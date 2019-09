C'est quoi, le Queer ? Intérieur Queer, épisode 1

Intérieur Queer, c'est le nouveau podcast de France Inter qui s'intéresse aux cultures et aux identités LGBTQI+. Le "Q" de ce sigle désigne l'adjectif 'Queer', auquel s'identifient chacun·e des protagonistes de cette aventure audio. Alors pour commencer, voici une première question : c'est quoi le Queer ?

« Queer ». C’est un mot que l’on entend et que l’on voit de plus en plus souvent sur des pancartes, des banderoles, des graffitis. Des soirées portent son nom, des émissions de télévision, des séminaires universitaires, des podcasts de France Inter... En 2019, le queer est partout, enfin, du moins, il occupe une place inédite, au cœur du débat et de l’espace publics. Mais que signifie ce mot nouveau (peut-être pas si nouveau) ?

Pour entamer cette première saison d’Intérieur Queer, Hugo Combe, Gabriel Debray et Camille Mati vous proposent de commencer par le commencement et se posent la question suivante : mais en fait, c’est quoi le queer ?

A l’origine, 'queer' est une insulte

Queer, en anglais, signifie bizarre, inadapté, et s’adresse particulièrement aux personnes gays, lesbiennes, bi ou trans. C’est le mot que l’on lançait à ceux qui n’étaient pas assez masculins, aux femmes aux allures de garçonnes, aux êtres dont le genre brouille les pistes. Devenu par la suite un étendard de la communauté LGBTI+, par un savant jeu de retournement du stigmate, le mot queer, porte aujourd’hui un tout autre sens. C’est la fierté des anormaux, de celles et ceux pour qui la société n’est pas taillée et qui, sortant des moules, préfèrent vivre la tête haute. C’est le mot qu’ont choisi certain·e·s pour se définir, comme un pied de nez géant aux persécutions du monde patriarcal. C’est le choix de politiser sa sexualité, de construire du collectif, de questionner les rapports de domination, les diktats du genre.

Mais alors, qui sont les queers, aujourd’hui, en France et dans le monde ? Peut-on être queer et de droite ? Ou encore queer et hétéro ? Quelles sont les luttes qui sont portées par cette communauté ? Telles sont les questions auxquelles Camille, Hugo et Gabriel tentent de répondre dans ce premier épisode.

