme stupéfiant en Turquie et consommé comme drogue euphorisante, ont annoncé sur leur compte Twitter son transfert imminent sur le sol français : "Nous sommes heureux d’annoncer que Fabien Azoulay, détenu en Turquie depuis quatre ans, sera aujourd’hui transféré en France".

"C’est l’aboutissement d’un long combat dans lequel la mobilisation de l’opinion publique a été décisive. Nous tenons à remercier les autorités françaises, en particulier le Président de la république Emmanuel Macron, la ville de Paris ainsi que Monsieur l’Ambassadeur de Turquie en France qui a veillé à l’application des principes de coopération judiciaire entre nos pays", ajoutent les avocats.

Fabien Azoulay n'est cependant pas "libre" : il sera transféré ce mardi en France pour y finir de purger sa peine. Ses avocats ont cependant annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils saisiraient "la juridiction compétente en vue d’une prochaine remise en liberté de Fabien".

Quatre années de calvaire en silence

Selon son entourage, Fabien Azoulay aurait subi de très nombreux sévices psychologiques et physiques durant sa détention en Turquie. En avril dernier, son avocat François Zimeray détaillait au micro de France Info le calvaire qu'il subissait chaque jour : "Il a été violé, battu, brûlé. Il est l’objet de vexations du fait de son orientation sexuelle, notamment de la part de détenus radicalisés. Il subit des scènes de conversion forcée à l’islam car il est de confession juive. Il en a perdu le sommeil". Une pétition, qui a recueilli à ce jour plus de 120 000 signatures, avait été lancée pour interpeller le président de la République sur la situation critique de l'homme de 43 ans.

Alors qu'il séjournait à Istanbul en septembre 2017, l'homme qui tenait un spa à New-York avait commandé sur internet du GBL. Il avait été directement interpellé à son hôtel, quelques heures après son achat. Le Français avait à l'époque assuré qu'il ne savait pas que ce produit était illégal dans ce pays. Le 27 février 2018, la justice turque le condamne à une peine de 20 ans de prison, ramenée à 16 ans et 8 mois. Il détaillera pendant plusieurs années les scènes de violences quotidiennes dont il a été la cible dans de nombreuses lettres envoyées à ses proches.

Si les services du ministères des Affaires étrangères suivaient le dossier de près, permettant notamment à Fabien Azoulay d'être transféré dans une nouvelle prison assurant de meilleures conditions de détention en janvier 2020, l'entourage du quadragénaire a décidé de médiatiser l'affaire au début de l'année 2021 pour intensifier la mobilisation et permettre son transfert. Des personnalités politiques et des associations de lutte contre l'antisémitisme et de défense des droits LGBTI avaient sommé la France d'agir au plus vite, déplorant le manque de réactivité du Quai d'Orsay.

Le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune s'est félicité ce mardi du transfert en France de Fabien Azoulay, saluant "l'aboutissement d'une mobilisation collective et juste".

Plusieurs personnalités se sont réjouies de cette nouvelle, notamment le militant associatif et adjoint à la maire de Paris Jean-Luc Romero, qui était à l'origine d'un vœu adopté par le conseil de Paris en avril dernier pour soutenir l'homme incarcéré.