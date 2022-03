La Fondation des Femmes dévoile sur France Inter les résultats d'une évaluation du coût global des violences et inégalités de genre dans notre pays. Disparités dans le monde du travail, violences conjugales, comportements virils dangereux... les montants sont vertigineux.

Une pancarte en soutien de l'égalité de rémunération lors de la manifestation à Paris, France, le 8 mars 2021. © AFP / Hugo Passarello Luna

La marge d'incertitude existe. Mais dans tous les cas, les chiffres donnent le tournis. Fourchette basse : 102 milliards d'euros. Fourchette haute : 118 millions d'euros, par an et en France. "Les inégalités se mesurent avant tout en vie brisées, marginalisées, ou ignorée. Mais puisqu'il faut visiblement parler chiffre pour peser dans le débat, nous avons décidé de calculer ce coût des inégalités entre femmes et hommes", explique Anne-Cécile Mailfert de la Fondation des Femmes. Une compilation de données et estimations, réalisée avec les chercheuses Lucile Peytavin et Ginevra Bersani, de l'association Genre et Statistiques.

Virilité très coûteuse : près de 90 milliards d'euros par an

Il y a bien sûr pour commencer le prix des inégalités au sein du monde du travail : inégalités de salaires mais aussi et surtout de niveau d'activité... 22 milliards d'euros de création de richesses dont se prive la société, pointe l'historienne et autrice Lucile Paytavin, étude de l'Organisation Internationale du Travail à l'appui : "Si l'on faisait disparaître l'écart entre le taux d'emploi des femmes et celui des hommes, on économiserait ce montant absolument collossal." Sur la question des violences conjugales : le chiffrage atteint les 3,6 milliards d'euros : en frais directs médicaux pour les victimes, mais aussi en conséquences sociales indirectes, recours aux aides sociales, impact sur les enfants.

Mais l'étude élargit le sujet des violences, à l'ensemble des comportements virils, potentiellement dangereux. Le coût est édifiant : 89 milliards d'euros. Estimation basée sur le calcul de la surreprésentation des hommes dans les comportement asociaux : homicides, viols, délinquance, ou encore insécurité routière par exemple. "84% des accidents mortels sont causés par des hommes. C'est un surcoût extrêmement important pour la collectivité", précise Lucile Peytavin. A chaque fois, il faut prendre en compte le coût pour la justice, les forces de l'ordre, l'impact sur la santé des victimes.

Avec les chiffres, il n'y a pas plus objectif comme approche des inégalités femmes-hommes. Cela peut permettre des prises de consciences, tant de la part des décideurs, que de la société civile.

"Ces estimations sont limitées et imparfaites compte tenu du manque de données sur le sujet", ajoute Anne-Cécile Mailfert. Selon les chercheuses, des données manquent encore sur l'impact des inégalités de genre dans le domaine de la santé, ce qui pousse à croire que l'impact est aujourd'hui sous-estimé.

Des surcoûts aussi à l'échelle individuelle...

Compilés également dans cette étude : les surcoûts pour les femmes à l'échelle individuelle résultant des inégalités et stéréotypes de genre. 140 euros par an en moyenne pour la contraception, 103 euros de sous-vêtements, jusqu'à 900 euros de produits de beauté (comparé à cinq euros pour les hommes), 392 euros d'épilation, 52 euros de coiffure. Le manque à gagner au moment de la retraite est de 9348 euros. Un gain, par contre, sur l'alimentation : 20 euros par an.

L'étude a fait le choix de ne pas inclure les coûts liés aux protections periodiques (104 euros par an en moyenne), car ce coût supplémentaire résulte d'une réalité biologique et non d'un effet du patriarcat.