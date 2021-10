La danse non genrée remet en question les codes traditionnels de la danse de salon. Une pratique mise en lumière cette année par la participation de Bilal Hassani à l'émission Danse avec les stars sur TF1.

L’association LGBT « Laissez-nous danser » propose des cours de danse non genrée depuis 2011 © Radio France / Alice Kachaner

Depuis quelques semaines, il enflamme le parquet de l’émission Danse avec les stars. Le chanteur queer Bilal Hassani, grande révélation du télé-crochet de TF1, grâce à la qualité de ses prestations, mais aussi parce qu’il évolue aux côtés d’un partenaire masculin. Une façon de bousculer les codes de ce sport très genré qu’est la danse de salon et de mettre en lumière la danse same sex. France Inter a assisté à l'un des cours proposés par l'association LGBT Laissez-nous danser à Paris.

"Ici, j'ai le droit de m'exprimer comme je suis"

Sur la piste de danse résonne un air de samba, les danseurs, une douzaine de couples au total, changent de partenaires indistinctement, des hommes, des femmes, hétéro ou homosexuels. "Les leaders d'un côté, les followers de l'autre", indique Julien Poli, le professeur. Se forment alors deux groupes mixtes. "Avec la danse same sex, il n'est plus question des rôles traditionnels, masculins ou féminins, il y a celui qui mène la danse et celui qui suit", poursuit-il.

Le concept ravit Takumi : "C'est la liberté !" Le jeune homme athlétique a pratiqué la danse de salon conventionnelle durant de nombreuses années, sans y trouver son compte : "La chose la plus frustrante, c'est qu'on nous dise, les garçons doivent être stables, rester droits, alors que les filles ont le droit de faire toutes les fioritures, les mouvements agréables. Ici, j'ai enfin le droit de m'exprimer comme je suis, d'être féminin, ce que je ne pouvais pas faire avant", lâche-t-il avant de retrouver son partenaire.

Un espace de liberté et de bienveillance

Un peu plus loin, Christelle reprend son souffle en regardant son épouse tournoyer sur le parquet. "Personnellement, je n'ai jamais eu de gros problèmes dans les milieux hétérosexuels, mais ma femme, elle, avait du mal à se sentir en sécurité. Ce qui n'est absolument pas le cas ici. Elle se fait mener par des hommes et des femmes, et à aucun moment, elle ne se sent menacée", explique cette participante.

Un autre danseur raconte qu'il n'a pas été accepté avec son époux lorsqu'il a voulu s'inscrire à un cours de danse de salon ordinaire. "Ce sport reste très codifié", regrette Julien Poli, qui a créé l'association Laissez-nous danser il y a onze ans. "En compétition, c'est toujours un garçon qui mène et la fille qui est menée. Ces rôles sont inscrits dans le règlement de la Fédération Française de Danse. C'est bien spécifié", souligne le professeur qui a remporté plusieurs médailles de bronze aux Championnats de France, et un titre de champion du monde aux Gay games de 2018.

"Quand on est petit, on grandit avec l'image de papa qui mène maman, et pas l'inverse."

"Les seuls cas de danse same sex, ce sont des mamies qui dansent entre elles, ou des femmes qui n'ont pas trouvé de partenaire. Mais voir deux hommes danser entre eux, jamais de la vie", s'emporte Julien Poli qui se bat pour déconstruire ces stéréotypes.

La télé pour faire évoluer les mentalités

Les danseurs de l'association suivent avec intérêt la participation de Bilal Hassani à l'émission de TF1. Andy y voit un message fort, "un message de tolérance et d'appel à la créativité". "Que deux hommes dansent ensemble sur une chaîne historique et familiale, cela va permettre d'ouvrir des débats dans les foyers, le vendredi soir devant la télévision", une vitrine de la danse same sex qui, l'espère le trentenaire, pourra un jour faire changer les mentalités.