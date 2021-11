Quelques nouveaux engagements à limiter le réchauffement de la planète ont marqué la conférence de Glasgow. Mais on retiendra surtout de cette COP26 les discours poignants des représentants de territoires déjà gravement touchés par le changement climatique et de vive critiques contre l'inaction des grande puissances.

Vue générale d'un des espace de la COP26 à Glasgow en Écosse, le 11 novembre 2021. © AFP / PAUL ELLIS

Pas de garantie de tenir l'objectif de le contenir à 1,5°C de réchauffement climatique au terme de ce siècle. Pas de réponse positive à l'appel à l'aide des pays pauvres. Pas même d'engagement sur l'arrêt un jour de l'utilisation des énergies fossiles. Le patron de l'ONU Antonio Guterres lui-même a relevé les faiblesses du "Pacte de Glasgow", adopté par les quelque 200 pays de la COP26 samedi 13 novembre, avertissant que "la catastrophe climatique frappe toujours à la porte", la "volonté politique" ayant manqué pour surmonter les "contradictions" entre pays.

Le texte a en effet été adopté à l'issue de deux semaines de négociations éprouvantes, à l'image des changements de dernière minute, moins contraignants, introduits sur la question des énergies fossiles à la demande de la Chine et de l'Inde. Avant d'entériner d'un coup de marteau l'adoption, le président britannique de cette 26e conférence mondiale pour le climat, Alok Sharma, s'est dit d'une voix émue et les larmes aux yeux "profondément désolé" de cette modification à la dernière minute de la mention aux énergies fossiles comme principales responsables du réchauffement de la planète. La formulation a en effet été atténuée au fil des versions du "Pacte" et jusqu'à son adoption en plénière, à l'insistance notamment de la Chine et de l'Inde. La version finale n'appelle qu'à "intensifier les efforts vers la réduction du charbon sans systèmes de capture (de CO2) et à la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles", et encore avec une mention des "circonstances nationales particulières".

Le dossier explosif de l'aide aux pays pauvres n'a pas trouvé de résolution. Échaudés par la promesse toujours non tenue des États les plus riches de porter à partir de 2020 leur aide climat au Sud à 100 milliards de dollars par an, les pays pauvres, les moins responsables du réchauffement mais en première ligne face à ses impacts, demandaient un financement spécifique des "pertes et préjudices" qu'ils subissent déjà. Mais les pays développés, au premier rang desquels les Etats-Unis, qui redoutent de possibles conséquences juridiques, s'y sont fermement opposés.

Le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement planétaire

Après la présidence de Donald Trump et son retrait de l'accord de Paris sur le climat, la COP26 aura néanmoins marquée le retour d'un certain volontarisme des États-Unis, au moins de façade, avec le président Joe Biden qui se dit sensible à la cause climatique. Les intenses efforts nécessaires pour lutter contre le changement climatique représentent une "opportunité incroyable" pour l'économie mondiale, a déclaré le président américain en ouverture de la COP26. "Au sein de la catastrophe grandissante, je pense qu'il y a une opportunité incroyable, pas seulement pour les Etats-Unis, mais pour nous tous", a-t-il déclaré en s'adressant aux dirigeants mondiaux réunis.

La Chine et les États-Unis, premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, ont par ailleurs annoncé mercredi 10 novembre un accord surprise. Pékin et Washington ont annoncé une "déclaration conjointe sur le renforcement de l'action climatique". "Ce document contient des déclarations fortes sur les études alarmantes des scientifiques, la réduction des émissions de carbone, et le besoin urgent d'accélérer les actions pour y parvenir", a déclaré l'envoyé spécial américain John Kerry aux journalistes. "Il s'engage à une série d'actions importantes sur cette décennie, au moment où elles sont nécessaires", a-t-il ajouté.

"Nous pouvons tous nous engager sur la voie d'un développement vert, à faibles émissions de carbone et durable", a déclaré de son côté le président chinois Xi Jinping, au cours d'une conférence virtuelle jeudi 11 novembre en marge du sommet du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), sans mentionner explicitement cet accord. Dans leur déclaration conjointe, les deux principales puissances mondiales, dont la rivalité avait semblé ces derniers mois déborder sur le terrain de la diplomatie climatique, promettent, sans détails très précis, de "prendre des mesures renforcées pour relever les ambitions pendant les années 2020", réaffirmant leur attachement aux objectifs de l'accord de Paris, un réchauffement limité "bien en deçà" de 2°C par rapport à l'ère préindustrielle, et si possible à 1,5°C.

Quelques nouveaux accords pour limiter le changement climatique

Une centaine de pays se sont engagés durant la COP26 à mettre un terme à la déforestation d'ici 2030. Ces États, dont la Chine, représentent 85% des forêts mondiales qui reculent actuellement au "rythme alarmant" de 27 terrains de football chaque minute, selon la présidence britannique de la COP26. Ce nouveau plan doit mettre fin à l'abattage des arbres à l'échelle industrielle en moins de dix ans, objectif trop lointain pour l'ONG Greenpeace qui y voit un feu vert à "une décennie supplémentaire de déforestation".

Une centaine de nations se sont par ailleurs engagées à réduire leurs émissions de méthane d'au moins 30% d'ici 2030 par rapport à 2020. Moins connu que le CO2, le méthane est le deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine, principalement issu de l'élevage, des combustibles fossiles et des déchets. Surtout, s'il subsiste moins longtemps dans l'atmosphère, son effet de réchauffement est bien supérieur que celui du dioxyde de carbone, jusqu'à plus de 80 fois.

La France a rejoint une autre coalition de pays : ceux qui s'engageant à arrêter d'ici à la fin 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergies fossiles sans techniques de capture du carbone, a annoncé vendredi 12 novembre la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. "La signature de cet accord, c'est une décision de cohérence pour la France qui a toujours été parmi les pays ambitieux pour le climat", a affirmé Barbara Pompili à la presse à Glasgow. Lors de la première semaine de la COP, une vingtaine de pays dont les États-Unis, rejoints par quelques autres dont l'Allemagne, avaient lancé cette coalition.

Enfin toujours au chapitre des nouveaux engagements, une douzaine de pays (ne comprenant aucun grand producteur), a lancé jeudi 11 novembre une coalition "Beyond oil and gas" (BOGA, au delà du pétrole et du gaz). Le Danemark et le Costa Rica, co-présidents, ont présenté cette initiative visant "une sortie maîtrisée du pétrole et du gaz" à laquelle se sont joints 10 autres pays ou "entités sous-étatique" : Californie, France, Groenland, Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles, Portugal, Québec, Suède. "L'ère des énergies fossiles doit se refermer, mais elle ne s'achèvera pas parce qu'il n'y a plus de pétrole sous terre, mais parce que les gouvernements décideront de faire ce qu'ils doivent: sortir de la production de pétrole et de gaz", a déclaré Dan Jorgensen, ministre danois pour le Climat, lors d'une conférence de presse. La coalition BOGA veut également offrir une assistance technique à d'autres pays pour assurer une "sortie juste et équitable" du pétrole et du gaz. Le ministre danois a indiqué que son pays s'engageait à "une échéance 2050 pour sortir de la production".

Le cri d'alarme de petits États insulaires

"Nous sommes en train de couler mais le reste du monde aussi": c'est debout dans l'océan, de l'eau jusqu'aux cuisses, que le ministre des Affaires étrangères de l'archipel des Tuvalu a filmé son discours pour la COP26. "Le changement climatique et la montée du niveau de la mer sont mortels, ils sont une menace existentielle pour Tuvalu et les Etats composés d'atolls", a déclaré Simon Kofe, en costume cravate devant un pupitre sur un fond de toile bleue orné des drapeaux de son pays et des Nations unies. "Que nous en ressentions l'impact maintenant, comme c'est notre cas aux Tuvalu, ou dans 100 ans: nous finirons tous par vivre un jour les effroyables effets de cette crise climatique", a-t-il averti. Au nom des huit îles et 12.000 habitants des Tuvalu, Simon Kofe appelle à la neutralité carbone au milieu du siècle, à rendre "réalisable" la limite du réchauffement à +1,5°C, à "la mobilisation en urgence des financements climatiques nécessaires pour faire face aux dommages" déjà subis par nombre de pays, ainsi qu'à "une plus grande responsabilité des peuples et pays dans la préservation de la Terre".

Une capture d'écran de la captation vidéo diffusée le 9 novembre 2021 du discours de Simon Kofe, ministre des Affaires étrangères de l'État des Tuvalu (Pacifique).. © AFP / HANDOUT / MINISTRY OF JUSTICE-COMMS AND FOREIGN AFFAIRS TUVALU

"Mais nous n'allons pas attendre que le monde se mette d'accord pour agir. Nous regardons l'avenir en face et nous préparons au pire : à la disparition de notre territoire et à la nécessité pour notre peuple de partir", a-t-il néanmoins ajouté. "Nous recherchons des voies légales audacieuses pour nous assurer que les frontières maritimes existantes des Tuvalu resteront intactes et que nous serons reconnus et souverains même si notre territoire a disparu sous l'effet du changement climatique". La caméra, qui ne filmait que son buste sans révéler le cadre dans lequel il parlait s'éloigne, le montrant sur fond de musique debout dans les eaux limpides de l'océan Pacifique près des côtes des Tuvalu jusqu'à ne devenir qu'un petit point dans l'eau.

La Première ministre de la Barbade Mia Mottley a lancé de son côté un vibrant appel à l'action lundi 1er novembre, soulignant la menace existentielle qui pèse sur les pays les plus vulnérables pour lesquels dépasser +1,5°C de réchauffement serait une "condamnation à mort". "Nous voulons exister dans cent ans, et si notre existence signifie quelque chose, alors nous devons agir dans l'intérêt de nos peuples qui dépendent de nous", a lancé Mia Mottley devant plus d'une centaine de dirigeants réunis pour la cérémonie d'ouverture de la COP26. "Si nous ne le faisons pas, nous permettrons à la cupidité et à l'égoïsme d'encourager notre destruction commune". "Pour ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, et un cœur pour ressentir: pour survivre nous avons besoin (de limiter le réchauffement) à +1,5°C; 2°C serait une condamnation à mort pour les populations d'Antigua et Barbuda, des Maldives, des Fidji, du Kenya ou du Mozambique, des Samoa et de la Barbade", a-t-elle insisté.

170 ans de réchauffement en bandes tricolores

Du bleu froid au rouge suffoquant, des bandes de couleur représentant 170 ans de réchauffement climatique d'un seul coup d'œil sont devenues un symbole incontournable à la COP26 à Glasgow. Retraçant l'évolution des températures moyennes dans le monde entre 1850 et 2020, ces rayures se retrouvaient lors d'expositions sur le développement durable, sur masques et vêtements, et même sur les murs de la cafeteria de la COP. Son créateur, le climatologue Ed Hawkins, a lui-même jugé "stupéfiant" de retrouver l'image partout lors du sommet à Glasgow. "C'est un visuel très dur, qui traduit très simplement et très vite le fait que la planète s'est réchauffée très rapidement", a déclaré Ed Hawkins depuis l'université anglaise de Reading où il a créé le dessin.

Une représentation graphique tricolore du réchauffement de la planète, créée par le scientifique Ed Hawkins, photographiée à la COP26. © AFP / PAUL ELLIS

A chacune des "bandes du climat" ou "bandes chauffantes", noms sous lesquels l'image est désormais connue, correspond une année dont la température est représentée par une couleur, de gauche à droite. Du bleu de plus en plus clair au rouge de plus en plus foncé, "c'est une représentation frappante de la manière dont la planète s'est réchauffée, particulièrement ces 30 ou 40 dernières années", explique le scientifique. L'idée lui est venue lors de la préparation d'un festival littéraire au Pays de Galles: "le public a immédiatement reconnu de quoi il s'agissait". "Beaucoup comprennent graphiques scientifiques et chiffres", mais beaucoup d'autres "trouvent ça difficile", "avoir un éventail de possibilités pour communiquer à des publics différents est absolument essentiel".

La diatribe de Greta Thunberg contre un "festival de greenwhashing"

La figure du mouvement des jeunes pour le climat, la Suédoise Greta Thunberg a quant à elle qualifié la conférence climat de Glasgow d'"échec" devant des milliers de jeunes venus manifester au milieu de la COP26. "Ce n'est pas un secret que la COP26 est un échec", a-t-elle lancé à plusieurs milliers d'enfants, adolescents et jeunes adultes, en qualifiant la conférence de "célébration du 'business as usual' et du blabla". "Nos leaders ne montrent pas le chemin, voici à quoi ressemble le leadership", a-t-elle poursuivi en désignant la foule. "Nos rois sont nus (...) L'Histoire les jugera sévèrement", a-t-elle dit à propos des leaders rassemblés pour la COP, les accusant une fois de plus d'inaction et évoquant à nouveau un "festival de greenwashing".

