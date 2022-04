Mercredi, le parquet de Paris a ouvert une enquête au lendemain d'un très probable acte de sabotage sur le réseau fibre français. Voici ce qu'il faut savoir sur cet incident, qui a privé plusieurs milliers d'utilisateurs, principalement dans l'est de la France.

Le réseau fibre optique repose sur de grandes artères qui permettent de fournir en internet les grandes régions françaises. © / Fred Tanneau

Le doute n'a pas subsisté longtemps sur la nature de la panne. Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 avril, des tuyaux et câbles de fibre optique ont été sectionnés provoquant une des coupures de connexion internet ou des ralentissement sur le réseau, en majorité dans l'est du pays, touchant des milliers d'utilisateurs. Il s'agit de câbles au rôle crucial pour le branchement internet du grand public mais aussi pour les entreprises ou des services vitaux, comme les services de secours.

Mercredi en fin de journée, les connexions étaient rétablies, mais de lourds travaux pour réparer les câbles détériorés sont d'ores-et-déjà engagés. Une enquête préliminaire a été ouverte pour "détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation", "entrave à un système de traitement automatisé de données" et "association de malfaiteurs", a annoncé le parquet de Paris.

Que s'est-il passé ?

Dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs "attaques" sur le réseau ont eu lieu "autour de 4 heures du matin", a indiqué mercredi l'opérateur Free. Des câbles ont été sectionnés à trois endroits d'Île-de-France, dans les secteurs de Fresnes-en-Woëvre (Meuse), Meaux et entre Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne) et le secteur de Le Coudray-Montceaux (Essonne).

"Trois des quatre artères de Free", appelées "backbone" ont "été vandalisées" mais SFR a de son côté constaté "plusieurs coupures de fibre" autour de Lyon et en Île-de-France. Les câbles visés étaient des câbles "longue distance" inter-régionaux qui assurent la fourniture en fibre des grandes régions françaises. Conséquence : des pannes de connexions à internet ont frappé plusieurs villes comme Grenoble, Reims, Besançon, Rennes, mais aussi à Paris et Lille.

Quel a été l'impact sur les usagers ?

En fin de journée mercredi, le site Zone ADSL avait recensé près de 10.000 pannes sur l'internet fixe en France ces dernières 24 heures, perturbant donc majoritairement les clients de l'opérateur Free et dans une moindre mesure SFR. A 18 heures, les connexions étaient "rétablies sur les zones touchées", selon la Fédération française des télécoms. Jeudi, Free a indiqué qu'environ 100.000 de ses abonnés avaient connus des perturbations, soit "moins de 1% des abonnés", allant du ralentissement à la coupure.

Pourquoi les opérateurs Orange et Bouygues n'ont pas été touchés ?

Bouygues Telecom "n'utilise pas les liens concernés par ces dysfonctionnements et les services mobiles et fixes sont assurés normalement", a déclaré le groupe à l'AFP. Orange n'est pas non plus concerné par les coupures, selon un de ses porte-parole, car l'opérateur historique utilise un réseau indépendant, a indiqué à France Inter un expert du sujet.

Ce type d'incident est-il courant ?

Non, ces incidents sont très rares et, de cette ampleur n'ont "jamais été vus", ont indiqué plusieurs sources à France Inter. "C'est la première fois et on ne sait pas qui c'est, pour l'instant", a souligné un interlocuteur du secteur à l'AFP, précisant que des dispositifs de surveillance avaient été mis en place pour éviter que cela n'arrive ailleurs.

En mars 2020, des câbles télécoms avaient été intentionnellement coupés en Ile-de-France, à Vitry et à Ivry (Val-de-Marne), privant momentanément d'accès à internet des dizaines de milliers d'abonnés d'Orange tandis que des centres de données voyaient leurs activités perturbées. Une enquête avait été ouverte mais l'une des parties au dossier a indiqué mercredi à l'AFP n'avoir eu "aucune nouvelle des autorités" à ce sujet.

Comment les malfaiteurs ont-ils procédé ?

"Des chambres en béton ont été forcé pour accéder aux câbles et les sectionner", a expliqué à France Inter Michel Combot, le directeur général de la Fédération Française des Télécoms, une association qui regroupe les opérateurs en France. "Clairement, il fallait être très bien informé de là où passent les câbles et de ce qui passe dedans", assure à France Inter un consultant en architecture réseau.

Comment est organisé le réseau fibre en France ?

Cet incident rappelle qu'internet repose sur un réseau bien physique. Les vandales se sont attaqués à des câbles essentiels dans le maillage de l'infrastructure Internet en France. Le réseau de fibre très haut débit s'appuie sur plusieurs câbles "longue distance", y compris sous-marins, qui dispatchent la connexion sur le territoire, avant d'être relayés par des infrastructures de proximité. Ces câbles passent le long des autoroutes, dans les fleuves, le long des voies ferrées. Ils sont installés sous terre, mais pas seulement et peuvent, par endroits, être accessibles sous des chambres de tirage, c’est-à-dire de simples plaques de fonte.

"Ce sont des infrastructures stratégiques" précise à France Inter un consultant en architecture réseau. "Au-delà de relier des métropoles, ce sont des réseaux qui permettent de relier des pays entre eux. Il y a un opérateur allemand qui a perdu son lien vers New York parce qu’il passait par Paris." Une coupure peut toutefois être contournée grâce à l’interconnexion des réseaux et les opérateurs peuvent ainsi fournir un service dégradé. "C’est un peu comme si des autoroutes étaient coupées, et qu’il fallait rediriger le trafic sur des nationales", a commenté à l'AFP Sami Slim, directeur général de Telehouse, l’une des plaques tournantes du trafic internet en France.

Comment les opérateurs ont-ils réagi ?

"Compte tenu du caractère essentiel et stratégique des réseaux aujourd'hui, de telles coupures sont susceptibles d'engendrer des conséquences dramatiques", a déploré auprès de France Inter Philippe Le Grand, le président d'InfraNum, fédération qui réunit l'ensemble des industriels des infrastructures numériques françaises. Michel Combot, le directeur général de la Fédération Française des Télécoms, a réclamé un renforcement des sanctions pénales : "Elles trop faibles et assez peu dissuasives". Il rappelle que "faire un tag sur un mur ou couper un câble de fibre optique, c’est le même niveau de réponse pénale".

Quelles sont les suites données ?

Une enquête préliminaire a été ouverte mercredi par le parquet de Paris. La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ont été chargées de mener les investigations. L'enquête a été ouverte pour "détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation", "entrave à un système de traitement automatisé de données" et "association de malfaiteurs", a annoncé le parquet de Paris.