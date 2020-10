L'événement, qui regroupe des dizaines de "streamers" pendant plus de 50 heures, a permis de récolter 5,7 millions d'euros qui seront reversés à l'association Amnesty International.

Samuel Etienne et le streamer Étoile, lors du ZEvent 2020 © Capture d'écran ZEvent

C'est désormais un rendez-vous annuel. Depuis 2016, le ZEvent réunit des "streamers" (créateurs de contenus en direct sur internet) pendant plus de 50 heures pour récolter des dons afin de soutenir une association caritative. Save The Children en 2016, la Croix-Rouge en 2017, Médecins sans frontières en 2018 (plus d'un million d'euros récoltés) ou l'Institut Pasteur l'an dernier (plus de trois millions) ont bénéficié de cette opération. Cette année, l'événement a réalisé son meilleur résultat : 5.724.377 € vont bénéficier à l'ONG Amnesty International.

Une performance saluée par le chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron notant "l'unité" et la solidarité de l'événement, marqué par quelques moments forts. Voici nos préférés.

11 heures de Manhattan/Kaboul (la chanson ET le trajet)

Il fallait s'accrocher : pendant plus de 11 heures, durée d'un vol entre les deux villes simulé sur le jeu de Microsoft, "Flight Simulator", les participants ont chanté la célèbre chanson de Renaud et Axelle Red. Ce qui donne, au total, plus de 130 écoutes de la chanson.

Samuel Étienne en guest

Le journaliste de France 3, animateur de l'émission Questions pour un champion, était en guest de cette édition du Zevent. Le jeu phare du service public connait un succès inattendu sur la plateforme de streaming Twitch et la chaîne "Etoiles". Depuis Montpellier, où se déroulait l'événement, Samuel Étienne a notamment animé un "Questions pour un streamer".

Le million franchi

Trente heures avant la fin de l'événement, Zevent a atteint le million d'euros de dons. Un pallier franchi et fêté comme il se doit par les participants. Jamais cette somme symbolique n’avait été atteinte aussi rapidement.

Mark Hamill (Luke Skywalker) fait un coucou

L’acteur Mark Hamill, le héros de Star Wars, a été interpellé par l'un des participants à l’événement : "Pensez-vous que la Force est présente parmi les streamers et la communauté des joueurs ? Un événement caritatif français vient de lever plus de 4 millions d'euros Amnesty en un week-end et ce n'est pas fini !" Ce dernier a répondu par un message accompagné d'un GIF : "Of course it is !" (Bien sûr qu’elle l’est !)

Défis en tous genre

D'autres "streamers" ont lancé des défis comme MisterMV qui a sollicité le rappeur Vald, l'invitant à un featuring… Auquel ce dernier a déjà promis de donner suite.