L’entreprise Louis, qui conçoit et produit des meubles de bureau en bois pour les entreprises, permet depuis le 8 mars 2022 à ses employées de bénéficier d’une journée de congé par mois en cas de règles douloureuses.

Les salariées de l'entreprise Louis ont droit à un jour de congé par mois lorsqu'elles ont leurs règles (illustration). © Maxppp / Annette Riedl/dpa/picture-alliance/Newscom

C'est une idée qui fait doucement son chemin dans le monde du travail. De plus en plus d'entreprises réfléchissent à mettre en place un congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. En France, ce dispositif a été initié pour la première fois l'an dernier par une entreprise de Montpellier. Elle est désormais imitée depuis deux mois par une start-up toulousaine.

Spécialisée dans la fabrication de mobilier en bois, l'entreprise Louis, à Labège, donne la possibilité aux salariées de bénéficier d'un jour de congé supplémentaire par mois, si elles en ressentent le besoin lorsqu'elles ont leurs règles.

"Un tas de bonnes raisons"

Au milieu de l'atelier d’ébénisterie, Margot s'active sur son établi. "Nous avons une commande de plusieurs bureaux pour un gros client", explique la jeune femme de 23 ans. Un travail physique qui nécessite notamment de soulever "des plateaux d’environ 12 kilos. Si on porte une centaine de planches dans la journée, cela signifie qu'on a levé plus d’une tonne de bois." Un effort conséquent qui devient encore plus important les jours où Margot a ses règles. "Oui, c’est sûr que quand on a nos règles on est plus faible, on a beaucoup moins de force et l'efficacité n'est pas du tout au rendez-vous."

Et c'est encore plus vrai lorsque les règles sont douloureuses. Dans cette jeune start-up qui compte 17 salariés dont huit femmes, l'idée de mettre en place un congé menstruel est donc vite apparue comme une évidence. Mais après avoir reçu le feu vert de la direction, il a fallu convaincre les collègues. Manu, ébéniste et délégué du personnel s'y est employé. "On a organisé une sorte de petite réunion pendant laquelle on a présenté un exposé sur les règles pour leur faire comprendre que ce n'était pas juste un caprice et qu'il y avait un tas de bonnes raisons qui justifient cette mesure", explique-t-il.

"Ça m'a paru bizarre que les entreprises n'y aient pas pensé avant."

Convaincus, les hommes de l'entreprise ont entériné l'accord sans difficulté. "Ce n'est pas quelque chose auquel j'avais pensé moi-même mais quand on a commencé à en parler, j'ai tout de suite trouvé ça naturel et ça m'a paru bizarre que les entreprises n'y aient pas pensé avant", indique Gaël, en charge de la finition à l’atelier. Opérateur de machine, Jean-Baptiste estime de son côté qu'il ne se sent pas lésé, au contraire : "Je n'ai pas de problèmes physiques tous les mois qui m'empêchent de bosser donc, en termes d'équité, je trouve normal qu'elles puissent se reposer si elles en besoin."

Pour Margot, et ses collègues femmes, c'est beaucoup plus confort. "Avoir ce congé menstruel nous rassure. Il permet de nous dire que l'on peut rentrer chez nous pour nous reposer si jamais on n'arrive plus à travailler ou à porter des charges lourdes. Et puis ça fait du bien psychologiquement de se dire qu'on a le soutien des patrons et des collègues."

Un dispositif qui inspire d'autres entreprises

"Le dispositif fonctionne très bien", assure Clothilde Soulé, responsable production. "C'est un droit, ce n'est pas une obligation, si elles ne veulent pas le dire, si elles ne veulent pas prendre ce jour de congé, c'est comme elles le souhaitent", précise cette cadre de la start-up, dont la moyenne d'âge des salariés se situe autour de 25 ans. Selon Clothilde Soulé, "il n'est pas normal qu’une femme sujette à des règles douloureuses doive poser un jour de congé payé parce qu'elle n’est pas bien alors que c'est quelque chose qui est récurrent, qui arrive tous les mois, et qui ne se contrôle pas".

Du côté de la direction, on ne voit pas cela comme une charge supplémentaire. "Pour nous, ce n'est pas du tout un sacrifice", note Thomas Devineaux est le fondateur de l'entreprise. "À aucun moment ça nous est venu à l'esprit de nous demander combien ça coûte. Pour être honnête, on n'a même pas essayé de faire le calcul. L'idée est vraiment de faire en sorte de travailler dans les meilleures conditions possibles en améliorant le bien-être au sein de l’entreprise."

À Paris, Lyon ou Bordeaux, plusieurs entreprises ont manifesté leur intérêt et demandent aujourd'hui conseil à cette start-up toulousaine afin d'instaurer, à terme, un modèle similaire.