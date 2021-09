Fournir un outil d'alerte pour les femmes victimes de violences, c'est le but de l'association Resonantes qui développe App-Elles, une application qui permet aux utilisatrices de communiquer une situation de détresse à des proches et aux services d'urgence.

L'application App-Elles. © Radio France / Victor Vasseur

C'est une simple application gratuite (sans pub ni collecte de données) à installer sur son téléphone mobile, mais App-Elles peut se révéler d'un grand secours quand une femme se trouve face à un agresseur ou un compagnon violent. Déjà téléchargée 50 000 fois dans 13 pays dont la France, l'association (et le gouvernement qui soutient le dispositif) espère rapidement doubler ce nombre afin que cet outil entre dans les habitudes des femmes confrontées ou qui risquent d'être confrontées à des situations de détresse et de violence. "Il faut faire savoir au plus grand nombre qu'il existe une application qui permet aux victimes de s'informer et d'enclencher une alerte", explique Diarata N'Diaye, militante et créatrice de l'application.

SOS aux protecteurs

La particularité de cette alerte réside dans sa façon de ne pas laisser une victime seule. Pour cela, il suffit de paramétrer l'application à son installation. L'utilisatrice peut choisir trois personnes de confiance, qui dès lors devront eux aussi installer le dispositif afin d'être connectés les uns aux autres. Quand la victime enclenchera la fonction SOS (soit en appuyant sur le grand bouton SOS de l'application, ou bien, plus discrètement en appuyant quatre fois sur le bouton on/off du téléphone), les protecteurs et protectrices seront informés avec une notification d'une situation de détresse.

Géolocalisation, enregistrement audio, toutes les données sont transmises aux aidants / Resonantes

L'importance des aidants

Aux protecteurs d'intervenir ensuite. Grâce au système, ils peuvent géolocaliser la victime en temps réel et la rejoindre en fonction de la gravité des faits. Quand le SOS est activé, le téléphone de la victime enregistre et transfère automatiquement les bruits et voix en direct, sans limite de durée, pour permettre aux protecteurs de comprendre la situation. Si besoin, ils peuvent également appeler d'un bouton sur l'appli les services d'urgence. Pour Diarata N'Diaye, "les aidants sont importants", car il ne faut "pas demander aux victimes de violences de tout faire". Cela permet aussi à une victime de partager avec un entourage le poids de la responsabilité de ce qui arrive.

Éléments de preuve

Toutes les alertes, données et enregistrements, auront par la suite une autre utilité : "Elles pourront être téléchargées par l'utilisatrice. C'est important car la victime va pouvoir se servir de ces éléments de preuve pour aller déposer plainte si elle souhaite entrer dans un parcours judiciaire. Et on sait qu'une des premières craintes des victimes est de ne pas être crues. Cela pourra donc leur donner plus de courage et de confiance pour dénoncer les violences subies."