Mardi soir, le directeur du CHU de la Guadeloupe Gérard Cotellon a été victime de coups, tout comme son adjoint. Séquestré dans son bureau par des manifestants opposés à l'obligation vaccinale, il a été frappé à la tête lors de son exfiltration par la police. Il dénonce à France Inter une "conjuration de malfrats".

Gérard Cotellon, le directeur du CHU de Guadeloupe, sur le plateau de Franceinfo, en octobre 2021. © Radio France / *

Frappé à la tête, alors qu'il était exfiltré de son hôpital par la police, au milieu d'un regroupement de manifestants. Le directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, Gérard Cotellon a été agressé physiquement ce mardi soir, tout comme son adjointe Cédrid Zolezzi, dont les vêtements ont été arrachés. Des opposants à l'obligation vaccinale des soignants étaient rassemblés devant leurs bureaux du CHU toute la journée. Pour France Inter, Gérard Cottelon témoigne de cette agression physique : "On franchit chaque jour une étape supplémentaire."

FRANCE INTER : Que s'est-il passé dans la soirée de mardi au CHU de Guadeloupe ?

Gérard COTELLON : "Le bâtiment de la direction générale a été assiégé par entre 80 et 100 personnes, agents de l'hôpital, mais aussi beaucoup de personnes extérieures à l'hôpital. Au moment de quitter le bâtiment, évidemment sous protection policière, en début de soirée, mon adjoint et moi-même avons été agressés. Nous avons d'abord reçu un jet d'urine dans le visage qui nous a obligé à rebrousser chemin parce que nous ne savions pas de quel liquide il s'agissait. Au moment de sortir, malgré le cordon de police, mon adjoint et moi avons reçu des coups, notamment un violent coup à la tête. Il y a eu un trou noir. J'ai dû perdre connaissance pendant quelques secondes, mais comme j'étais un peu porté par les policiers, je ne me suis pas effondré."

Qu'est ce qui explique cette violence ?

"Je pense que c'est le seul endroit sur le territoire national où ce genre de choses se passe. Généralement, l'hôpital est un sanctuaire où nous prenons en charge des personnes fragiles vulnérables. Là, nous sommes dans des postures, dans des relations sociales totalement iconoclastes avec des gens qui se sentent impunis. Ça fait trente ans que ça dure dans cet établissement : l'organisation syndicale majoritaire pense faire la pluie et le beau temps. Là, sur le sujet de l'obligation vaccinale, ils ont embarqué un certain nombre de personnes dans une posture qui les mènent droit dans le mur. Je peux comprendre : il y a des mères de famille, des pères de famille qui sont suspendus et qui ne reçoivent pas de salaire depuis des mois. C'est la loi et donc les gens sont un peu à bout et donc ça s'exprime par la violence."

Que venait réclamer les manifestants?

"Moi, personnellement, ils ne m'ont rien dit à part des insultes. Mais j'ai vu une vidéo du secrétaire général de l'UTS-UGTG qui disait : "Nous sommes venus réclamer notre argent". Ils sont suspendus, ne peuvent pas travailler, mais ils sont venus réclamer leur argent. Donc il faut bien comprendre que nous avons des gens qui se sentent au dessus des lois. Les lois ne peuvent s'appliquer que si cela les arrange. Autrement, il ne faut pas que ça s'applique en Guadeloupe. C'est ça la réalité de ce territoire."

Vous êtes l'objet de menaces de morts depuis quelques semaines, imaginiez-vous qu'elles allaient se concrétiser par des violences physiques ?

"Non. Je savais que la situation d'impunité dans laquelle se trouve un certain nombre de personnes pourrait les conduire à faire n'importe quoi. Mais là on franchit chaque jour une étape supplémentaire. Cela a été le caillassage de mon bureau, le cassaillage de la voiture d'un de mes collaborateurs, des tirs de mortier à proximité de ma maison et puis l'agression physique. Le coup de poing que j'ai reçu à la tête, cela aurait pu être un coup de couteau."

Qu'allez vous faire désormais?

Je suis venu en Guadeloupe pour faire en sorte que cet hôpital fonctionne normalement dans toutes ses activités. Ce n'est pas la conjuration des malfrats, des malhonnêtes qui ont embarqué un certain nombre de personnels dans cette posture qui les conduit dans le mur qui aura raison de ma détermination. Vous pouvez compter sur moi. J'attends de faire le point avec les services de police et le préfet pour savoir quelle est la situation.

Tant que l'hôpital n'est pas sécurisé, je ne veux pas exposer mes adjoints. Ils sont là pour travailler. Nous sommes des fonctionnaires. On applique une loi qui a été votée par le Parlement et qui a reçu l'aval du Conseil constitutionnel. Tout cela est absolument hallucinant.

Je peux toujours avoir une protection rapprochée et tenter le travail chez moi. Moi, ce principal sujet, le sujet, c'est de faire fonctionner l'hôpital. Si l'administration ne peut pas fonctionner, c'est toute la chaîne de soins qui ne fonctionne pas. Il faut que les gens prennent conscience de tout ça. Ce sont des malades qui ne seront pas soignés. Là, nous sommes au début de la cinquième vague et ce qui se passe à l'hôpital est absolument catastrophique. J'ai déposé plainte au commissariat. Ce n'est pas terminé parce que je dois recevoir une expertise de la part d'un médecin légiste."