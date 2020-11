Le second déconfinement de la France se fera en trois étapes, au 28 novembre, au 15 décembre et au 20 janvier. Qu'aurons-nous le droit de faire pendant les vacances et pendant les fêtes de fin d'année ?

Les Français pourront se réunir en famille le soir du réveillon de Noël. © AFP / CAIA IMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY / NEW / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Emmanuel Macron l'a annoncé mardi soir : le déconfinement se fera en trois étapes. Mais attention, pour que ce calendrier soit effectivement mis en oeuvre, il faudra que la France reste en dessous des 5.000 nouvelles détections de coronavirus par jour. Si cette condition est respectée, voici ce que vous pourrez ou ne pourrez pas faire pendant les fêtes de Noël.

Courses de Noël

1. Vous pourrez faire vos courses de Noël, peut-être même le dimanche. Le gouvernement va autoriser tous les commerces dits "non-essentiels" à rouvrir dès ce samedi 28 novembre. Parmi eux : les librairies ou les magasins de vêtements. Ce mercredi sur France Inter, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ajoute : "Je suis favorable à l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à Noël".

2. Dès ce samedi et jusqu’au 15 décembre, vous pourrez vous balader ou aller courir pendant 3 heures, dans un rayon de 20 kilomètres autour de chez vous, munis d'une attestation, histoire d'anticiper le supplément de chocolats que vous allez ingurgiter.

3. Dès le 15 décembre, vous n’aurez plus besoin d’attestation pour sortir et vous pourrez aller aussi loin que vous le souhaitez. Il faudra en revanche être rentré avant 21 heures, et rester à la maison jusqu’à 7 heures du matin, puisqu'un couvre-feu remplacera le confinement.

Noël en famille, à la maison

4. Exceptionnellement, il n'y aura pas de couvre-feu les soirs de 24 et 31 décembre. Les Français pourront "passer Noël en famille", a confirmé Emmanuel Macron. Tous les trains grandes lignes devraient d'ailleurs circuler pendant les vacances de Noël, annonce la SNCF, "si l'évolution de la situation sanitaire permet la levée du confinement comme prévu". Le président n'a pas précisé de jauge maximale pour les réunions familiales, mais il recommande de limiter le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce à un même moment. "Si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance", prévient-il. L’OMS, elle, recommande un Noël en petit comité, précisant que "ne pas avoir de réunion de famille est l’option la plus sûre".

5. Vous devrez forcément vous retrouver à la maison pour Noël et le nouvel an. Les rassemblements publics sont interdits. Les restaurants, les bars et les discothèques seront fermés. Les restaurants pourront rouvrir le 20 janvier, si les conditions sanitaires le permettent. Le président n'a en revanche donné aucune date de réouverture pour les bars et les boîtes de nuit.

6. Vous pourrez assister à un office religieux, comme la messe de Noël, dans la limite de 30 personnes, et prier pour que cette pandémie se termine, dès le 28 novembre.

Pas de sport ou de ski, mais de la culture

7. Vous ne pourrez pas faire de sport collectif ou en salle pour éliminer la bûche de Noël. Les salles de sport ne rouvriront pas avant le 20 janvier. En revanche, les activités extra-scolaires en extérieur seront à nouveau autorisées pour les enfants dès le 28 novembre, et en salle dès le 15 décembre, "avec des règles strictes", a précisé le président.

8. Vous ne pourrez pas aller au ski. Les stations sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Sur cette question, une concertation a été engagée entre le gouvernement, les élus locaux et les professionnels et "les décisions seront finalisées très prochainement", affirme le président.

9. Vous pourrez en revanche aller au cinéma, au théâtre ou visiter un musée pour vous changer les idées et oublier tout ce que vous n'avez pas le droit de faire. Les salles de cinéma, de théâtre et les musées pourront en effet rouvrir dès le 15 décembre, avec des protocoles sanitaires stricts et un système d'horodatage des billets.