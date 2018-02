Ce dimanche c'est la journée européenne du 112, une journée pour faire connaître un numéro d'urgence mal connu des Français.

En France, l'appel vers le 112 est même redirigé suivant sa localisation © AFP / Philippe Huguen

Le numéro d'urgence européen a été créé en 1991, mais seuls 40% des Français connaissent l'existence du 112.

Pour la majorité d'entre nous, le réflexe c'est d'appeler les numéros classiques : 15 (SAMU), 17 (Police), 18 (Pompiers). Des numéros historiques qui ne doivent pas nous faire oublier le numéro européen 112 accessible gratuitement et partout dans l'Union européenne.

En France, l'appel vers le 112 est redirigé suivant sa localisation comme l'explique Benoit Vivier, l'un des responsables du numéro européen : "Dans la plus part des départements le 112 est considéré comme un appel au 18 et redirigé vers les pompiers. Dans d'autres départements c'est le Samu qui s'en occupe. D'autres c'est la police. Plusieurs pays ont choisi de supprimer leurs numéros nationaux et n'avoir que le 112, un peu comme le 911 américain. Ce n'est pas encore le cas en France mais ça pourrait évoluer."

Le 15, le 17, le 18 il est parfois difficile de se souvenir du bon numéro à appeler en cas d'urgence

Patrick Pelloux est médecin régulateur et il est favorable à la réunification des services de secours avec le 112 : "Souvent vous avez des appels redondants et vous n'avez pas une coordination entre ces trois systèmes de services de secours. Il faut les moderniser. Aujourd'hui vous avez un accident de circulation et bien les trois services sont déclenchés en même temps. Cents la même chose avec les systèmes informatique, les trois services de secours ont des systèmes informatiques différents qui ne sont pas compatible avec les autres Ce n'est pas possible de continuer comme ça."

Sachez que depuis votre portable, le 112 peut être composé, même forfait épuisé, sans vous demander s'il faut ajouter des zéros avant. Depuis un téléphone mobile, le 112 est prioritaire sur tous les autres appels. Il est acheminé par le premier réseau disponible.

Sur certains smartphones, il est possible de composer le 112 sans déverrouiller le téléphone.

Le 112 a été créé pour être accessible dans les 28 pays de l’Union européenne mais il fonctionne également en Norvège, en Islande, en Israël, en Suisse, aux États-Unis sur certains réseaux. Depuis un an, le 112 est même accessible en Inde.