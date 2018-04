Alors que la grève commence pour deux jours à la SNCF, le point ce lundi soir de ce qui fonctionnera (ou pas) ce mardi 3 avril.

La grève sera très suivie par les cheminots ce mardi. © AFP / ERIC CABANIS

La mobilisation prévue ce mardi semble forte puisque la direction de la SNCF annonce 48 % de cheminots en grève et 77 % de conducteurs pour ce premier jour de mobilisation contre le projet de réforme du gouvernement.

Après le mouvement du 22 mars (et une mobilisation modérée), cette grève du 3 avril prend une toute autre ampleur. Le point sur les transports qui circuleront ce mardi matin :

Pour les TGV :

En moyenne, 12 % des TGV devraient circuler mardi.

12 % sur le secteur Atlantique

27 % sur le secteur Est

12 % sur le secteur Nord

11 % sur le secteur Sud-Est

Trains régionaux

Pour les TER :

13 % des trains Intercités circuleront normalement ce mardi et seulement 6% des TER

En île de France :

28 % en moyenne des Transiliens circuleront ce mardi :

50 % sur le RER A

28 % sur le RER B

20 % sur le RER C

14 % sur le RER D

30 % sur le RER E

La mobilisation à Air France

Air France prévoit 75 % de vols assurés ce mardi, à l'occasion de la quatrième journée de grève selon les indications de la compagnie aérienne. Air France recense 32,8 % de grévistes chez les pilotes, 20,5 % parmi les personnels navigants commerciaux (PNC) et 14,5 % chez les personnels au sol.

Les perturbations à prévoir pour ce mardi :

70 % des vols long-courriers

67 % des vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle

85 % des vols court-courriers

Les alternatives



D’autres moyens de transports sont possible notamment la voiture et l’autocar. C’est d’ailleurs massivement que des voyageurs se reportent sur l'autocar et les plateformes de covoiturage dont les réservations explosent, selon les entreprises du secteur.

4une des compagnies de "cars Macron" qui circulent en France, Isilines, filiale du groupe Transdev, dit avoir vu ses réservations tripler par rapport à la normale, selon son directeur général, Hugo Roncal, qui parle de plusieurs dizaines de milliers de passagers en plus.

L’entreprise va donc doubler ou tripler son offre, en mettant deux ou trois autocars au lieu d'un au départ de certains trajets.

Cependant, il est impossible pour ces entreprises d’autocar de répondre à cette énorme demande puisque 4,5 millions de personnes prennent quotidiennement le train quand ces autocars transportent 8 millions de passagers par an…

Son concurrent FlixBus, constate que ses réservations ont bondi de 60% pour la journée de mardi.

Du côté du covoiturage, c’est la ruée vers les inscriptions comme la plus connue d’entre elles, BlaBlaCar l’a constaté avec "deux fois plus d'inscrits, ces derniers jours, qu'une semaine normale", selon son porte-parole Robert Morel.

Mais pour les autocars, comme pour le covoiturage, il est quasiment déjà trop tard depuis dimanche soi, les places sont pour la plupart déjà prises ...