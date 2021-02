103 établissements et près de 1 600 classes sont actuellement fermées en France. Le nombre de fermetures de classes a connu une forte augmentation, notamment en raison du protocole sanitaire devenu plus strict pour lutter contre la propagation des différents variants du coronavirus.

103 établissements scolaires sont actuellement fermés en France en raison de cas de Covid-19. © AFP / Hans Lucas / Valentino Belloni

1 599 classes sont actuellement fermées à la suite de cas de Covid-19, notamment dans les académies de Lille, Versailles, Reims, Nancy-Metz, Strasbourg, Orléans-Tours, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille et Nice, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale ce vendredi. Ce chiffre est en forte progression ( 71%) en une semaine puisque le ministère ne comptabilisait que 934 fermetures de classes le vendredi 5 février, avant le début des vacances scolaires de la zone A.

Cela s'explique par le changement récent de protocole et les dernières modalités en matière de lutte contre les variants. "La fermeture de la classe est décidée si un enfant ou un professeur est contaminé par une variante de la Covid-19 (britannique, sud-africaine ou brésilienne). Cette fermeture est également décidée si l’enfant est 'cas contact' d’un parent ou d’un membre de la fratrie contaminés par une variante sud-africaine ou brésilienne", précise d'ailleurs la direction générale de la Santé.

103 établissements fermés

Le ministère recense également 103 structures scolaires (publiques et privées sous contrat) fermées sur 46 527, soit 0,22% des établissements, hors zone A actuellement en congés. Cela représente 70 écoles, 26 collèges et huit lycées. Les académies de Lille (9), Strasbourg (9), Versailles (15) et Toulouse (18) sont les plus concernées. Au total, ces sept derniers jours 10 390 élèves ont contracté la Covid-19 et 1 308 personnels.

En outre-mer, on compte seulement six classes fermées à La Réunion. Par ailleurs, le département de Mayotte a été entièrement reconfiné face à la progression inquiétante de l'épidémie. Actuellement, les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges et Poitiers sont en vacances.