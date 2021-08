À partir de ce lundi 9 août, le pass sanitaire sera obligatoire dans les TGV, les Intercités, mais les TER et Transiliens ne sont pas concernés.

Le pass sanitaire pourra être contrôlé avant de monter dans le train ou dans la rame © AFP / Hans Lucas / Jacopo Landi

Le pass sanitaire "est un véritable défi opérationnel", estime le patron de la filiale SNCF Voyageurs. Il entre en vigueur ce lundi 9 août dans les transports de longue distance, comme les TGV et les Intercités. Les Transiliens, les TER et les Eurostar sont exemptés. Tous les voyageurs de plus de 18 ans devront présenter un pass sanitaire. À partir du 30 septembre, il sera obligatoire pour les plus de 12 ans.

Si un passager n’a pas son pass sanitaire ?

Les contrôles pourront s’effectuer lors de l’embarquement, à bord ou bien à l’arrivée du train. Si un passager n’a pas son pass sanitaire avant de prendre son train, l’accès lui sera refusé. S’il est déjà à bord, il risque une amende de 135 euros.

Les billets d’un voyageur qui ne peut pas voyager à cause d’un test positif avant son départ pourront être échangés ou remboursés sans frais. La démarche sera nécessaire 1h30 avant le départ pour les trains OUIGO.

Qui contrôlera ?

Tous les voyageurs ne pourront pas être contrôlés avant de monter dans les trains. Il n’y aura pas de contrôle systématique, ce sera des opérations ciblées et aléatoires. D’ailleurs, la SNCF sera épaulée par des entreprises privées. À quai, les agents SNCF, les agents d’escale, les contrôleurs et les équipes de sûreté seront chargés de vérifier le pass sanitaire. Des gilets bleus seront également déployés dans les gares.

Une fois dans le train, des équipes spécifiques seront constituées et pourront demander le pass. Elles seront composées de contrôleur, d’agents de sûreté et pourront être accompagnées par les forces de l’ordre. "Les agents SNCF ne vérifieront pas la pièce d’identité avec le pass sanitaire", précise la SNCF. Seule la concordance des noms entre le billet et le pass sera vérifiée. "On sent que ça risque de ne pas bien se passer", déplore Bruno Poncet, secrétaire général chez SUD Rail. "Nos collègues sont déjà pas mal exposés, leur rajouter ça, c’est une catastrophe". Il redoute que le pass sanitaire crée des tensions supplémentaires.