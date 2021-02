Paris et la Seine-Saint-Denis font partie des 8 départements français dont le taux d'incidence dépasse les 300 cas par semaine pour 100.000 habitants, bien au-dessus de la moyenne française (205,3). Tous les départements franciliens dépassent cette moyenne.

À Paris et en Seine-Saint-Denis, le taux d'incidence dépasse désormais les 300 cas pour 100.000 habitants © AFP / Mathieu Menard / Hans Lucas

Après les Alpes-Maritimes et le Nord (en particulier les villes de Nice et Dunkerque), Paris et les départements qui l'entourent pourraient bien être les prochains points chauds de l'épidémie de Covid-19. Et donc, en toute logique, les prochains départements où la question de mesures sanitaires plus strictes se posera.

Car si la capitale est encore loin des records de Nice (plus de 700 cas en une semaine pour 100.000 habitants) et de Dunkerque, (plus de 900 cas), avec un taux d'incidence de 300,9, la tendance dans toute l'Île-de-France est à la hausse.

Incidence élevée à Paris et en Seine-Saint-Denis

Paris et la Seine-Saint-Denis ont tous deux dépassé les 300 cas pour 100.000 habitants au 20 février 2021 (les chiffres les plus récents disponibles), avec des taux respectifs de 300,9 et 313,5. Les autres départements franciliens s'en rapprochent également, avec des taux allant de 240,8 dans les Yvelines, à 297,1 pour le Val-de-Marne.

L'incidence augmente plus rapidement que dans le reste de la France

Autre source d'inquiétude, une augmentation bien plus marquée dans les départements franciliens que dans la moyenne nationale. Tous ont observé une augmentation particulièrement rapide de leur taux d'incidence depuis une semaine.

Un phénomène d'autant plus visible si l'on isole les deux départements franciliens les plus touchés : Paris et la Seine-Saint-Denis. Là où la moyenne française observe une augmentation limitée, ces deux départements voient leur taux d'incidence hebdomadaire grimper en flèche depuis le 14 février.

Une augmentation des hospitalisations sur 7 jours

Cette augmentation se retrouve-t-elle dans les chiffres des hospitalisations ? Oui, même si elle y est moins spectaculaire. Ainsi, la moyenne sur 7 jours des hospitalisations quotidiennes montre une augmentation assez progressive à Paris, mais plus marquée pour les départements qui l'entourent, surtout en Seine-Saint-Denis.

Les entrées en réanimation pour Covid augmentent elles aussi à un niveau plus marqué.

Au 23 février 2021, les hôpitaux franciliens accueillent en moyenne 298 nouveaux patients par semaine, et 62 nouvelles entrées en réanimation. Environ un quart d'entre eux concernent les hôpitaux parisiens.