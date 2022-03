Lundi, l'obligation du port du masque sera levée dans de très nombreux lieux clos. La situation sanitaire s'est nettement améliorée par rapport au début de l'année 2022. Cependant, dans 14 départements le taux d'incidence est reparti à la hausse ces derniers jours.

La carte du taux d'incidence du Covid en France, selon les derniers chiffres du gouvernement. © Radio France

La guerre en Ukraine a quelque peu mis de côté ces derniers jours la crise sanitaire du Covid. Il faut dire que la situation s'est nettement améliorée par rapport aux derniers mois et que le taux d'incidence au niveau national est désormais de 328,59 nouveaux cas hebdomadaires en moyenne pour 100.000 habitants, soit une baisse de 13,36% sur les sept derniers jours.

Cependant, le virus est toujours là et repart à la hausse dans une partie de la France, alors que le gouvernement a annoncé la levée d'une grande partie des restrictions, dont le port obligatoire du masque dans tous les lieux clos (y compris les entreprises et les écoles, à l'exception des transports et des hôpitaux) et la levée du pass vaccinal. Cela se traduit par une augmentation, plus ou moins forte, du taux d'incidence dans 14 départements. Les derniers chiffres du gouvernement datent du 5 mars et prennent en compte les sept derniers jours.

Découvrez la situation dans votre département

Les départements où le taux d'incidence repart principalement à la hausse sont situés dans la partie nord-ouest de la France, notamment les régions Bretagne et Normandie. Ensuite, le niveau d'augmentation est très différent d'un département à un autre. Dans le Nord, la hausse du taux d'incidence est de 0,14%, quasi rien, en Meurthe et Moselle, elle est de 3,91%.

A l'inverse, à titre d'exemple, les Côtes d'Armor affichent une augmentation de 18,04% et un taux d'incidence à 713,26 nouveaux cas hebdomadaires en moyenne pour 100.000 habitants. Dans les départements d'Outre-mer, le taux d'incidence repart également très fortement à la hausse. En Martinique, il a explosé de 93,80% sur les sept derniers jours et même de 120% à Mayotte, sans vraiment d'explication.

Concernant les autres indicateurs, au niveau national, ils sont tous à la baisse sur les sept derniers jours. Par exemple, le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens confirmés est de 680, soit une diminution de 13,27%. A l'hôpital, la situation continue également de s'améliorer. Au 8 mars, on comptait 455 personnes actuellement hospitalisées, soit 9,36% de moins qu'il y a une semaine.