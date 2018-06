Ce mercredi, les ministres Gérald Darmanin et Mounir Mahjoubi lèvent le voile sur 17 projets imaginés pour améliorer la qualité de l'action publique grâce au numérique, qui feront l'objet de 200 millions d'euros d'investissements. Parmi eux, le recours à l'intelligence artificielle par Pôle Emploi.

L'intelligence artificielle aidera-t-elle les demandeurs d'emploi à trouver un poste ? © AFP / Alain Jocard

Cette année, 200 millions d'euros vont être affectés à 17 projets (sélectionnés parmi une centaine de dossiers déposés) qui ont pour vocation d'améliorer la qualité de service aux usagers des services publics, mais aussi d'améliorer l'environnement de travail des agents publics, ou encore de faire des économies. France Inter a pu consulter en avant-première ces projets retenus.

Le numérique a une place centrale dans cette sélection de 17 lauréats, dont les noms doivent être annoncés officiellement ce mercredi par le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin et le secrétaire d'Etat chargé du numérique Mounir Mahjoubi. Parmi eux, le projet "intelligence emploi" porté par Pôle Emploi, qui compte mettre l'intelligence artificielle au cœur de la recherche de travail.

Croisement de données

Comment cela fonctionnera-t-il ? Il s'agit de personnaliser au maximum la recherche d'emploi. Pour cela, les seules recherches faites sur le site - il y en a 200 000 par heure - peuvent être utiles : "C'est intéressant de savoir combien de fois on va chercher des offres de boulanger sur la ville de Nantes par exemple : _c'est une information qui peut en dire long sur la nécessité, à un moment donné, d'avoir des recrutements autour de ce métier_, ou d'avoir des personnes qui ont ce type de compétences", explique Stéphane Rideau, de la direction des systèmes d'information de Pôle Emploi.

L'organisme réfléchit même à prendre en compte des données de plus en plus larges : "On a en tête de pouvoir croiser des données autour du domaine de l'emploi et des données autour du domaine de l'immobilier pour pouvoir, à un moment donné, _donner une situation combinée à quelqu'un qui cherche à changer de ville_, pour qu'il ait à la fois les offres qui correspondent à son métier, et par exemple les logements vacants, et puis pourquoi pas aller place en crèche", ajoute Stéphane Rideau.

Pas pour remplacer les conseillers

L'intelligence artificielle devra donc servir à suggérer des pistes, mais surtout pas à remplacer les conseillers, insiste Missou Youn, directrice générale adjointe de Pôle Emploi : "La dimension experte, tout ce qui vise à aller plus loin dans la relation et à être dans une dimension de conseil, est laissée au conseiller : il ne s'agit absolument pas de proposer des conseils, qui relèvent, pour le coup, de l'accompagnement et la relation humaine avec un conseiller".

La technologie aidera aussi les conseillers dans le traitement de leurs courriers électroniques en détectant les plus urgents ou en suggérant, par exemple, des créneaux de rendez-vous. Un gain de temps précieux, quand on sait que plus de 13 millions de courriels ont été envoyés par Pôle Emploi l'année dernière.

Ce projet recevra une enveloppe de 20 millions d'euros sur un budget total de 50 millions. Au total, sur le quinquennat, c'est un fonds de 700 millions d'euros qui est promis à la transformation de l'administration.