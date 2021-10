La ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a été moquée pour un discours célébrant la "magie" du travail à la chaîne. Sur France Inter elle a invité ses détracteurs à aller "dans les usines". Mais les témoignages que nous avons recueillis sont très loin de la féerie.

Des ouvriers travaillant à la chaîne à l'usine PSA de Mulhouse en avril 2019. © AFP / SEBASTIEN BOZON

"Je vais vous faire une confidence : j’aime l’industrie. J’aime l’industrie parce que c’est l’un des rares endroits au XXIe siècle où l’on trouve encore de la magie", ces mots, Agnès Pannier-Runacher la ministre déléguée à l'Industrie, les a prononcés le vendredi 8 octobre au salon de la banque publique d'investissement Bpifrance. Diffusé sur les réseaux sociaux, son discours a rapidement été raillé pour sa déconnexion avec le vécu de nombreux salariés de secteurs industriels.

L'énarque et ancienne cadre supérieure du privé décrivait avec entrain "La magie du ballet des robots, du ballet des hommes. La magie où l’on ne distingue pas le cadre de l’ouvrier. […] où l’on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l’accident d’une vie il y a quelques jours." En guise de conclusion, Agnès Pannier-Runacher incite à postuler à un emploi dans l'industrie : "Lorsque tu vas sur une ligne de production, c’est pas une punition, c’est pour ton pays, c’est pour la magie".

Invitée mercredi 13 octobre sur France Inter elle assume : "J'aimerais qu'on arrête de croire que l'industrie n'a pas évolué depuis les années 70". Cédric Lomba, directeur de recherche en sociologie au CNRS travaille depuis une vingtaine d’années sur les ouvriers de l’industrie se montre très critique des propos d'Agnès Pannier-Runacher "J'ai trouvé cette intervention assez déplacée, presque absurde. Je trouve que cela témoigne d'un éloignement assez important entre les élites politiques, économiques et les situations au quotidien des millions de travailleuses et travailleurs dans l'industrie en France."

"Je pense que considérer que le problème industriel en France, c'est d'abord un problème d'attrait des salariés subalternes, c'est un contresens" (Cédric Lomba, sociologue)

Pour ce spécialiste du secteur de la métallurgie et du secteur pharmaceutique le discours de la ministre ne relève pas simplement de la maladresse et n'est pas "complètement anecdotique" : au contraire Cédric Lomba estime "qu'il y a quand même cette idée que le problème industriel aujourd'hui, c'est d'abord de trouver des travailleurs qui acceptent de rejoindre l'industrie. Comme une sorte de malentendu entre les catégories populaires et le monde industriel. Certes, une partie des jeunes des classes populaires rejettent l'usine. Mais il faut en comprendre les raisons en termes de conditions de travail." Car les emplois dans l'industrie ne relèvent pas vraiment de l'idée qu'on se fait de la "magie".

Un travail toujours plus "dense" et des ouvriers "contrôlés"

Si l'on en croit Agnès Pannier-Runacher, les "évolutions" de l'industrie depuis "les années 70" auraient rendu obsolète la terrible description que faisait en 1978 Robert Linhart de la chaîne dans son récit militant de ses années chez Citroën : " L’organisme résiste. Les muscles résistent. Les nerfs résistent. […] Cette maladresse, ce déplacement superflu, cette accélération soudaine, cette soudure ratée, cette main qui s’y reprend à deux fois, cette grimace, c’est la vie qui s’accroche. Tout ce qui, en chacun des hommes de la chaîne, hurle silencieusement : Je ne suis pas une machine !"

Cédric Lomba en convient, l'industrie a en effet changé en demi-siècle : "De fait, l'ergonomie est passée par là. Il y a eu différentes lois dans les années 80 et 90, qui protègent les ouvriers. Il y a aussi un souci économique de la part des directions d'entreprises d'éviter les accidents et les maladies professionnelles qui leur coûtent, et qui désorganisent le travail." Mais le chercheur explique que toutes les transformations de l'industrie ne sont pas allées dans le même sens : "Le travail est plus dense. On a rempli les trous de la journée au maximum et les ouvriers sont affectés à un ensemble de micro tâches tout au long de la chaîne, sans grand lien intellectuel entre elles, qui remplissent la tête à longueur de journée. À cela s'est ajouté un contrôle plus strict de l'activité ouvrière, que ce soit par une surveillance directe ou surtout par _une surveillance indirecte par des procédures informatiques_."

"C'est la machine qui te dirige et pas l'inverse." (Gaëtan Gracia, ouvrier dans l'aéronautique)

Cet encadrement et ce contrôle des salariés, Gaëtan Gracia, ouvrier de l'industrie aéronautique en région toulousaine, les observe au quotidien. Cet élu CGT au CSE de son entreprise et militant de l'organisation "Révolution Permanente" raconte que ses collègues comparent souvent leur entreprise avec "une prison". "Ça sonne à telle heure, tu dois marcher à tel endroit", témoigne Gaëtan Gracia "il y a des marques pour t'indiquer où tu dois passer. Même si ta machine tourne, tu dois faire semblant de faire quelque chose." Une ambiance de surveillance jusque dans les rapports humains : Il y a des gens qui te balancent, il y a tout un système d'indics. Cette atmosphère pesante je l'ai ressentie dès le premier jour. On est fliqué et on est traité comme si on était des enfants."

Certains postes sont particulièrement durs. Mauricio Garcia Pereira a lui travaillé 7 ans dans l'un des plus grands abattoirs de France à Limoges avant de devenir lanceur d'alerte pour L214 et de quitter l'agroalimentaire. Il se souvient en particulier du poste que les ouvriers appellent "la vidange" : "C’est le poste où tu enlèves les tripes de la carcasse. Il faut ouvrir la bâte, maintenir son ventre ouvert avec un écarteur spécial. Tu vois les jambes du gars dans sa nacelle, et la moitié de son corps tu ne le vois pas parce qu'il est à l’intérieur de la bête avec un couteau, à trancher pour faire tomber la panse sans la percer pour ne pas souiller la viande."



Des conséquences lourdes sur la santé

Ce monde des abattoirs, le journaliste et auteur Geoffrey Le Guilcher l'a connu il y a quelques années lors d'une enquête en infiltration de plusieurs mois en Bretagne. Il se remémore les risques du métier "Tu manies des couteaux extrêmement grands et tranchants, ça arrive à pas mal de gens de perdre des doigts" et au-delà des accidents du travail un secteur industriel où certaines études estiment que 90% des salariés souffrent de troubles musculosquelettiques. "J’avais les doigts bloqués le matin pendant une demi-heure à mon réveil. On m’a dit que les six premiers mois c’était comme ça. Le temps que le corps s’habitue à la chaîne", raconte Geoffrey Le Guilcher.

Gaëtan Gracia est lui particulièrement marqué par un chiffre, celui de l'inégale espérance de vie entre cadre et ouvriers : "C'est un truc brutal. Six à sept ans d'espérance de vie de différence ! C'est scandaleux. _J'ai des conditions de travail qui m'exposent à des cancers, à une mort plus précoce, à du stress et statistiquement, je vais mourir six ou sept ans plus tôt_."

"L'espérance de vie des ouvriers correspond aujourd'hui à l'espérance de vie des cadres à la fin des années 70. On a une différence de 40 ans." (Cédric Lomba, sociologue)

Des conséquences sur la santé des ouvriers de l'industrie parfois éclipsée par souffrances au travail, juge le sociologue Cédric Lomba : "On parle davantage du burnout, des pressions exercées à l'égard des cadres. Il ne s'agit pas de les nier et ce sont des cas souvent extrêmement douloureux. En revanche, on tend à oublier d'autres maladies professionnelles qui ne concernent quasiment que les ouvriers qui font pour résumer 'un travail physique'." Debout, à exécuter une série de gestes prédéfinis sur la chaîne, le journaliste Geoffrey Le Guilcher trouvait infernales ses journées à l'abattoir : "8 heures d'affilée avec une seule pause de 30 minutes c'est très long. Quand ça s'arrête, tu es épuisé, tu as juste envie de t'allonger quelque part. À la fin de la journée, tout le monde pestait contre l'abattoir, pestait contre le chef, pestait contre la chaîne."



L'industrie, un monde inégalitaire

Quant à l'absence de distinction entre ouvriers et cadres avancées par Agnès Pannier-Runacher : "c'est évidemment faux", tranche Cédric Lomba. "C'est d'abord faux en termes de conditions de travail objectives et de revenu", détaille le sociologue"le salaire net moyen des cadres dans l'industrie tourne autour de 4 600 euros et celui des ouvriers entre 1 700 euros pour les ouvriers non qualifiés et 2 000 euros pour les ouvriers qualifiés." Mais Cédric Lomba souligne également une différenciation subjective : "Des deux côtés, ouvriers comme cadres se pensent comme différents. Dans les usines que j'étudie, les cadres font tout pour éviter ne serait-ce que de croiser des ouvriers. On peut dire que ce sont deux mondes sociaux qui travaillent dans les mêmes entreprises, mais qui ne partagent pas grand-chose, que ce soit dans l'usine ou en dehors de l'usine, _ils n'ont pas les mêmes loisirs, leurs enfants ne fréquentent pas les mêmes écoles_, etc."

Le directeur de recherche au CNRS déplore aussi que la ministre prétende qu'il y a une égalité des chances pour les ouvriers immigrés dans l'industrie : "Je trouve ça assez choquant dans la mesure où l'on fait comme s'il n'y avait pas de discrimination à l'entrée sur le marché de l'emploi. Comme s'il n'y avait pas une ségrégation au travail qui renvoie les immigrés vers les postes les moins qualifiés et les emplois les plus précaires, notamment dans le travail intérimaire dans l'industrie."

Des propos d'Agnès Pannier-Runacher que l'ouvrier et délégué CGT Gaëtan Gracia a lui aussi du mal à entendre : "Ce sont les patrons qui essayent d'augmenter les divisions entre salariés de plein de manières différentes. Chez nous, par exemple avec les primes. C'est ton chef qui décide s'il te met à tel poste ou à tel autre. _Tout est fait pour que tu regardes ton collègue du coin de l'œil en disant 'il est mieux que moi', et qu'on se divise et qu'on essaye de s'en sortir individuellement plutôt que collectivement_. C'est assez ironique qu'Agnès Pannier-Runacher essaye de vendre une image de l'industrie où il y a de "la magie" parce qu'on ne voit pas de différence entre les salariés."