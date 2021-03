Le gouvernement précise au fil des heures les nouvelles règles qui s'appliquent pour ce 3e "confinement aéré" dans 16 départements français. On peut circuler dans un rayon de 10 à 30 km, mais ça dépend pourquoi. Le gouvernement réfléchit à des mesures de simplification.

L'étang au Parc Monceau sous le soleil, Paris 8ème - Illustration. Le 2 septembre 2020. © Radio France / Sandrine England

Le confinement allégé auquel est soumis un tiers des Français depuis samedi a commencé sur un couac avec la suppression express de l'attestation de sortie en journée jusqu'à 10 km. Le gouvernement "réfléchit à une simplification du dispositif d'attestations" selon Matignon.

Les attestations sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur.

Couvre-feu à 19h pour tout le monde et partout

Le principe de couvre-feu est maintenu pour tout le monde, avec l'interdiction de mettre le nez dehors, entre 19 heures et 6 heures. Sauf dérogations : activité professionnelle, soins médicaux, livraisons à domicile et achats professionnels, convocation judiciaire ou administrative, garde d'enfants, aide aux personnes vulnérables, mission d'intérêt général, déménagement, situation de handicap, participation à des rassemblements autorisés.

Simple justificatif pour les promenades et les petites courses

On pourra sortir sans attestation dans un rayon de 10 km. Un simple justificatif de domicile ou une pièce d'identité devrait pouvoir remplacer l'attestation dérogatoire.

Promenades, oui - regroupement non

Les grands regroupements ne sont pas permis a précisé une porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il est recommandé de se limiter à des rassemblements de 6 personnes.

Les cas où l'attestation sera obligatoire

L'attestation resterait obligatoire pour les achats de première nécessité, les démarches administratives ou vous rendre dans un lieu de culte dans un rayon de 30 kilomètres. Pour les impératifs professionnels ou d'assistance au-delà de 30 km.

On peut aller au-delà des 30 kilomètres, sans limite, avec une attestation pour les déplacements professionnels, les consultations médicales, les déménagements, pour porter assistance à une personne vulnérable ou garder des enfants. On peut aussi participer à des rassemblements autorisés. Pour ceux qui sont confinés ailleurs que chez eux. L'attestation reste également de rigueur pour les Français confinés dans un lieu différent de leur domicile.

Sortir son chien

Pour sortir un animal de compagnie, la limite est de 10 kilomètres en journée MAIS un kilomètre pendant le couvre-feu.

Aller d'un département non confiné vers un département "confiné"

Pour ceux qui vivent dans un département qui n'est pas concerné par les mesures renforcées mais qui veulent venir dans une zone qui y est soumise, ils peuvent le faire. Mais seulement dans un rayon de 30 kilomètres.

Vingt-et-un millions d'habitants, dont les douze millions de la région parisienne, sont soumis pour au moins quatre semaines à ces nouvelles restrictions, bien plus légères que le premier confinement national d'il y a un an. Ils sont répartis sur seize départements (les huit d'Ile-de-France, les cinq des Hauts-de-France, la Seine-Maritime, l'Eure et les Alpes-Maritimes).