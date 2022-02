Plus de 20.000 manifestants se sont réunis à travers la France samedi pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À Paris, l'incompréhension domine parmi les manifestants, qui dénoncent le manque de réactions des Européens.

Sur la place de la République à Paris, 5.000 manifestants, selon la préfecture de police, se sont réunis pour dire "stop" à Poutine. © Radio France / Marion Ferrère

Des drapeaux jaunes et bleus, aux couleurs de l'Ukraine, des pancartes affichant "Stop the war" [arrêtez la guerre] vendredi à Tokyo, Rome, Barcelone et samedi à Genève, Marseille, Montpellier. Tout autour du monde, les habitants se rassemblent pour dire leur solidarité avec les Ukrainiens. En France, 21.7000 manifestants ont défilé, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, au troisième jour de l'offensive russe.

Place de la république à Paris, ils étaient 5.000, d'après la préfecture de police. Des manifestants qui décrivent Vladimir Poutine comme un "fou", un "dictateur" et qui aujourd'hui ne comprennent pas le manque de réactions des Occidentaux. "Cela fait huit ans qu'on prévient que les Ukrainiens sont en danger, mais pas qu'eux, l'Ukraine est le dernier rempart. Si Poutine prend l'Ukraine, après il sera libre d'aller où il veut", explique Anna Chesanovska, porte-parole des Ukrainiens de France. "Je pense que les Français ne réalisent pas encore toute l'ampleur des dégâts." "On a l'impression qu'on nous dit 'oui vous avez raison' mais qu'on continue juste à regarder", témoigne aussi Olga, étudiante à Paris et dont la famille est restée en Ukraine. "Là, ça avance, mais seulement sous la pression des autorités ukrainiennes, des vidéos, des témoignages."

Olga s'étonne du manque de réactions des Européens. © Radio France / Marion Ferrère

L'incompréhension domine également chez Katerina, étudiante, venue avec ses amis à la manifestation parisienne. Pour elle, il faut que "l'Union européenne et l'Otan nous aident, parce que nous sommes à côté. Comment peut-on vivre tranquillement ici alors qu'il y a des gens qui meurent là-bas et comment peut-on fermer les yeux en disant que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Otan ?", interroge cette étudiante, qui peine à cacher sa colère. Comme beaucoup d'autres Ukrainiens, elle ne se sent pas soutenue par les Européens.

Katerina est venue avec ses amis pour dire à l'Otan de "protéger le ciel" ukrainien. © Radio France / Marion Ferrère

"On fait tout ce qu'on peut"

Eux-mêmes veulent agir à leur niveau, du mieux qu'ils peuvent. Tous ont leur portable à la main pour recevoir des nouvelles de leurs proches en Ukraine mais aussi pour les informer de la mobilisation en France. "On fait tout ce qu'on peut", explique Loredana. Cette manifestante s'est donnée pour mission de contrer la propagande russe en envoyant des vidéos des manifestations : "Je partage au maximum pour que tout le monde voit ce qu'il se passe en réalité, pour éviter des fausses informations", explique-t-elle.

Cette mobilisation permet aussi de réconforter un minimum ces Ukrainiens : "Pour nous, c'est précieux d'avoir tout ce soutien, toutes ces personnes qui viennent nous soutenir parce qu'on se sent moins seul", note Anna Chesanovska.