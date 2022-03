Est-ce les prémices d'une nouvelle vague de Covid-19 ? Depuis le début du mois de mars, plusieurs indicateurs repartent à la hausse.

Des soignants préparent un patient de 62 ans atteints du coronavirus Covid-19, au service de réanimation à l'hôpital Saint Joseph Saint Luc a Lyon. © Radio France / Nicolas Liponne

"Le Covid revient" alerte le Professeur Rémi Salomon. Une semaine après la levée de la plupart des restrictions sanitaires, les contaminations continuent d’augmenter. "On a un nouveau variant, une nouvelle forme de l’Omicron, qui est encore plus contagieux" souligne le pédiatre à l’hôpital Necker à Paris et président de la Commission médicale d'établissement de l'APHP, interrogé par RMC. Le nombre de cas quotidiens de Coronavirus progresse, tout comme les admissions à l’hôpital. Mais il paraît trop tôt pour savoir si ces augmentations sont les premiers pas d’une nouvelle vague épidémique.

Le nombre de nouveaux cas de Covid stagne

Après un nouveau pic à la fin du mois de janvier, où près de 600.000 nouveaux cas de Covid avaient été recensés le 24 janvier, la courbe des contaminations étaient en forte baisse. On constate une nouvelle progression, amorcée début mars. La barre des 100.000 cas quotidien a de nouveau été franchie la semaine dernière, à plusieurs reprises.

Le taux d’incidence, qui correspond au nombre de nouveaux cas par semaine pour 100.000 habitants ne fléchit plus depuis le début du mois de mars. Il était de 1.230 en moyenne glissante le 17 mars, comme il y a un mois. Un pic avait été atteint à la fin du mois de janvier.

Parmi les départements où le taux d'incidence est le plus haut, il y a ceux de l'Est, en Alsace et en Lorraine, mais aussi dans le Nord, sur la côte entre le Finistère et le Calvados. La Corrèze, le Lot-et-Garonne et le Cantal connaissent également une hausse des cas.

Le nombre d’hospitalisations ne baisse plus

C’est l’une des conséquences de l’augmentation du nombre de cas, on constate que les nouvelles entrées à l’hôpital se stabilisent. Une semaine après la suspension du pass vaccinal, pas question de revenir en arrière estime le ministre de la Santé Olivier Véran. Mais il faut rester "vigilant". Car "depuis deux jours, le nombre d'hospitalisations ne baisse plus", observe le ministre dans les colonnes du Parisien, qui dit s'attendre à "voir monter les contaminations jusqu'à fin mars, avant une décrue en avril". "Il n’y a pas de signal inquiétant en réanimation".

En revanche, la situation en soin critique continue de chuter, le décrue se poursuit, avec 1.700 patients recensés le 20 mars, contre 3.900 mi-janvier.

Le 20 mars, 108 patients malade du Covid-19 sont morts à l’hôpital. C’est quatre fois moins que lors de la dernière vague épidémique, 417 morts avaient été recensés le 7 février. A titre de comparaison, il y avait 21 décès le 21 octobre 2021, et 16 morts le 15 juillet 2021, lors des creux des deux précédentes vagues.

Un variant beaucoup plus contagieux

Cette nouvelle hausse des contaminations s’explique notamment par le sous-variant BA.2, "il est plus contagieux que son prédécesseur" explique Arnaud Fontanet, directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur de Paris et membre du conseil scientifique, sur France Inter.

Pour Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris et lu aussi membre du Conseil scientifique, le rebond de l'épidémie s'explique selon lui par le "variant Omicron BA2, 30% plus transmissible" que le variant Omicron BA1 encore majoritaire en décembre dernier, mais aussi à "la réouverture" des écoles et à "un relâchement de la population".