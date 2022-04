Selon le site américain spécialisé The Verge, un bug de la plateforme Facebook a engendré une mise en avant de contenus douteux qui, au contraire, auraient dû voir leur visibilité réduite sur le réseau social. Le bug s'est fait sentir d'octobre à mars dernier.

Facebook a été touché par un important bug de ses algorithmes... depuis 2019 © AFP / OLIVIER DOULIERY

C’est, pour Facebook, un "Site Event" (SEV), soit le niveau d’alerte critique en interne, réservé aux crises les plus importantes. Le média américain The Verge, a mis la main sur un rapport d'incident interne de Meta selon lequel la plateforme de réseau social a été touchée par un bug important, qui a causé des erreurs dans la mise en avant de contenus. Un bug touchant un algorithme qui affecte "la moitié de toutes les vues sur les fils d'actualité" de Facebook dans le monde, et qui a fait sentir ses effets du mois d'octobre jusqu'à sa correction le 11 mars dernier, selon les informations que The Verge a pu se procurer.

Le problème, identifié en octobre par les ingénieurs de Facebook, concerne l’algorithme chargé de faire remonter, ou au contraire, de rétrograder, des contenus en fonction d’une classification (les contenus contenant de la nudité, de la violence, mais aussi les fausses informations et les contenus haineux). En effet, les publications considérées comme "border", c’est-à-dire à la limite d’enfreindre les conditions d’utilisation du site, sont repérées par une intelligence artificielle et sont censés être moins visibles. En 2018, Mark Zuckerberg expliquait que ce système permettait d’aller à l’encontre de la tendance à cliquer plus facilement sur des contenus "plus sensationnalistes et provocants". L'algorithme est aussi destiné à "rétrograder" des contenus soupçonnés d'enfreindre les conditions d'utilisation mais qui nécessitent une vérification humaine.

Une hausse de visibilité de 30% pour des contenus douteux

L’an dernier, le même sort de "rétrogradation" devait être réservé à tous les contenus politiques sur Facebook. Cet algorithme de classement et de mise en avant/rétrogradation a donc pris une importance considérable, mais revers de la médaille : en cas de bug, comme celui identifié par les ingénieurs de Facebook, ces publications se retrouvent mises en avant. C’est une note interne qui faisait état de ce problème, mais l’entreprise a confirmé à The Verge ce dysfonctionnement, ajoutant que ces posts, dont certains contiennent des fausses informations ou sont liés à des médias d’Etat russes, ont vu leur visibilité augmenter de 30%.

Les ingénieurs de Facebook, s’ils affirment avoir réparé la panne, sont toutefois incapables d’expliquer son origine. Les premiers problèmes remontent à 2019, mais selon les informations des documents internes, ils n’ont pas eu d’impact avec octobre 2019. Un porte-parole de Meta a assuré à The Verge que ce bug n’aurait pas d’impact à long terme sur la plateforme.