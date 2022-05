Les chantiers du quinquennat, épisode 4 - Pendant la campagne, Emmanuel Macron a annoncé que "nul ne devrait renoncer à son travail parce qu’il a décidé de fonder une famille" et donc qu'il mettrait en place "un droit opposable à la garde d'enfant". Un droit qui demande des moyens importants.

D'après Emmanuel Macron, 20% des parents n'obtiendraient pas de mode d'accueil pour leurs enfants âgés de moins de 3 ans © AFP / Nicolas Guyonnet / Hans Lucas

Déjà promis puis abandonné par Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidentielle en 2007, le candidat Emmanuel Macron s'est à son tour engagé à créer un "droit opposable à la garde d'enfant" pendant la campagne 2022. Il s'agit de résorber le lourd problème de l'accueil des très jeunes enfants. D'après Emmanuel Macron lui-même, 20% des parents n'obtiendraient pas de mode d'accueil pour leurs enfants âgés de moins de trois ans.

Offre d'accueil ou indemnisation

"Nul ne devrait renoncer à son travail parce qu’il a décidé de fonder une famille. Et nul ne devrait être, en quelque sorte, freiné parce qu’il n’y a pas de solution de garde évidente. C’est pourquoi, pour tous les enfants de moins de trois ans, nous allons mettre en place un droit opposable à la garde d’enfant", a déclaré Emmanuel Macron le 30 mars, dans son "message aux familles" publié sur Youtube.

Mais concrètement, si ce droit venait à voir le jour, que changerait t-il ? Tout parent bénéficierait d'une offre d'accueil par sa commune, soit une place en crèche publique ou privée, chez une assistante maternelle ou bien d'une mise en relation avec des nourrices.

En cas d'impossibilité, le candidat Macron a promis une indemnisation versée aux parents. On ignore encore son montant.

Plus de moyens et plus de formation

Outre la création de 200.000 places d'accueil supplémentaires, ce nouveau droit implique aussi une réforme administrative. "Il faudrait que les villes aient désormais une compétence obligatoire, et les moyens afférents qui leur seraient transmis par l’État, en lien avec les CAF, afin d’organiser ce service public de la petite enfance", explique l'universitaire Julien Damon, qui a co-signé le rapport gouvernemental préconisant la création de ce droit opposable à la garde d'enfant.

Autre chantier crucial : la formation des professionnels de l'enfance. Il manque d'assistantes maternelles, dont le service est convoité par les parents aux emplois du temps compliqués, décalés, aléatoires. Pour Marie-Andrée Blanc, présidente de l'Union nationale des associations familiales, "dans les dix ans à venir, 50% des assistants maternels vont partir à la retraite et il n’y a pas la relève. Et puis évidemment, entre en ligne de compte le critère de rémunération."

Le droit opposable à la garde d'enfant existe ailleurs en Europe. En Allemagne, il a permis de doubler le taux d'accueil des jeunes enfants entre 2006 et 2018. Mais cela s'est fait avec un accroissement des dépenses publiques dans l’accueil collectif : +93% entre 2005 et 2014, selon France Stratégie. Tenir cette promesse, pour Emmanuel Macron, aura donc un coût élevé, et pour le moment aucun financement n'a été communiqué.