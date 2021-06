L’office de police Europol a annoncé le démantèlement d'un réseau de crime organisé et l’arrestation de plus de 800 personnes. Cette vaste opération aurait sauvé cent vies, visées par des projets d'assassinats. Les polices du monde entier ont collaboré grâce à de faux téléphones et une messagerie piégée.

La police australienne, le FBI et Europol ont piégé des centaines de trafiquants de drogue grâce à une fausse messagerie cryptée © Getty / Wat'hna Racha / EyeEm

Tout commence en 2018 lorsque la police australienne démantèle un vaste réseau de trafic de drogue. Elle découvre que la société canadienne Phantom Secure, entreprise criminelle, fournissait des communications sécurisées à des trafiquants de drogue de haut niveau. Phantom Secure achetait des téléphones, auxquels elle enlevait toute fonctionnalité "traditionnelle" (appels, sms, accès internet, GPS) et y installait à la place un système de communication via messages, de telle manière que les téléphones ne pouvaient que communiquer entre eux. On ne peut acheter ces téléphones sous le manteau et accéder à ce système qu'en étant "invité" par un autre utilisateur.

La police australienne a alors une idée. Elle demande au FBI de modifier la plateforme pour espionner les communications. Il ne reste plus qu'à écouler ces téléphones au marché noir. La police distribue des téléphones cette fois-ci piégés en faisant appel à ses informateurs. Un téléphone modifié ne peut qu’envoyer des messages (texte ou voix) vers un autre téléphone similaire, prendre des photos et filmer des vidéos. Les communications sont interceptées, décryptées, puis recryptées, avant d’être finalement envoyées au destinataire.

Ces téléphones piégés ont un tel succès que des centaines de trafiquants du monde entier, membres des cartels sud-américains, des gangs de motards, de la mafia italienne, en ont entre les mains. 11 000 téléphones sont écoulés. Se croyant protégés, ils communiquent entre eux sans se douter, au vu et au su du FBI qui n'a qu'à écouter leurs conversations. La messagerie chiffrée baptisée AN0M est en fait un cheval de Troie créé par le FBI. La police n'aura finalement plus qu'à "cueillir" les trafiquants.

Plus de 200 personnes ont été arrêtées en Australie dans le cadre de l’opération Ironside et des centaines d’autres dans une vingtaine de pays. AN0M semble avoir surtout bien marché en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède et en Australie. Ces messages concernaient notamment des projets d’assassinats et des trafics de drogue et d’armes, a précisé la police australienne qui a arrêté 224 personnes dans toutes les régions du pays. Elle assure même avoir déjoué une fusillade de masse.