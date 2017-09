Les nouveaux traitements contre le cancer sont de plus en plus chers. Les médecins craignent des inégalités dans l'accès aux soins innovants.

L'Institut Curie via la 5e édition de son Observatoire Cancer Institut Curie – Viavoice a mesuré les coûts des traitements mais aussi le niveau d'information des Français à ce sujet. Selon cette étude, les anticancéreux ont déjà vu leur prix doubler en 10 ans et les projections prévoient entre 6 % et 8 % de croissance par an.

"Le risque de voir s’installer des inégalités entre les patients touchés par le cancer n’a pas disparu, au contraire. Le prix des nouveaux médicaments continue d’augmenter, de sorte qu’arrivera forcément le moment où l’accès de tous les patients aux anticancéreux innovants ne sera plus possible" explique Pr Thierry Philip, président de l’Institut Curie.

Il est encore temps d’éviter une situation qui posera un grave problème éthique

Des thérapies 5 ou 10 fois plus chères

Avec près de 150 000 décès chaque année, le cancer reste la première cause de mortalité en France. La recherche a beaucoup progressé et promet de nouvelles thérapies, comme l’immunothérapie. L’Institut Curie ouvrira en 2017 le premier Centre d’Immunothérapie des cancers en France rassemblant près de 140 chercheurs et médecins.

Autre innovation récente : les thérapies ciblées, qui vont "cibler" une particularité de la cellule cancéreuse, une anomalie moléculaire, pour la détruire.

Ces innovations ont un coût très élevé : une thérapie ciblée contre le cancer coûte aux alentours de 50 000 euros par an et par patient, soit 5 à 10 fois plus qu’une chimiothérapie classique.

