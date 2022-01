La France est encore loin d'être tirée d'affaire face à la puissante vague Omicron. Cependant, il y a des raisons d'espérer : certains départements affichent un taux d'incidence en baisse, après des semaines d'augmentation. La région la plus concernée par cette décélération est l'Ile-de-France.

Une technicienne de laboratoire transfert des échantillons de prélévements nasopharyngé RT-PCR pour rechercher la présence de mutation du Covid dans un laboratoire en Meurthe-et-Moselle. © Maxppp / Alexandre MARCHI

Chaque soir, depuis le mois de décembre, les chiffres de contaminations au Covid affolent les compteurs. Rien qu'hier, 464 769 nouveaux cas ont été détectés sur les 24 dernières heures en France, d'après Santé publique France. Il y a une semaine, le mardi 11 janvier, 368 149 nouveaux cas avaient été recensés : la vague Omicron déferle ainsi sur la France et sa propagation est extrêmement rapide.

Conséquence, le taux d'incidence a explosé ces dernières semaines, approchant les 4 000 nouveaux cas hebdomadaires pour 100 000 habitants, dans certains départements. Même les moins touchés affichent un taux très élevé, plus de 1 500 au minimum. Toutefois, certains signes sont plutôt encourageants.

La situation s'améliore en Ile-de-France

Malgré ce contexte, un début d'amélioration est à constater sur les sept derniers jours. En effet, selon les dernières données publiées samedi dernier, le taux d'incidence de certains départements est en baisse, après des semaines d'augmentation. On en compte 15, dont 7 en Ile-de-France, soit pratiquement toute la région. Elle a été particulièrement touchée par la vague Omicron.



Le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. Excepté les Yvelines, qui d'ailleurs affichent une hausse très faible de 0,6% sur une semaine, tous les autres départements franciliens ont un taux d'incidence qui chute, suite aux données récoltées sur les sept derniers jours. Pour constater d'autres baisses, il faut regarder la partie Est du pays, notamment en Pays-de-Savoie ainsi que dans le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort.

Au sein de la région Ile-de-France, c'est en Seine-Saint-Denis que la baisse est la plus forte (-16%), devant Paris (-14,66%), le Val d'Oise (-12,89%) et l'Essonne (-12,77%). A l'échelle nationale, ils font partie du top 5 où le taux d'incidence a le plus diminué. Néanmoins, le département qui affiche le plus fort taux de baisse est la Haute-Corse, avec 28,39%.

Le taux d'incidence reste néanmoins très élevé en France

Malgré l'amélioration de la situation dans ces départements, il est quand même important de constater que dans d'autres, comme le Tarn, le Tarn-et-Garonne ou encore la Haute-Vienne, le taux d'incidence a explosé sur les sept derniers jours, avec plus de 40% d'augmentation.

Plus globalement, malgré la baisse dans certains territoires, le taux d'incidence en France n'a jamais été aussi haut depuis le début de la pandémie et reste particulièrement élevé, notamment en Ile-de-France, avec un taux au-dessus de 3500, et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme par exemple en pays de Savoie ou encore en Isère et dans le Rhône.

Concernant les hospitalisations, la France comptait hier 26 526 personnes prises en charge à cause du Covid, dont 3 881 en réanimation, contre 23 371 personnes hospitalisées mardi dernier, dont 3 969 en réanimation.