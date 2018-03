Comment bien se brosser les dents ? Comment éviter le développement des bactéries sur les brosses à dents ? Vaut-il mieux utiliser du fil dentaire ou une brosse à dents ? On choisit une brosse à dents manuelle ou électrique ? On change sa brosse à dents tous les mois ou tous les trois mois ? Brossage de langue ou pas ?

Brossage de dents en famille © Getty / Westend61

Quelques conseils pour une meilleure hygiène dentaire

Comme une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut provoquer des maladies à distance dans le reste du corps - comme des maladies cardiaques, des pathologies ophtalmiques, des douleurs aux articulations, aux muscles ou encore une infection des sinus - il est primordial d’éviter les caries mal soignées, les gingivites ou l’apparition du tartre sur vos dents.

Dans l’émission Grand Bien vous fasse Ali Rebeihi et ses invités, tous spécialistes de la dentition, Alain Amzalag, chirurgien-dentiste, et Olivier Meilhac directeur de recherche à l'Inserm, ont fait le point sur la question.

Le meilleur dentiste, c’est vous !

Pour rester en bonne santé il faut faire attention à ses dents et à gencive. Pour cela, il faut prendre soin de sa brosse à dents. Elle peut devenir un véritable nid à microbes. Les chercheurs de Manchester ont démontré qu’elle pouvait en contenir jusqu’à 10 millions !

Première règle : on ne partage jamais sa brosse à dents

Si on utiliser le même dentifrice, on veille à ce que l’embouchure du tube ne touche pas les poils de la brosse à dents quand on l’applique.



Deuxième règle : on évite de ranger les brosses à dents dans un étui plastique

On pourrait croire que c’est mieux, que cela permet de la protéger de diverses contaminations, mais au contraire cela empêche la brosse à dents de sécher. Or l’humidité favorise le développement des bactéries.

Troisième règle : fermer la cuvette des WC proches

Si vos toilettes se trouvent dans la salle de bain, pensez à refermer le couvercle avant de tirer la chasse d’eau pour éviter la propagation de virus…

Quatrième règle : on rince sa brosse à dents

On rince sa brosse à dents après chaque brossage à l’eau courante. On la désinfecte régulièrement à fortiori si elle est tombée par terre. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de la mettre dans un verre d’eau, et de placer le verre au four à micro-ondes pendant une minute. Et on peut aussi utiliser un stérilisateur par U.V, mais il faut l’acheter, et il coute entre 15 et 20 euros. On peut également laisser tremper sa brosse à dents dans une solution pour bain de bouche qui contient des agents antibactériens. Surtout, on change sa brosse à dents tous les trois mois.

Brossage manuel ou électrique ?

Il faut privilégier le brossage électrique parce qu’il est constant. Or quand nous sommes fatigués nous expédions ce moment d’hygiène. Mais si on se brosse les dents deux minutes et que l’on passe le fil dentaire dans l’espace inter-dentaire, c’est déjà merveilleux.

Fil dentaire obligatoire

Aux Etats-Unis, dès 12 ans, les jeunes se promènent déjà avec leur bobine dans leur poche. C’est très important puisque c’est dans l’espace entre les dents, inatteignables par la brosse à dents que se développent les germes qui attaquent la dentition, mais aussi le tissu de soutien.

Brossage de la langue ?

Non pas forcément.

Ecouter l'extrait consacré aux conseils pour éviter les problèmes dentaires :

Écouter

Ecouter l'émission Grand bien vous fasse consacrée aux problèmes dentaires