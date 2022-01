UNE SEMAINE DANS LEURS VIES. Le feuilleton du 13-14 à la rencontre des artisans qui perpétuent la tradition du tour de France. La formation, exigeante, repose sur l'entraide et la vie en communauté. Elle bénéficie du développement de l'apprentissage et des reconversions professionnelles.

L'atelier des Compagnons du devoir à Pantin © Radio France / Sara Ghibaudo

L'association des Compagnons du devoir accueille 11 000 jeunes en apprentissage dans une trentaine de métiers. Ils sont près de 3000 à faire leur tour de France: cette tradition, qui remonte au Moyen-âge, leur fait découvrir chaque année pendant cinq ans une nouvelle ville et une nouvelle entreprise. Ils peuvent être hébergés dans une maison des compagnons, comme celle de Pantin, où ils continuent de se former le soir et le samedi.

La maison des Compagnons

La vie en communauté est un aspect important du parcours des compagnons, qui sont impliqués dans la gestion de leur maison. Guénaël Jansen est un compagnon ébéniste, et depuis cinq ans il se consacre à la communauté de Pantin: il en est le prévôt (l'équivalent du directeur).

Ce samedi matin de janvier, il doit aussi gérer la crise sanitaire, et a organisé une vaccination au sein de la maison qui héberge 90 personnes, et en accueille 140 la semaine.

Dans le grand atelier des matériaux souples, une cinquantaine de jeunes travaillent sur leurs établis: ils sont cordonniers-bottiers, selliers, tapissiers… "C'est une formation qui est intense" reconnait Guénaël Jansen, car les apprentis ont des cours du soir jusqu'à 22h en semaine, après leur journée en entreprise, et même le samedi.

Ils ont aussi des petits moments de détente, et une soirée de libre par semaine, mais ça reste un rythme costaud !

L'adoption

Dans l'atelier, plusieurs apprentis travaillent sur leur projet d'adoption chez les compagnons: une réalisation qui va leur ouvrir les portes du tour de France.

Bonnie, 25 ans, apprentie-tapissière, prend des mesures pour sa tenture murale :

Ce qui est vraiment bien, c'est que le samedi il y a des anciens qui prennent du temps pour nous aider."

Bonnie travaille sur son projet d'adoption © Radio France / Sara Ghibaudo

Un peu plus loin, Louis, 23 ans, apporte la touche finale à une paire de mocassins en cuir. Il est également en deuxième année de CAP, après un an en fac de sport et une licence informatique. Un parcours atypique ? Plus vraiment, à entendre le prévôt Guénaël Jansen: "on a vu récemment nos effectifs augmenter pour ne pas dire doubler" et les profils se sont diversifiés: "on a des jeunes qui sortent de 3e, des post bac et aussi beaucoup de reconversions professionnelles, donc on a des gens dans nos maisons qui ont entre 15 et 50 ans".

Louis apprenti cordonnier-bottier, rêve de fabriquer des chaussures en France © Radio France / Sara Ghibaudo

Le tour de France

Mélissandre, 26 ans, a entamé en septembre son tour de France dans la sellerie, et elle commence aussi à transmettre ses connaissances, en épaulant une apprentie qui découpe de la mousse pour fabriquer un appui-tête.

"J'adore faire de la couture" témoigne la jeune femme, qui a déjà pu voir différents aspects de son métier, dans l'automobile ou l'ameublement: "travailler plein de tissus différents, je trouve ça trop chouette!"

Mélissandre est venue chez les compagnons après une reconversion: elle a d'abord passé le CAPES et commencé à enseigner le Français, mais "donner des cours de grammaire à des gamins de 11 ans, c'était pas du tout fait pour moi!". Avec le recul, elle estime que son parcours reflète une orientation scolaire encore un peu binaire:

"Ce qui est malheureux, c'est que les métiers manuels sont encore trop dévalorisés. Tu as de bons résultats, tu dois faire des études !

Mélissandre vient de commencer son tour de France en sellerie.jpeg © Radio France / Sara Ghibaudo

Mélissandre travaille dans une entreprise, et continue de se former chez les compagnons tous les soirs jusqu'à 22h et le samedi: "on s'y fait, si la formation est si réputée c'est parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler!".

Dans la maison, Mélissandre doit aussi superviser les apprentis qui ont chacun leurs "gâches" à accomplir: entretenir le jardin, servir le café à 22H… Elle est devenue "première aspirante":

C'est un peu comme le préfet dans Harry Potter !

Devenir compagnon

Au bout de cinq ans, la durée moyenne d'un tour de France (qui comporte désormais une étape à l'étranger), l'apprenti peut demander à devenir compagnon. Et, cela ne vous surprendra plus, cela passe par la réalisation d'un travail de réception, le chef d'œuvre du parcours.

A l'accueil de la maison de Pantin, plusieurs de ces œuvres sont exposées: canapés, alambics en cuivre, bottes de samouraïs… Des pièces qui ont demandé des centaines d'heures de travail : "ça permet de se confronter à ses compétences métier et aussi de se confronter à soi explique Guénaël Jansen. C'est un moment important et qui fait énormément grandir. Il y a un petit peu de pression, je ne vous le cache pas, je pense qu'on en garde un souvenir toute sa vie!"

Le prévot Guenael Jansen dans l'atelier des matériaux souples © Radio France / Sara Ghibaudo

Et après, quand on devient compagnon ? "On donne ce que l'on peut donner avec le temps que l'on a. Les compagnons vont se sédentariser, peut-être passer une fois par mois ou plus, soit pour donner des cours à des jeunes soit pour voir comment ça se passe."

Dans l'atelier, Maurizio Turi, compagnon plombier et sédentaire, travaille ce samedi à la réalisation d'un prototype. Cela fait des années qu'il a terminé son tour de France et qu'il a créé son entreprise, il revient aujourd'hui comme formateur. Lui qui aimait l'ambiance "de pension et de colonie de vacances" se souvient d'avoir eu un peu de mal à quitter "la bulle compagnonnique". Il porte à chaque oreille un petit anneau caractéristique (des "joints"), mais pour lui, c'est surtout à son état d'esprit qu'on reconnait un compagnon :

Une façon d'aborder le travail, un côté un peu plus soigné, plus investi…qui va vibrer différemment".