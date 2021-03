Même si une "très forte tension" est constatée dans les hôpitaux, d'après le directeur général de la santé, notamment en Île-de-France, il n'y a pas de confinement envisagé. Le point sur l'occupation des services de réanimation, avec nos deux cartes.

"Le confinement de l'Ile-de-France n'est pas d'actualité", a assuré mardi le directeur général de la santé Jérôme Salomon chez nos confrères de RTL, malgré une "très forte tension" dans les hôpitaux liée au virus de la Covid-19. "Cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'État si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir", a-t-il expliqué. "Nous sommes en très forte tension, nous libérons des lits (...) et nous suivons la situation jour après jour", a-t-il poursuivi.

Lundi, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a ordonné aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales les moins urgentes. D'après le directeur de l'ARS, les hôpitaux de la région comptaient en ce début de semaine 973 patients Covid, pour "environ 1 050 lits disponibles" pour ces malades, plaçant ainsi les établissements "dans une situation de tension très forte". À ce rythme, le palier de 1 127 lits disponibles précédemment fixé - et pas atteint à ce jour - devrait être dépassé cette semaine.

La situation sur l'ensemble du territoire, et notamment l'Île-de-France, sera réexaminée lors du conseil de défense sanitaire prévu mercredi.

Les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont engorgées

Les cartes que nous vous présentons montrent une très forte disparité en France entre les régions. Dans les Pays-de-la-Loire, la situation semble assez confortable alors que les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont engorgées. Une large moitié Est du pays est au-dessus du seuil de 60% de patients Covid en réanimation, une saturation extrême dans les Hauts-de-France et en Provence Alpes-Cotes d'azur, ainsi qu'à La Réunion et Mayotte.

Forte augmentation en Bretagne et en Corse

Mais si la situation semble moins inquiétante à l'Ouest, la tendance montre, ces huit derniers jours, une hausse du nombre de patients Covid en réanimation. 32 % en Bretagne, 30% en Corse, 20 % en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, 12% en Nouvelle-Aquitaine. Il faut toutefois relativiser ces chiffres, en particulier ceux de la Bretagne qui a accueilli cette semaine plusieurs patients venus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.