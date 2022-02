Après le rapport Sauvé, le travail d'accompagnement des victimes d'abus dans l'église catholique se poursuit. Mise en place par la Corref (conférence des religieux et religieuses de France) la commission reconnaissance et réparation a auditionné ce jeudi un homme, victime de deux moines. France Inter a pu y assister.

Antoine Garapon, magistrat honoraire et président de la commission reconnaissance et réparation © Radio France / Rémi Brancato

"Petit, j'allais avec mon père livrer les cerises aux moines, donc là bas, c'était ma maison et c'est devenu vraiment comme une deuxième famille". A peine installé à cette grande table en bois, dans cet appartement parisien, Yannick, 50 ans, débute son récit, à bâtons rompus. Il a pris place face à Antoine Garapon, président de la commission reconnaissance et réparation et Yves De Clebsattel, son délégué général, fraichement installés dans cet appartement parisien. La commission a été mise en place en novembre par la Corref, la conférence des religieux et religieuses de France, pour accueillir les victimes de religieux et religieuses, et les accompagner. Elle a déjà été contactée par 177 victimes. La conférence des évêques de France a, elle, mis en place auparavant l'INIRR, l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, pour les victimes au sein de l'Eglise.

Ce jeudi, Yannick est donc venu raconter à nouveau les attouchements et viols par des moines, entre ses 16 et ses 21 ans, après des années d'emprise. Car l'abbaye de son village est d'abord le refuge d'une famille où l'on ne comprend pas son amour de la musique classique et des livres. "Le moine organiste était fan de Beethoven donc, forcément, quand je commence à parler avec lui, je suis nourri, je pars à corps perdu, c'est peu de le dire" explique-t-il. "Un autre me montrait des livres sur comment faire l'amour, et après cela il finissait par des attouchements, mais j'étais fasciné ; les moines m'ont fasciné dès tout petit".

Une audition pour formuler et reconnaitre les abus

Cette abbaye, l'adolescent y travaille plusieurs étés consécutifs. Il y passe aussi son temps libre, pour rendre service, jardiner, cuisiner, ou écumer la bibliothèque. "Vous trouviez dans les moines des interlocuteurs" relève Antoine Garapon. "Oui, c'était un monde qui s'ouvrait à moi et en plus, c'est un monde caché, secret, où personne n'avait accès : vous vous rendez compte ? Moi, j'étais VIP" sourit presque Yannick.

Alors inlassablement, les deux membres de la commission questionnent ou reformulent des propos pour mieux reconnaitre les abus subis et le statut de victime de Yannick. "Vous étiez dans une relation d'emprise dans laquelle vous êtes fier de vous sentir distingué, de parler de Beethoven, d'accéder à la culture" souligne Antoine Garapon "mais vous étiez totalement victime parce qu'ils se sont servis, au bout du compte, de votre fascination pour l'abbaye, de votre goût pour la musique classique et de leur aura pour vous attirer et se satisfaire sexuellement. Vous vous piégez vous-même car on vous a obligé à participer aux activités". "C'est pervers et diabolique" ajoute Yannick.

"Il faut un village pour abuser un enfant"

Yannick ne revient pas sur le détail des faits subis, précisément décrits dans le procès verbal de sa plainte déposée récemment et transmise à la commission. Mais il raconte sa famille, dysfonctionnelle, une atmosphère très sexuée et un voisinage qui, plus ou moins malgré lui, couvre les abus. "Là-bas, je n'y vais plus parce que j'ai l'impression que si je vais dans le village, tous les gens que je connais sont complices de tout le monde" lâche Yannick.

"Il faut un village pour abuser un enfant"

"Dans le film Spotlight [sur le premier scandale d'abus sexuels dans l'Eglise aux Etats-Unis, ndlr], à un moment, le journaliste dit : 'comme disent les Africains, il faut un village pour élever un enfant', pour vous, on pourrait dire les choses à l'envers: il faut un village pour abuser un enfant" commente Antoine Garapon.

Quant il raconte en 2004 à ses parents les faits subis, ceux-ci restent indifférents. "Ils m'ont reparlé de l'abbaye quelques semaines plus tard". "Vous leur auriez dit que vous vous étiez foulé la cheville, cela aurait été pareil ?" questionne Antoine Garapon. "Je pense, oui". Pis, ses parents vont même jusqu'à exiger qu'il contacte les moines pour mettre en place un arrangement et percevoir à sa place une indemnisation.

Comment réparer ?

Pendant deux heures, Yannick décrit donc son préjudice, la souffrance subie toute sa vie, ses comportements à risque : "Je me suis mis en danger avec l'alcool : je conduisais sous l'effet de l'alcool et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne jamais avoir d'accident". Il évoque aussi ses difficultés sentimentales, sa peur d'être perçu comme un agresseur encore aujourd'hui s'il est à l'initiative d'une relation sexuelle dans son couple. "Je me sens toxique par rapport à ma femme, à mon entourage" explique-t-il.

"Devenir père d'un fils me semblait insupportable"

"Comment pouvez-vous vous sentir toxique ? Ce sont eux qui sont toxiques !" s'étonne Antoine Garapon. "Par exemple, j'ai eu un petit garçon et avant sa naissance, devenir père d'un fils me semblait insupportable" témoigne Yannick, détaillant sa peur de reproduire des agressions. "Et puis quand il est né, cela s'est instantanément réglé, j'adore mon garçon !"

Vient alors la question de la réparation. La commission a notamment pour mandat d'entrer en relation avec les congrégations incriminées pour discuter d'une indemnisation des abus. "J'ai une question : comment on en sort ?" lance son président : "Comment est ce que vous estimez que la commission reconnaissance et réparation peut vous aider à en sortir ? On est là pour essayer de trouver des formes de justice restaurative ou une solution qui rende justice à ce que vous avez vécu. Cela peut être symbolique, de l'argent, mais ce n'est pas nécessairement de l'argent. C'est très ouvert".

Ecrire son histoire pour faire réparation

Au téléphone, les deux hommes ont notamment évoqué l'idée de faire financer un projet d'écriture de sa propre histoire. "J'en ai envie, je veux témoigner, je veux que ça se sache, que ce soit su, c'est important pour moi" acte Yannick. Quant à une éventuelle demande de réparation financière, il n'est pas décidé, bien que sa thérapeute lui ait présenté le bilan du coût de ses deux séances hebdomadaires depuis cinq ans.

"Ce qui est important, c'est de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre. C'est à dire qu'on clôt une période et puis vous en ouvrez une autre" commente Antoine Garapon. Une perspective effrayante pour Yannick : "Quand vous me dites ça, c'est vraiment dur car la première chose qui me vient, c'est que si je clos la porte, je tue l'enfant, je laisse cet enfant à la ferme, je laisse cet enfant à l'abbaye et je l'abandonne". Alors il promet de recontacter la commission pour en reparler et avancer sur le projet d'écriture. "La balle est dans votre camp" lui répond son président.