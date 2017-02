Tout le monde vous l’a dit : ce mardi soir, c’est la Saint-Valentin. Tout le monde vous a donné des idées pour occuper votre soirée. Et si vous avez choisi de ne pas la fêter ?

Non, la Saint-Valentin n'est pas le passage obligé pour offrir des fleurs. © Maxppp / Sylvie Cambon / Photopqr / Midi Libre

C’est incontournable : chaque année, le 14 février jour de la Saint-Valentin, c’est la fête des amoureux. Un jour pas choisi pour son romantisme à mi-chemin de l’hiver, mais parce que c’est le début de la période de reproduction des oiseaux (comme l’explique très bien France Bleu).

Ce mardi soir, votre Valentin (ou votre Valentine) insistera peut-être pour que vous sortiez au ciné ou que vous profitiez d’un dîner aux chandelles en tête à tête. D’ailleurs, vous avez l’embarras du choix, depuis une semaine, des idées pour la Saint-Valentin, vous en avez sûrement vu passer des dizaines dans vos boîtes e-mail et vos réseaux sociaux.

Mais si vous avez décidé de ne pas la fêter ? Que faire, si vous n'avez pas choisi l'option "match PSG-Barcelone" ? Voici un pot-pourri d’idées qui vous permettront de passer une bonne soirée sans passer par la case cupidon - et ce, que vous soyez célibataire ou en couple.

Un autre détail, simplement : n’oubliez pas d’en parler à votre bien-aimé.e. Ce serait dommage qu’elle.il vous déroule le grand jeu quand vous aviez simplement prévu une soirée télé.

Idée n°1 : Une saine lecture

Voilà une série d’articles qui vous feront passer toute envie de célébrer la fête des amoureux, voire même d’avoir le moindre rendez-vous galant pour le restant de vos jours. Rue89 a lancé un appel à témoignages sur les pires rencontres sur Internet.

Vous y ferez la connaissance de Patrice, qui ne pense qu’à son ex, d’Agnès, aux tendances sexuelles étranges, ou de ce rendez-vous qui s’est terminé en sauvetage dans la Seine.

Idée n°2 : Une bon film, à la télé ou au ciné

…. mais en aucun cas une comédie romantique. Si vous êtes célibataire, elle vous ramènera à votre solitude et vous fera finir la soirée un pot de glace à la main. Si vous êtes en couple, elle vous attendrira et finira par vous faire fêter la Saint-Valentin le lendemain. Donc : pas de La La Land ce mardi soir. En plus les critiques du Masque et la Plume n’ont pas tous aimé.

Heureusement ce mardi, que vous soyez plutôt ciné ou plutôt télé, vous avez de quoi faire. TF1 diffuse la première partie de “Harry Potter et les reliques de la mort”, final de la célèbre saga ; CStar vous offre la énième rediffusion des Ripoux, une valeur sûre. Et si vous avez envie de salles obscures, notre coup de coeur va au dessin animé "Tous en scène", un concentré de bonne humeur sans une seule scène d’amour (et heureusement, tous les personnages sont des animaux).

Idée n°3 : Une petite sortie culturelle

Pour certains musées, le mardi est le jour de nocturne. Au lieu de contempler les yeux de votre moitié, profitez donc de la soirée pour admirer des oeuvres d’art ! A Paris par exemple, la galerie du Jeu de Paume, dédiée à la photographie et à l’art vidéo, est ouverte jusqu’à 21h.

Et si vous n’avez pas de musée ouvert en nocturne sous la main, pas de souci ! La Fondation Cartier pour l’art contemporain et le FRAC Aquitaine ont chacun sorti une mini-série web consacrée à l’art. Dans la première, "En Transparence", des personnalités expliquent pourquoi une oeuvre d’art les touche particulièrement ; dans l’autre, “La Conquête de l’Art” les oeuvres de la collection répondent aux grandes questions sur l’art.

Idée n°4 : Raclette entre amis ou repas détox, au choix

Pour éviter à tout prix le tête-à-tête de la Saint-Valentin, il y a encore plus efficace qu’aller au restaurant : invitez vos amis ! Car à quatre (ou plus), vous pourrez partager ce que seul ou à deux, vous n’auriez jamais pu finir : une raclette - ou une fondue, selon vos préférences. Autant profiter des températures de la mi-février pour un tel dîner festif.

Vous pouvez même faire une folie et improviser le dîner en le commandant sur Internet, grâce aux applis désormais classiques comme Deliveroo ou Foodora, ou aux nouveaux venus comme Glovo (qui vous permet de vous faire livrer à peu près tout, y compris le fromage à raclette du crémier du coin). Si au contraire vous êtes du genre raisonnable, c’est aussi le bon moment pour vous préparer un repas détox : une soupe, une verveine et au lit.

Idée n°5 : Un bon concert

Et ça tombe bien, France Inter diffuse ce mardi soir en direct du Zénith de Paris le premier concert de la tournée française du groupe britannique The XX, dont le dernier album I See You vient de sortir après quatre années d’absence.

A LIRE AUSSI |L’interview du groupe en janvier dernier : “Nous étions en train de nous séparer”.

Idée bonus : Souhaiter une bonne fête aux Valentin

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour les Valentin de France et du monde entier (comme le pilote italien Valentino Rossi, ci-dessous) ça veut dire beaucoup. La Saint-Valentin, c’est avant tout leur fête. Pas de bol, ils portent l’un des rares prénoms dont la fête religieuse a été totalement détournée. Avec les Catherine, toutes éternelles célibataires, les Patrick, qui ne sont pas tous Irlandais, et les Michel, qui ne sont pas que des galettes.

Si vous croisez un Valentin ce mardi, ou pire, si votre valentin s’appelle Valentin, n’oubliez pas de lui souhaiter. Attention, ce n’est valable que pour les garçons : les Valentine ont la chance d’être fêtées un autre jour, le 25 juillet.

CE QU’IL NE FAUT SURTOUT PAS FAIRE

Organiser une contre-Saint-Valentin, pour les célibataires. On sait tous comment ça se passe, ces réunions de célibataires. Il y en a toujours deux qui finissent ensemble - et en général, ce n’est pas vous.