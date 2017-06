En cette période de très fortes chaleurs, le gouvernement a activé l'alerte vigilance orange canicule dans 16 départements. Voici quelques bonnes habitudes à prendre.

Une petite fille s'amuse dans la fontaine du parc André Citroën à Paris © AFP / Ludovic Marin

https://twitter.com/lachainemeteo/status/876338695544221696

30, 32, 34 degrés. Les très fortes chaleurs s'installent partout en France. 16 départements sont en vigilance orange canicule depuis ce dimanche 16h : Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Paris ainsi que Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine.

Météo France prévoit une hausse des températures pour les jours à venir. La Direction générale de la santé a donc décidé d'activer la plateforme téléphonique d'information "canicule".

Cette plateforme est accessible gratuitement de 9h à 19h au 0800 06 66 66. Elle permet d'obtenir des conseils pour se protéger et protéger les plus fragiles. La Direction générale de la santé a précisé que "les autorités sanitaires nationales et régionales surveillent la situation heure par heure".

S’il est conseillé de s’asperger, de s’hydrater et de se baigner dans les piscines, les pompiers rappellent qu’il est formellement interdit de forcer une bouche incendie. Vous prenez le risque d’endommager un matériel qui peut sauver des vies.

Qui sont les personnes à risque ?

Plus de 65 ans

Enfants et nourrisson de moins de 4 ans

Femmes enceintes

Personnes sous traitement médicamenteux

Personnes travaillant à l’extérieur

Sportifs

Les 7 règles à suivre :