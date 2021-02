À l'occasion d'une journée spéciale, France Inter et Konbini, en partenariat avec France Bleu, proposent une carte regroupant des initiatives pour aider les jeunes dans leur quotidien face à la crise sanitaire et à ses répercutions.

Sur notre carte, retrouvez des initiatives pour aider les jeunes dans leur quotidien face à la crise sanitaire et à ses répercutions. © Radio France

"C'est dur d'avoir 20 ans..." Fin octobre, Emmanuel Macron soulignait le "sacrifice terrible" vécu par la jeunesse de France, frappé de plein fouet par la crise de la Covid-19 et ses conséquences sociales et économiques, entre isolement et précarité. Cours à distances, examens reportés, loyers à payer, petits jobs impossibles à trouver ou à conserver.

Face à cette situation sans précédent, France Inter et Konbini s'associent pour donner à la parole aux jeunes, aux étudiants, à l'occasion d'une journée spéciale. Mais aussi pour recenser des initiatives solidaires un peu partout en France, avec le soutien du réseau France Bleu.

Cellule d'écoute et jobs d'hiver

Chaque jour, Philippe Bertrand met en avant, dans l'émission "Carnets de campagne", des actions et des solutions qui viennent en aide aux jeunes. Grâce aux initiatives repérées et aux informations recensées par France Bleu, France Inter vous propose une carte interactive de ces événements ou solutions. Cellule d'écoute à Nantes ou Blois ; "jobs d'hivers" en Alsace ; escape game pour gérer ses émotions à découvrir du côté de Bordeaux, prêt d'un ordinateur à Lyon ou d'une voiture à Auxerre : voici quelques exemples des initiatives à découvrir dans notre carte.