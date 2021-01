Normandie et Nouvelle-Aquitaine sont les régions qui comptent le plus de personnes vaccinées, par rapport à la population régionale totale.

La campagne de vaccination a commencé le 26 décembre en France. © AFP

Les chiffres sont désormais publics. Au 11 janvier 2021, 138.351 personnes ont été vaccinées en France parmi les publics prioritaires, a indiqué lundi soir le ministère de la Santé, dans un communiqué. La campagne a débuté le 26 décembre dernier, sous le feu des critiques, pointant la lenteur du processus de vaccination. "Elle se poursuit et s’ouvrira dès le 18 janvier prochain à l’ensemble des personnes de plus de 75 ans", rappelle le ministère.

Si l'Île-de-France est la région qui a administré le plus de fois le vaccin, c'est en Normandie et en Nouvelle-Aquitaine que la campagne est la plus avancée, comme le montre notre carte qui rapporte le nombre de personnes vaccinées à la population régionale totale. Cela représente dans tous les cas moins d'un pourcent de la population de chaque région.

Étendre la vaccination "le plus vite possible" aux 65-74 ans

Pour le moment - et avant l'ouverture de la campagne aux plus de 75 ans le 18 janvier, annoncée le 7 janvier par Jean Castex - on compte parmi les publics prioritaires :

les personnes âgées en Ehpad ou en unité de soin de longue durée,

l’ensemble des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités,

les pompiers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités,

les aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités,

les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées.

"L'idée, c'est d'étendre la vaccination pour les personnes à risque d'une part, mais aussi pour les personnes âgées de 65 à 74 ans, même si elles n'ont pas de facteur de maladie surajoutée, le plus vite possible", a ajouté mardi matin Alain Fischer, immunologiste et président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale contre le Covid-19, invité de France Inter. "Dans tous les pays, la problématique est la même : on dispose d’un certain nombre de doses de vaccin, qui va aller croissant, mais n’est pas infini", a-t-il rappelé.