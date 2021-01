Le Premier ministre Jean Castex a évoqué jeudi soir l'avancée du couvre-feu à 18h dans dix nouveaux départements à partir de dimanche soir. Le gouvernement doit rendre public la liste définitive vendredi soir.

Le gouvernement a annoncé jeudi soir que 10 départements pourraient s'ajouter aux 15 déjà concernés par le couvre-feu avancé à 18h.

"La situation est loin d'être revenue à la normale", a rappelé le Premier ministre. Lors de son point de situation sur l'épidémie de Covid-19, jeudi soir, Jean Castex a maintenu la fermeture des les lieux et établissements publics jusqu'à fin janvier, prolongé le couvre-feu national de 20h à 6h et celui avancé à 18h dans 15 départements. Mais il n'a pas exclu non plus des "mesures nationales supplémentaires" si "cela s'avérerait nécessaire en fonction de l'évolution des prochains jours", en laissant planer la menace d'un troisième reconfinement. Il a d'ailleurs rappelé que le Royaume-Uni avait dû décider d'un reconfinement jusqu'en mars.

D'ici là, et dès ce vendredi soir, une décision sera prise quant à l'extension à dix nouveaux départements du couvre-feu dès 18h, déjà en vigueur dans quinze départements depuis une semaine. Une mesure prise à chaque fois en concertation avec les autorités locales et les préfets, a rappelé jeudi le Premier ministre, qui entrerait en vigueur dimanche soir.

25 départements au total

Les nouveaux départements concernés seraient les suivants : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Yonne, Cher, Allier, Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Tous dépassent ou frôlent un taux d'incidence de 200 cas pour 100.000 habitants.

En cas de déplacement après 18h, dans les départements concernés, il faut présenter "la même attestation" que celle utilisée pour le couvre-feu normal, avait précisé le porte-parole du gouvernement lors de l'instauration de cette mesure.