Il y a tout juste dix ans, le 21 février 2012, une circulaire du Premier ministre demandait la disparition progressive du terme 'Mademoiselle' des formulaires administratifs, jugé discriminatoire. Dix ans plus tard, où en est-on ? Comment appelle-t-on les femmes ? Nous avons recueilli vos témoignages.

Depuis le 21 février 2012, l'administration française doit éliminer "autant que possible" le terme "mademoiselle" des documents administratifs. © AFP

"Mademoiselle, la case en trop !" Le 21 février 2012, cinq mois après le début de leur campagne de communication, les associations féministes "Les Chiennes de Garde" et "Osez le féminisme !" obtiennent gain de cause. La case 'Mademoiselle' est progressivement retirée des formulaires administratifs, comme le préconise une circulaire de Matignon transmise aux ministres et aux préfets. L'objectif ? Rétablir l'équilibre entre hommes et femmes, avec une dénomination "qui ne préjuge pas du statut marital".

Ce jour-là, les expressions "nom de jeune fille" et "nom d'époux/se" sont également bannies et remplacées par les termes "nom de famille" (nom de naissance) et "nom d'usage". Dix ans après, le terme 'Mademoiselle' a quasiment disparu de l'administration. En revanche, il reste largement utilisé à l'oral. S'il dérange de nombreuses femmes, d'autres le regrettent. Nous avons recueilli vos témoignages.

Hélène : "C'est encore ancré dans le discours au quotidien"

"Professionnellement, on m'appelle 'Mademoiselle' constamment, malgré le fait que j'ai été mariée et divorcée", raconte Hélène, 32 ans, pâtissière en Bretagne. Elle reprend donc ses collaborateurs au moins une fois par semaine. "C'est une question de crédibilité. Quand on m'appelle 'Mademoiselle' dans le milieu professionnel, j'ai l'impression de ne pas être reconnue."

Elle met également en place des stratégies vestimentaires. "Quand j'ai des baskets et un pull à capuche, on m'appelle 'Mademoiselle' systématiquement. Donc je suis obligée de me changer pour aller à un rendez-vous à la banque. C'est inacceptable, mais si je veux être crédible, je suis obligée de jouer le jeu, de changer mon apparence."

Si je porte une veste, on va m'appeler 'Madame'.

Agathe : "Au travail, on m'appelle beaucoup 'Mademoiselle' "

"Au travail, on m'appelle beaucoup 'Mademoiselle', car je suis avec des personnes âgées", déclare Agathe, 27 ans, infirmière. Si dans ce contexte cela ne la dérange pas, elle est moins à l'aise avec le terme dans d'autres situation du quotidien. "Ça ne me dérangerait pas s'il n'y avait pas tout le côté patriarcal derrière. En soit, je trouve le mot plutôt joli, mais il porte un trop gros bagage. C'est la symbolique qui me dérange."

Alice : "J'ai récemment reçu une lettre de l'Assurance maladie utilisant le terme"

"_Ça m'a fait un peu hausser les sourcils, que même l'Assurance Maladie continue à le faire", c_onfie Alice, parisienne. Sur l'usage du terme à l'oral en revanche, elle est plus partagée. "Je fais partie de celles qui sont un peu ambivalentes. Quand on m'appelle 'Mademoiselle', de manière un peu condescendante, ça m'agace. Mais quand on m'appelle 'Madame' ça m'embête", avoue la quarantenaire.

Amanda : "Ça fait des années que ma banque continue d’envoyer des e-mails commençant par 'Mademoiselle"

"Sur les e-mails et les relevés de compte, j'ai demandé trois fois, sur trois à quatre ans, à ma banque d'enlever 'Mademoiselle'. On m'a dit que ce n’était pas possible, car le système informatique empêche de le faire si je ne suis pas mariée", raconte Amanda, 34 ans. Elle a par ailleurs demandé plusieurs fois que 'Mademoiselle' n’apparaisse plus sur sa carte bancaire. _"J'ai échoué_", confie-t-elle, excédée. Elle a donc finalement décidé de changer de banque.

Éric : "Je l'utilise tous les jours avec des élèves de 11 à 15 ans"

Eric est professeur documentaliste (au CDI) dans un collège de 530 élèves en région Centre. Il ne se voit pas appeler 'Madame' des élèves de 11 à 15 ans. "Par principe, j'essaye de les appeler par leur prénom. Mais parfois je ne le connais pas, donc j'utilise 'Mademoiselle'. Généralement, ce n'est pas très bon signe : c'est une semonce ou un rappel à l'ordre. Je pourrais utiliser 'jeune fille', mais c'est plutôt dans un rapport duel."

Même problème à l'université, où Alice, 37 ans, est enseignante-chercheuse. Elle met en place des stratégies pour "éviter d'avoir à appeler 'Madame' des jeunes femmes de 18 ans". "J'ai dix classes, mais j'apprends leur prénom par cœur le plus vite possible."

Alice : "Avec le nouveau nom d'usage, le rectorat a pensé que j'avais épousé mon homonyme"

Si l'expression "nom d'époux.se" a également disparu des formulaires administratifs depuis 2012, sa substitution par "nom d'usage" provoque encore quelques couacs. Alice, qui possède un nom de famille à particule très long, en a fait les frais. "Ma famille a l'habitude depuis des générations d'utiliser un nom raccourci. Lorsqu’est apparu le 'nom d'usage' en 2012, je me suis ruée dessus, pour bien distinguer mon nom d'état-civil de celui que j'utilise habituellement".

Pour s'inscrire à l'agrégation, elle a ainsi indiqué son nom complet dans la catégorie "nom de famille", et son nom raccourci dans la catégorie "nom d'usage". Mais le rectorat a confondu le "nom d'usage" avec l'ancien "nom d'épouse". "Ils ont cru que je m'étais mariée à mon homonyme ! Alors que je suis célibataire. J'ai mis énormément de temps pour réussir à les contacter, et leur expliquer que j'étais moi. Ils m'avaient divisé moi-même."

"Un certain nombre d'entreprises privées continuent à utiliser 'Mademoiselle' "

Marie-Noëlle Bas, présidente des Chiennes de Garde (association qui dénonce le sexisme dans l'espace public, les médias et la publicité), fait partie des femmes qui ont mené la campagne de communication "Mademoiselle, la case en trop !", à l'origine de la disparition du terme dans l'administration française. "Les administrations ont joué le jeu", déclare-t-elle dix ans après.

Mais un certain nombre d’entreprises privées continuent à utiliser le terme 'Mademoiselle', notamment les banques.

Si rien ne le leur interdit (la Circulaire ne concerne que l'administration publique), les associations féministes regrettent que les banques n'accèdent pas à la demande des femmes qui ne souhaitent plus être appelées 'Mademoiselle'. Marie-Noëlle Bas reçoit un à deux signalements par mois de femmes "qui n'arrivent pas à faire changer sur leur carnet de chèque le terme 'Mademoiselle'."

Toutefois, elle estime que ce "petit pas", a eu un réel impact sur la société. "Bien sûr, qu'il ne peut pas disparaître du langage courant, mais je pense que les femmes réagissent plus aujourd'hui."