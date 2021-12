Comme chaque année, la Fondation de France a publié ce lundi 6 décembre son rapport sur l'isolement des Français. La crise sanitaire a évidemment des conséquences. Les 15-30 ans sont particulièrement touchés. Plus de la moitié ont un sentiment d'abandon, d’exclusion ou d’inutilité et 21% se disent isolés.

Depuis le début de la crise sanitaire de plus en plus de jeunes se sont retrouvés isolés socialement © Radio France / sgaudard

Les conséquences de la crise sanitaire continuent de se faire ressentir dans le pays. Les différents confinements, couvre-feux et autres restrictions prises pour endiguer la pandémie de coronavirus ont eu un fort impact sur les résultats de l'étude annuelle de la Fondation de France sur l'isolement de la population. Cette dernière a été réalisée par le Crédoc, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.

Pour cette étude, 3.328 personnes de 15 ans et plus ont été interrogées en ligne entre le 22 décembre 2020 et le 16 janvier 2021. Ces résultats sont notamment à comparer avec ceux de l'enquête précédente, réalisée entre décembre 2019 et janvier 2020, soit avant la crise du Covid-19.

24 % de la population est en situation "d’isolement relationnel"

La première conclusion de l'étude à retenir est qu'un français sur quatre est isolé, c'est à dire que 24 % de la population est en situation "d’isolement relationnel". Ce taux est en augmentation de 10 points par rapport à janvier 2020. Il faut également ajouter à cela un autre chiffre : 30 % français n’ont plus qu’un seul réseau de sociabilité.

Selon la Fondation de France, sont considérées comme "objectivement isolées, les personnes ne rencontrant jamais physiquement les membres de l’ensemble de leurs réseaux de sociabilité (famille, amis, voisins, collègues de travail ou des activités associatives) ou ayant uniquement des contacts très épisodiques avec ces différents réseaux". L'organisme ajoute que cette définition "ne prend pas en compte les relations au sein du ménage (entre conjoints, avec les enfants ou les autres personnes vivant au domicile)."

Plus d'un jeune sur deux a un sentiment d'abandon

Entre les confinements, les couvre-feux, la fermeture des restaurants, bars et autres lieux de culture, notre moral a été mis à rude épreuve et les possibilités de sorties ont été grandement réduites. Elles ont eu également comme conséquence le fait d'isoler certains français, notamment les jeunes, soit les 15-30 ans d'après l'étude. Les chiffres sont particulièrement parlant.

54% des jeunes ont un sentiment d’abandon , d’exclusion ou d’inutilité contre 35 % pour la moyenne générale.

La hausse est particulièrement impressionnante. D'après la fondation, entre 2020 et 2021, le taux d’isolement des jeunes est passé de 12% à 21%. "Cette progression fait suite à une tendance de long terme observée depuis 2010 chez les moins de trente ans. En 2010, seuls 2% des 18-29 ans étaient en situation d’isolement relationnel contre 4% en 2014." Depuis 2016, l’isolement des 15-30 ans continue sa rapide et forte progression.

46 % des 15-30 ans ont maintenu des contacts réguliers avec leur famille ou leurs amis depuis le début de la crise.

À la question, "Vous arrive-t-il de vous sentir seul ?", 33% des 15-30 ans ont donc répondu "tous les jours ou presque" et "souvent" contre 24% chez les 31-39 ans.

"Pour le nouvel an, je suis restée toute seule dans ma chambre" raconte une étudiante

La crise sanitaire est depuis le début particulièrement difficile à vivre pour les étudiants selon la fondation. "Tous les jeunes s’accordent à dire que le suivi des cours en distanciel a été particulièrement difficile à vivre. Les apprentissages ont été ralentis et les risques de décrochage scolaire ont augmenté.

26% des étudiants, en janvier 2021, font mention d’une dégradation de la qualité des relations avec leur entourage familial et amical, contre 17% en moyenne.

Le rapport est notamment enrichi par le témoignage de certains jeunes comme Claire, une étudiante de 20 ans qui vit chez ses parents avec sa sœur. "J’ai eu 20 ans cet hiver, je n’ai pas fait la fête. Mes parents ont accepté que ma meilleure amie vienne à la maison, mais elle a dû respecter un isolement strict avant de venir. Pour le nouvel an, je n’ai rien fait, je suis restée toute seule dans ma chambre."

Les jeunes ont diminué leurs contacts avec tous leurs réseaux : amical (- 17 points entre 2020 et 2021) ; familial (- 14 points) ; associatif (- 4 points) ; professionnel (- 3 points). Seuls les contacts de voisinage ont connu une croissance, avec une hausse de 4 points.

Moins de rencontres physiques, plus de numérique

Alors que les contacts physiques ont baissé, les contacts numériques ont considérablement augmenté, notamment chez les 15-30 ans. Par exemple, 39% d'entre eux avouent avoir été "plus souvent qu’avant la crise" en contact avec leurs proches en visioconférence contre 32% pour la moyenne des Français. Pour les échanges vocaux, comme le téléphone, ce chiffre est de 38% chez les jeunes contre 33% pour la moyenne.

Enfin, la Fondation de France ajoute que "les jeunes isolés connaissent davantage de difficultés que les autres personnes isolées sur le plan financier, de l’emploi et du logement. Ces difficultés ont été amplifiées par la mise à l’arrêt d’une grande partie de l’économie en 2020, les emplois des jeunes étant particulièrement concernés."