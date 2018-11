On les appelées "les gueules cassées", ces soldats qui ont survécu à la guerre 14-18, mais avec des visages fracassés par des éclats d'obus. Ces hommes ont servi, bien malgré eux, de terrain expérimental pour la chirurgie maxillo-faciale qui a pu progresser en tentant de les réparer.

Carte postale représentant un hôpital militaire français pendant la Première Guerre mondiale © CC Wikipedia Yelkrokoyade

C'est grâce à ces soldats dont le visage a été détruit par la Grande guerre qu'aujourd'hui la chirurgie, peut redonner un visage "humain" aux traumatisés, aux malades victimes de cancers, mais aussi leur permettre de vivre au quotidien en rétablissant les fonctions fondamentales que sont manger, parler…

Quatre de nos cinq sens sont situés sur le visage, c'est dire que lorsqu'il est touché par un accident ou par une tumeur, rétablir, ces fonctions est indispensable.

Lors de la guerre 14/18, ces hommes qui revenaient sans une partie de la face, il fallait bien tenter sur eux des opérations, comme le rappelle le docteur Bernard Devauchelle, chirurgien maxillo-facial au CHU d'Amiens. C'est lui qui en 2005 a réalisé la première greffe mondiale de visage.

"On a vu toute une série de technique chirurgicale de réparation avec des lambeaux locaux où on utilisait la peau alentours pour essayer de couvrir, explique le docteur Bernard Devauchelle. On arrivait à restaurer plus ou moins une un visage mais au prix de séquelles fonctionnelle extrême extrêmement importantes." Comme avoir des difficultés à se nourrir, à parler, à respirer, car c'est ce que le chirurgien doit rétablir avant l'esthétique. "C'est la complexité des fonctions qu'il faut s'efforcer de restaurer, insiste le chirurgien maxillo-facial. On a là, concentrés dans la partie supérieure du corps, la totalité de la sensorialité et les principales fonctions de relation à l'autre. Qu'on ne vous regarde plus comme une bête curieuse entre guillemets. C'est ça qui est compliqué de restaurer."

Aujourdhui on travaille en microchirurgie. On s'aide de modélisations, mais on utilise encore le lambeau, réalisé à partir du péroné, pour reconstruire une mâchoire, socle d'un visage qui permet de nouveau au blessé, au malade, de se présenter au monde.

Une expo photo sur la chirurgie maxillo-faciale se tient actuellement et jusqu'au 14 décembre dans un très beau lieu : la chapelle Saint Louis de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière.

