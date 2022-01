L'Observatoire français des drogues et toxicomanies publie ce mercredi les résultats d'une enquête menée tous les quatre ans chez les jeunes en classe de 3e. Si les consommations de tabac, d'alcool et de cannabis sont en nette baisse, l'OFDT se montre vigilant sur l'essor de la e-cigarette ainsi que du gaz hilarant.

La consommation de cigarettes a chuté en dix ans chez les collégiens, qu'elle soit régulière ou non © Maxppp / Christophe Petit Tesson

C'est une enquête menée tous les quatre ans (cinq cette fois-ci, Covid oblige) sur les élèves en classe de troisième : l'enquête EnCLASS, menée par l'Observatoire français des drogues et toxicomanies sur la santé et l'usage de substances par les adolescents, porte ses premiers enseignements, après que 1 972 élèves ont répondu début 2021 à une série de questions sur leurs pratiques.

Ainsi, en 2021, 64,1% des élèves de 3e disent avoir déjà consommé de l'alcool au moins une fois dans leur vie, et 31,8% en ont consommé dans le mois précédant l'enquête. Si ce chiffre semble conséquent, c'est toutefois le plus faible depuis 2010, année du début de l'enquête. Et il en est de même pour tous les indicateurs, qui sont au plus bas en 2021 : 29,% des élèves de 3e ont déjà fumé des cigarettes, 3,7% en fument régulièrement. Et sur le cannabis, on est passé en dix ans de 23,9% des collégiens de 3e qui l'avaient expérimenté en 2010 à seulement 9,1% (et 3,9% qui en ont fait un usage récent) en 2021.

Une baisse qui mérite toutefois que l'on prenne en compte le contexte particulier de ces deux dernières années, où les élèves se sont moins vus et où l'effet d'entraînement a pu être réduit. Malgré tout, cette baisse s'inscrit dans un mouvement déjà amorcé dès 2010.

Cigarette électronique, gaz hilarant et jeux d'argent

Cependant, derrière cette bonne nouvelle se cachent d'autres chiffres moins encourageants. C'est le cas des chiffres liés aux cigarettes électroniques notamment, qui pour la première fois passent devant les cigarettes classiques : 34,2% des élèves de 3e disent avoir expérimenté la "vapoteuse" en 2021, contre 29,1% qui ont essayé la cigarette. Même tendance pour ceux qui ont fumé au moins une fois dans le mois précédent le sondage (10,2% pour la cigarette, 13,9% pour la "vapoteuse"). Il n'y a que chez les fumeurs réguliers que le tabac surpasse encore la cigarette électronique. L'usage de la chicha est aussi en net recul.

L'autre information alarmante, c'est l'apparition de nouvelles addictions : pour cette édition 2021 de son enquête, l'OFDT a interrogé les collégiens sur deux nouveaux éléments. D'une part, le protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant., souvent consommé sous forme de cartouches pour siphon à chantilly. Il apparaît que 5,5% des élèves de 3e disent avoir déjà testé cette substance.

L'autre élément pris en compte, ce sont les jeux d'argent et de hasard : une première enquête en 2017 montrait que plus d'un tiers des jeunes de 17 ans avait déjà joué à un jeu d'argent... alors que ceux-ci sont interdits aux mineurs. L'OFDT a alors décidé de se saisir de cette question et de l'intégrer à l'enquête. Résultat : un collégien de 3e sur quatre a déjà joué à un jeu d'argent, 9% le font au moins une fois par mois et 3% au moins une fois par semaine. Sur ces données, qui viennent d'être intégrées à l'enquête, on ne peut toutefois pas constater d'évolution par rapport aux années précédentes.