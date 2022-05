Au lendemain de la finale chaotique de la Ligue des Champions au Stade de France, les réactions de la sphère politique, mais aussi des supporters floués, sont nombreuses.

Des milliers de supporters étaient bloqués en dehors des grilles du Stade de France © AFP / Thomas COEX

Ce devait être une célébration du football européen : la finale de la Ligue des Champions, qui s’est déroulée samedi au Stade de France, aura surtout marqué les esprits pour les scènes de chaos qui se sont déroulées aux abords du stade, provoquant un retard du coup d’envoi, décalé de plus d’une demi-heure.

Ce dimanche, alors que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a reproché l’attitude de "milliers de supporters britanniques", les officiels du club de Liverpool, qui affrontait le Real Madrid dans ce match, ont demandé l’ouverture d’une enquête "pour déterminer les causes de ces problèmes inacceptables".

Que s’est-il passé ?

Aux alentours de 21h, heure prévue du début du match, un millier de supporters étaient encore bloqués en dehors des grilles du Stade de France, qui filtrait les entrées au compte-goutte. Des personnes qui ne disposaient pas de billets ont tenté de rentrer dans l’enceinte du stade : des gaz lacrymogènes ont été lancés pour empêcher une partie des de ces individus d’escalader les barrières.

Au final, l’UEFA, organisatrice de l’événement, a repoussé le coup d’envoi de 36 minutes : c’est inédit dans l’histoire de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a remporté le match 1-0.

Pourquoi ces tensions ?

Il y a un premier facteur qui semble accorder tout le monde : un problème au niveau des filtrages des spectateurs (notamment pour les contrôles de sécurité). En amont de l’entrée du stade, 200 mètres avant, de premières barrières de contrôle sont positionnées. Mais celles-ci étaient mal réparties : il y en avait 13 à la sortie du RER B et 4 à la sortie du RER D. Or, en raison de grèves affectant le RER B, un plus grand nombre de supporters avaient pris l’autre ligne, et se sont retrouvés dans un embouteillage au niveau des postes de contrôle.

Selon l’UEFA et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, l’autre problème est un souci de faux billets : samedi soir, depuis le PC Sécurité du stade, le ministre a dénoncé "des milliers de "supporters" britanniques, sans billets ou avec des faux billets", qui ont forcé les entrées "et parfois violenté les stadiers". D’après une source proche du gouvernement, alors qu’il n’aurait dû y avoir que des billets sécurisés, l’UEFA a accepté de mettre à disposition du club de Liverpool 20 000 billets papier traditionnels. "C'est un problème sportif plus que sécuritaire", explique cette source.

Mais du côté des supporters britanniques, il y a un autre problème : des officiers de la police de Liverpool, dépêchés sur place comme observateurs, ont déclaré que "l’immense majorité des supporters britanniques se sont comportés d’une manière exemplaire". Les Britanniques dénoncent des tentatives d’intrusions et de vols, mais commises par des Français venus profiter de la cohue pour tenter d’entrer dans le stade. "La seule agressivité que nous avons vue, elle venait de la police française, on avait presque l'impression qu’ils étaient venus en découdre", a déclaré un supporter britannique. Le député de Liverpool Ian Byrne, qui était aussi venu sur place, a décrit "l'une des pires expériences de (sa) vie : sécurité horrible et organisation mettant des vies en danger".

Quelles sont les responsabilités ?

Elles sont probablement partagées, et le peu de temps pour préparer l’événement est certainement en cause : avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le match devait avoir lieu à Saint-Petersbourg. La France ne l’a récupéré que fin février - ce qui laisse très peu de délai pour ce genre d’événement, sur lequel en général le pays organisateur passe un an de préparation.

Entre l’UEFA, le gouvernement et le club de Liverpool et ses supporters, chacun passe la balle à l’autre sur la responsabilité des débordements. Mais dimanche, une source proche de l’exécutif a reconnu que les 7000 membres des forces de l’ordre, qui n’étaient pas assez mobiles, ont "surréagi" face aux manifestations festives. Elles auraient été insuffisamment préparées et auraient notamment "sous-évalué le nombre de supporters".

Quelles réactions ?

La colère du club de Liverpool et de ses supporters n’a pas diminué depuis samedi soir : le club a demandé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de ces problèmes. "Nous sommes extrêmement déçus des problèmes d’accès et des violations du périmètre de sécurité qu’ont subi les supporters de Liverpool (…), ils ne devraient pas avoir à vivre ce genre de scène", a communiqué le club anglais. Le ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, a déploré une "approche très agressive" et appelle lui aussi à ce qu'on puisse "en apprendre davantage sur ce qu'il s'est passé". Plusieurs joueurs ont également déploré que des membres de leur famille ont été tenus à l'écart du stade, la sécurité leur affirmant qu'ils avaient de faux billets.

Lundi, une réunion aura lieu au ministère de l’Intérieur entre les organisateurs de la Ligue des champions, la police et les autorités locales, pour "cerner les dysfonctionnements". Dimanche, sur Franceinfo, la porte-parole de la Préfecture de police de Paris a reconnu que "tout ne s'est pas déroulé de la meilleure des façons", tout en rappelant que "l'expérience de la Préfecture de police dans la gestion des grands événements sportifs a déjà été éprouvée". Elle affirme notamment que le dispositif de sécurité, et les messages de prévention sur les vendeurs à la sauvette, avaient été communiqués en amont aux clubs et aux supporters. 105 interpellations ont eu lieu, indique la police, qui ajoute qu'aucun incident majeur n'a été signalé sur les deux fan-zones déployées à Paris et Saint-Denis.