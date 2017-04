Ce jeudi commence la Foire de Paris au Parc des Expositions. Un rendez-vous qui aurait pu finir ringardisé à l'époque du tout numérique... et qui, au contraire, continue d'attirer.

Les bonimenteurs font partie de la tradition de la Foire de Paris © AFP / François Guillot

Douze jours d'animations et d'effervescence commerciale : ce jeudi et jusqu'au 8 mai prochain, la Foire de Paris ouvre ses portes au parc des expositions (qu'il faut désormais nommer "Paris Expo"). Quelque 1.700 exposants sont installés dans les allées des gigantesques halls, prêts à accueillir quelque 500.000 visiteurs. Et chacun d'entre eux repartira après avoir dépensé, en moyenne, 439€, selon les chiffres donnés par les organisateurs de ce salon.

Mais qu'est-ce qui attire autant les visiteurs à la Foire de Paris ? A l'heure où la comparaison des offres et l'acte d'achat en ligne sont complètement entrés dans les habitudes des consommateurs, un événement qui oblige les visiteurs à se déplacer (et à payer leur entrée) aurait pu se trouver ringardisé et tomber en désuétude. Ce n'est pas le cas de la Foire de Paris, qui se maintient et garde une notoriété certaine - malgré une érosion notable du nombre de visiteurs, passés de 640.000 en 2006 à 518.224 en 2016 (l'année dernière ayant été particulièrement mauvaise à cause de la superposition des dimanches et des jours fériés).

Qu'est-ce qui fait que la Foire de Paris résiste dans un contexte où tout joue contre elle ? Nous avons passé en revue ce que vous pouvez faire dans ces grandes foires-expo et que le web n'apporte pas... pour l'instant.

1 - Essayez donc de construire votre maison sur Amazon

C'est le cœur du succès de la Foire de Paris : l'habitat. Sur les 1.700 exposants de la Foire, 600 sont spécialisés dans la construction, l'équipement et la décoration de la maison. Et selon les estimations des organisateurs, sur les 500.000 visiteurs attendus cette année, 150.000 viennent avec en tête un projet de maison. Et pour ceux qui viennent pour l'habitat, le panier moyen passe de 439€ à 3.000€.

En une seule visite, les visiteurs peuvent trouver leurs fournisseurs, leur chauffagiste, le fabricant de leur cuisine, le décorateur de leur salon et même leur piscine. Et pour attirer ces visiteurs-là, le salon met le paquet : quatre pavillons de la Foire sont entièrement consacrés à l'habitat. Et de nouveaux espaces sont mis en place pour attirer les visiteurs, comme un "pop-up store" dédié aux nouvelles tendances des produits et un espace de simulation de décorations en 3D.

2 - Le Bon Coin ne vous vendra pas aussi bien une mandoline

C'est ce qui fait le charme de la Foire de Paris : les camelots (ou bonimenteurs, appelez-les comme vous préférez). Ces professionnels des foires et des marchés qui savent mieux que quiconque vendre à peu près tout et n'importe quoi. Du balai miraculeux à l'outil qui coupe enfin vos légumes à la perfection, en passant par la "pierre magique qui nettoie tout", qui ne s'est jamais retrouvé à acheter un produit pour lequel il n'était absolument pas venu ?

Cette année la Foire de Paris célèbre ces femmes et ces hommes qui font une partie de son succès, avec une exposition sur l'histoire des camelots depuis 1900, des démonstrations des plus performants des camelots de France, et même un concours du "meilleur camelot de France" le week-end prochain.

3 - Acheter sur Vente Privée ok, avec un orchestre tropical c'est mieux

C'est l'un des autres attraits de la Foire de Paris : les animations organisées autour des différents exposés, à l'intérieur comme à l'extérieur des pavillons du parc des expositions. Cette année, c'est un festival nommé "Tropiques en fête" qui accompagne l'événement pendant toute sa durée. Chaque journée est consacrée à un pays différents, avec des artistes invités. En tout, les organisateurs promettent près de 60 "live".

Et c'est sans compter sur toutes les animations "off" prévues par les exposants et les partenaires. Cours de cuisine, ateliers manuels, émissions de télé et de radio (avec notamment des émissions en direct de France Bleu Paris), tout est fait pour que les visiteurs aient envie de prolonger leur visite.

4 - eBay ne vous offrira pas un sac de goodies

Avouez, vous adorez cela : tous les petits cadeaux offerts par les dizaines d'exposants que vous croisez. Stylos, sacs en toile, cartes postales, chargeurs, bonbons : tout cela est bon à prendre sur les différents stands. Si vous ajoutez les centaines de jeux concours qui vous proposent de gagner des cadeaux en plus, la Foire de Paris est aussi le paradis des joueurs (et des enfants, qui repartiront les bras chargés de tous ces objets dont vous ne saurez plus quoi faire dans trois semaines).

5 - C'est AlloResto sur un plateau

Parce que sur Internet vous ne trouverez ni les ravioles du Royans, ni le sandwich au fromage à raclette qui vous remplit l'estomac à sa simple vue. La Foire de Paris, c'était la "street food" avant l'heure : avec des dizaines de restaurateurs, les visiteurs gourmands (ou gourmets) auront l'embarras du choix. Et pour coller à la mode des camions-restaurants, les fameux "food trucks", la Foire accueille cette année 16 de ces camions aux spécialités diverses et variées.

What else ? Pour conclure votre repas, vous pourrez apprendre à faire un café parfait, avec des ateliers organisés par les participants au Championnat de France de Café (si, ça existe vraiment) qui participeront à cette compétition qui est ouverte au grand public pour la première fois.