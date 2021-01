Quelle proportion du variant anglais au sein des positifs à la Covid ? Y a-t-il des régions plus touchées que d'autres ? Combien de variants repérés en France ?

Un test Covid lors d'une opération de dépistage massif à Roubaix (Nord). © AFP / Hans Lucas / Julie Sebadelha

"C'est un moment inquiétant", reconnaissait, lundi, la présidente du collège de la Haute autorité de santé, Dominique Le Guludec, sur France Inter. "Nous sommes tous inquiets puisque nous savons que ce variant anglais va arriver. Plus il arrivera sur une circulation du virus élevée, pires seront les conséquences", avertissait-elle. Depuis sa détection au Royaume-Uni à l'automne, ce variant, considéré comme beaucoup plus contagieux, est en effet scruté de près par les autorités sanitaires. Mais que sait-on de son développement sur le territoire français ? Et qu'en est-il des autres formes, des autres variants connus ?

1,4% de variant anglais dans les cas positifs

Pour ce qui est du variant dit "anglais", les résultats préliminaires de la première analyse de séquençage à grande échelle en France sur les tests PCR positifs montrent qu'il représente 1,4% des cas, d'après les résultats de l'Inserm. Pour mémoire, ce chiffre a été obtenu après une étude dite "flash" au cours de laquelle tous les prélèvements positifs à la Covid-19 du 7 et 8 janvier ont été ré-analysés.

Les autorités le martèlent depuis des jours : le variant inquiète parce qu'il se propage beaucoup plus vite. Il serait à 40 à 70% plus contagieux que la forme qui circulait jusqu'à présent en France. C'est un point important car la contagiosité peut changer la donne : ce n'est pas la même chose si une personne seule peut en contaminer une, 1,5 ou 2 par exemple. Plus ce taux est haut, plus cela est synonyme d'une courbe exponentielle.

2e étude flash

Une seconde étude de ce type, coordonnée par le Centre national de référence des virus respiratoires (CNR) à Lyon, doit être menée entre mardi et mercredi, a confirmé son coordinateur, Bruno Lina, au Parisien.

Elle permettra, comme l'a souligné Dominique Le Guludec sur France Inter lundi matin, d'avoir un point de comparaison par rapport au 1% et d'évaluer à quelle vitesse le variant anglais se propage sur le territoire. Les premiers résultats de cette deuxième étude devraient être scrutés de près par l'exécutif lors du conseil de défense de mercredi.

de 7 à 9% dans certaines régions

Si l'on mesurait un peu plus de 1% de variant au niveau national aux alentours du 8 janvier, certaines régions seraient d'ores et déjà bien plus touchées d'après Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. "On a des données moins importantes qui montrent que le virus anglais est plutôt à 7, 8, voire 9% dans certaines régions, dont la région parisienne", a-t-il indiqué dimanche soir sur BFMTV.

Déjà 1% de variant sud-africain

Le variant anglais bien présent sur le territoire, essentiellement dans l'hexagone, est celui sur lequel on a le plus d'informations. Pour le variant sud-africain, c'est plus compliqué. Mais il a bien été repéré sur le sol français. Mi-janvier, plusieurs dépistages ont été organisés en Île-de-France, organisés par l'Agence régionale de santé, après la découverte d'un cas. Fin décembre 2020, un premier cas avait été repéré dans le Haut-Rhin. Jean-François Delfraissy a indiqué dimanche soir qu'on est peut-être "autour de 1%" pour cet autre mutation.

Quant au variant brésilien, il n'a pas été repéré dans l'hexagone mais il menace via "le point d'entrée" qu'est la Guyane. Mais "tant qu’il n’y a pas un programme clair pour le séquençage aléatoire des résultats positifs comme celui mis en place en Angleterre, il n’est pas possible d’affirmer qu’un variant ne circule pas en France", nuance Stéphanie Haïm-Boukobza, virologue et biologiste chez Cerba, au Figaro. "C’est comme pour le cholestérol. On n’en a pas tant qu’on ne le mesure pas !"

58,4% des lits occupés en réanimation

Plus contagieux, le variant britannique a entrainé une flambée de cas et une saturation des services hospitaliers au Royaume-Uni. C'est ce que redoutent les autorités sanitaires françaises. Actuellement, la France comptabilise autour de 20.000 nouvelles contaminations quotidiennes, en moyenne.

La pression est déjà forte : dimanche soir, il y avait près de 26.400 personnes hospitalisées soit près de 500 de plus que la veille, et le nombre de patients traités dans les services de réanimation s'élevait à près de 3.000 personnes, quasi 70 de plus que la veille. Cela représente 58,4% des places disponibles en réanimation ou soins intensifs, d'après les chiffres disponibles sur l'application TousAntiCovid.