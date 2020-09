C'est au tour du monde de la mode de se réinventer afin de s’adapter aux mesures de distanciation sociale. Alors que la Fashion Week aura lieu du 28 septembre au 6 octobre pour présenter la collection femme printemps / été 2021, elle investit cette fois le réseau social TikTok et propose des défilés 100% numériques.

Le mois de septembre est généralement consacré aux présentations des nouvelles collections estivales des plus grandes maisons de mode à New York, Londres, Milan et Paris (du 28 septembre au 6 octobre) © Getty / Image source

Événement le plus célèbre et le plus select du monde de la mode, la Fashion Week de Paris s'ouvre cette année à tous ceux ayant... un compte TikTok. Et oui, pour respecter les mesures sanitaires, dont la distanciation physique, plusieurs grandes maisons ont décidé de diffuser leurs défilés sur l’application mobile préférée des adolescent.e.s. Avec plus de 600 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 4 millions en France, TikTok s'est associé avec des créateurs tels que Yves Saint-Laurent ou Louis Vuitton.

Au lendemain du déconfinement, certains créateurs avaient présenté leur nouvelle collection sur Internet, grâce à la plateforme RUNWAY360, mise au point par le CFDA (conseil des créateurs de mode américains). Un premier pas qui a permis au grand public de découvrir les nouvelles tendances tout en restant derrière leur écran. Mais avec TikTok, l'industrie de la mode va encore plus loin.

Un mois de la mode et trois hashtags

Depuis le mois de septembre, l’application de partage de vidéos a lancé le "TikTok Fashion Month". Jusqu'au 8 octobre prochain, soit deux jours après la semaine de la mode parisienne, la mode sera donc à l'honneur sur Tik Tok avec des vidéos exclusives, livestreams et événements, dont les défilés de Louis Vuitton, Saint Laurent ou encore JW Anderson. Le mois de la mode se terminera par un défilé mettant à l'honneur de nombreux créateurs montants ainsi que des capsules exclusives.

À l'occasion de ce rendez-vous de la mode numérique , TikTok propose trois hashtags aux utilisateurs : #TikTokFashionMonth, dédié au partage de looks, #GetTheLook, permettant de reproduire un look que l'on a aimé, et #Fashion101, consacré aux astuces, conseils et inspirations.

Un moyen aussi de s'adresser aux jeunes

Alors pourquoi TikTok et pas un autre réseau social ou même un simple site comme RUNWAY300 ? Les marques mettent en avant leur volonté d'innover. "Il a toujours été important pour JW Anderson de travailler avec les nouvelles technologies et plates-formes, je pense que TikTok défie les normes et innove" affirme Jonathan Anderson, fondateur et directeur créatif chez JW Anderson. "TikTok est une plate-forme innovante et étonnante pour l'expression artistique, notamment en fusionnant les mondes de la mode, de la musique, de l'art et du design", déclare Stacey Bendet, PDG et directrice créative d'Alice Olivia.

Mais au-delà de ça, on devine le désir des maisons de luxe de cibler un nouveau public, de plus en plus jeune. Car en plus de sa force de frappe considérable, l'application TikTok affiche une cote de popularité unique auprès des adolescents : plus de 60% des utilisateurs sont âgés de 13 à 24 ans, bien que les 25-34 ans y soient représentés à hauteur de 25 % environ selon plusieurs estimations.