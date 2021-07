Pour avancer plus vite dans la vaccination, le gouvernement envisage de permettre aux médecins traitants et à l'Assurance maladie de contacter des patients qui ne se sont pas encore faits vacciner. La Cnil, vigie du respect des données personnelles, a rendu un avis favorable mais avec plusieurs réserves.

Les médecins traitants vont désormais être plus impliqués dans la sensibilisation à la vaccination © AFP / ROBERT MICHAEL / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance

C'est l'une des idées du gouvernement pour favoriser la vaccination en France : un projet de décret prévoit le lancement d'actions de sensibilisation par les médecins traitants et par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) auprès de patients qui ne se seraient pas encore faits vacciner, afin de "sensibiliser les personnes concernées et leur apporter une aide dans la programmation des rendez-vous".

Mais pour cela, l'article 2 du projet de décret prévoit que la CNAM puisse envoyer à chaque médecin traitant la liste de ses patients vulnérables non vaccinés, et que le service médical de la CNAM puisse lui-même utiliser le fichier de données "Vaccin COVID" pour contacter des personnes non vaccinées.

La Cnil opposée par principe mais pas en pratique

Le gouvernement a donc saisi la Commission nationale de l'Informatique et des libertés, qui veille au bon respect des données privées des Françaises et des Français, pour donner son avis sur cette mesure. Et l'avis de la Commission, rendu ce mercredi, est nuancé : la Cnil se dit "en principe défavorable à une telle pratique". Si elle n'est pas opposée au fait qu'un médecin traitant puisse connaître le statut vaccinal de ses patients, elle s'oppose à "la constitution de listes de patients selon certaines caractéristiques". Toutefois, elle "considère que la situation sanitaire exceptionnelle peut la justifier". Elle émet toutefois des réserves, en fixant des conditions strictes pour que la mesure n'empiète pas sur les libertés individuelles.

Trois grandes garanties sont demandées par la Cnil au gouvernement pour que la mesure puisse être appliquée. D'une part, le système ne doit pas reposer sur une transmission automatique des listes de patients de l'Assurance maladie au médecin traitant : "La Cnil admet la transmission aux médecins traitants de la liste des patients non vaccinés, à condition que la transmission ne soit réalisée de façon sécurisée qu'à la demande du médecin traitant, qui estime en avoir besoin pour sensibiliser ses patients, et non systématiquement à l'ensemble des médecins traitants", peut-on lire dans l'avis.

Pas de sollicitation pour convaincre les réticents

Deux autres conditions sont posées. D'une part que les listes de patients soient "supprimées par le médecin dès la fin de l'action de sensibilisation" et, d'autre part, que la prise de contact avec les patients non vaccinés "ait pour objet d'informer et de sensibiliser les personnes, et non d'essayer de les convaincre lorsqu'elles indiqueront ne pas souhaiter se faire vacciner".

En d'autres termes, c'est une prise de contact, pas plus, et si le patient indique son refus de vaccination, il ne faut pas insister ; de la même manière, la Cnil demande qu'un même patient ne soit pas contacté à la fois par son médecin traitant et par la Cnam, indiquant ainsi que le rôle de prise de contact de l'Assurance maladie serait réservé aux patients n'ayant pas de médecin traitant.

Le feu vert, mais réservé, de la Cnil, était très attendu par le gouvernement mais surtout par les syndicats de médecins, à l'origine de cette demande. "Avec l'avis de la Cnil, nous allons pouvoir adresser la liste des patients non vaccinés aux médecins traitants en lien avec l'évolution du cadre réglementaire", a expliqué aux Echos Thomas Fatôme, directeur général de l'Assurance maladie.